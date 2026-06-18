La Société Financière Manuvie annonce le rajustement du taux d'intérêt des billets avec remboursement de capital à recours limité de série 1

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TORONTO , le 18 juin 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui le taux d'intérêt de ses billets avec remboursement de capital à recours limité à 3,375 % de série 1 d'un capital de 2 milliards de dollars (titres secondaires) (les « billets ») pour la période de cinq ans commençant le 19 juin 2026.

Conformément aux dispositions de la convention de fiducie du 19 février 2021 (la « convention »), à compter du 19 juin 2026 jusqu'au 19 juin 2031 exclusivement, le taux d'intérêt des billets sera établi à 5,88300 % par année.

Le taux d'intérêt correspondra au rendement des obligations du gouvernement du Canada (au sens donné à ce terme dans la convention) le 18 juin 2026, majoré de 2,839 %. L'intérêt sur les billets continuera d'être payable en versements semestriels à terme échu les 19 juin et 19 décembre de chaque année, le premier paiement devant être effectué le 19 décembre 2026.

Les billets viendront à échéance le 19 juin 2081. Dans le cadre de l'émission des billets, Manuvie a émis 2 millions d'actions de catégorie 1 à taux fixe rajusté et à dividende non cumulatif de série 27 (les « actions de série 27 »). Ces actions sont détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de fiduciaire de la fiducie à recours limitée de Manuvie BCRL (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-versement du capital des billets ou de l'intérêt sur ceux-ci à l'échéance, le recours exclusif dont disposera chaque porteur de billets consistera à réclamer la livraison de sa quote-part des actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions de série 27. Les billets et les actions de série 27 ont été émis au titre d'un supplément de prospectus en date du 12 février 2021.

Manuvie pourra racheter les billets, moyennant l'approbation préalable du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie, durant la période allant du 19 mai au 19 juin 2031 inclusivement et tous les cinq ans par la suite, en donnant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, et uniquement lors du rachat par Manuvie du nombre d'actions de catégorie 1 de série 27 d'une valeur nominale globale correspondant au capital global des billets rachetés, conformément aux modalités de ces actions.

Pour en savoir plus, consultez le supplément de prospectus du 12 février 2021 accessible à partir du profil SEDAR+ de Manuvie au www.sedarplus.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie