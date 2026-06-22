Les priorités dans la vie changent avec le temps et Manuvie invite les Canadiennes et Canadiens à revoir leur protection financière

Bien des gens au pays continuent de se baser sur les événements marquants, comme le mariage ou l'accession à la propriété, ce qui peut entraîner des lacunes dans leur couverture avec l'évolution de leurs responsabilités financières.

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - Manuvie Canada encourage les gens au pays à réévaluer leur couverture d'assurance vie. Celle-ci peut comporter des lacunes et les exposer à des risques financiers, d'autant plus que leurs responsabilités évoluent au-delà des événements marquants de la vie.

À l'approche de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance le 28 juin, les Canadiennes et Canadiens sont invités à s'assurer que leur couverture correspond bien à leurs obligations financières actuelles et aux personnes qui dépendent d'eux.

Pour les générations précédentes, les discussions sur l'assurance vie étaient souvent liées à un mariage, à un prêt hypothécaire ou à la naissance d'un enfant. Aujourd'hui, ces étapes importantes surviennent plus tard, et parfois pas du tout. Selon le World Life Insurance Report 2026, publié conjointement par le Capgemini Research Institute et LIMRA (en anglais seulement), 63 % des personnes de moins de 40 ans n'ont pas l'intention de se marier dans l'immédiat et 84 % n'ont pas l'intention d'avoir un enfant dans l'immédiat.

Les enjeux financiers se présentent toutefois à différents stades de la vie. De nombreuses personnes au pays continuent de se fier à ces critères traditionnels pour savoir quand agir, ce qui peut mener à des écarts entre leur couverture et leurs réels besoins. Selon la Canadian Insurance Barometer Study, publiée conjointement par LIMRA et Life Happens (en anglais seulement), près du tiers de la population canadienne déclare avoir besoin d'une couverture d'assurance vie ou d'une couverture plus importante, ce qui met en évidence une lacune généralisée en matière de protection financière.

« De nombreuses personnes au pays ne se rendent pas compte du nombre de personnes de leur entourage pouvant être touchées s'il leur arrivait quelque chose », a dit Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. « Vous avez peut-être des proches qui dépendent de vos revenus ou d'autres personnes dans votre entourage qui seraient affectées financièrement s'il vous arrivait quelque chose. En évaluant votre couverture, cela vous permet de vous assurer qu'ils sont protégés. »

L'assurance vie permet de garantir que les personnes qui dépendent de vous ne se retrouvent pas dépourvues financièrement. Elle leur offre sécurité et continuité au moment où cela compte le plus, quelle que soit l'étape de votre vie.

L'évolution des parcours de vie et de carrière modifie la manière dont les Canadiennes et Canadiens accèdent à une couverture

Comme de plus en plus de personnes au pays adoptent des parcours de vie et de carrière moins conventionnels, elles peuvent aussi connaître des périodes sans couverture du milieu de travail en raison de leurs changements de postes, de leur travail à temps partiel ou de leurs entrées et sorties du marché du travail. Comme l'accès aux avantages sociaux est souvent corrélé à l'emploi, ces périodes de transition peuvent créer des manques dans la protection et renforcer l'importance d'une couverture en dehors du cadre du travail.

« La vie des Canadiennes et Canadiens ne suit pas un parcours linéaire », a déclaré Pamela Wong, chef, Marchés des groupes à affinités, Manuvie Canada. « Lorsque les gens changent d'emploi, se lancent dans l'entrepreneuriat ou réfléchissent à la suite de leur vie, il est important qu'ils disposent d'options leur permettant de rester couverts tout au long de ce parcours. »

C'est le temps de réévaluer la protection financière

Une évaluation régulière de la couverture permet de s'assurer qu'elle est adéquate pour les responsabilités actuelles, les relations et les objectifs à long terme. Pour de nombreuses personnes, cela peut signifier commencer par une couverture de base, comme l'assurance maladie et réfléchir à la manière dont l'assurance vie et d'autres formes de protection peuvent se compléter pour répondre à leurs besoins au fil du temps. L'évaluation des besoins en matière d'assurance vie, d'assurance maladie, de prêt hypothécaire et de protection du revenu peut aider à cerner certaines lacunes et à garantir une protection adaptée en fonction des circonstances de la vie.

Manuvie propose une gamme de solutions d'assurance pour aider la population canadienne à protéger ce qui compte le plus à chaque étape de la vie et à prendre des décisions plus éclairées et en toute confiance en matière de protection financière. Pour en savoir plus, les Canadiennes et Canadiens devraient s'adresser à un conseiller ou prendre rendez-vous sur Solutions d'assurance pour chaque étape de la vie | Manuvie Canada ou Pourmeprotéger Manuvie pour étudier leurs options de couverture et trouver une approche qui répond à leurs besoins.

La protection des familles et des avenirs financiers sont essentiels au mieux-être général et reflète l'engagement de Manuvie à favoriser la santé, la prospérité et la longévité dans le cadre de sa stratégie d'entreprise et par l'intermédiaire de l'Institut de longévité de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie au moyen d'investissements dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, de collaborations dans des recherches avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et de l'exercice d'un leadership éclairé afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

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SOURCE Société Financière Manuvie