Manuvie renforce son partenariat avec Microsoft afin d'accélérer la gouvernance et l'innovation en matière d'IA d'entreprise

Un accord d'une durée de cinq ans fait progresser la priorité stratégique de Manuvie visant à devenir une organisation propulsée par l'IA .

. Manuvie a choisi d'adopter la suite Microsoft Frontier et de déployer Microsoft Agent 365 pour régir, surveiller et sécuriser les agents d'IA à l'échelle de l'entreprise.

Manuvie étendra le déploiement de Microsoft 365 Copilot à plus de 30 000 employés

TORONTO et REDMOND, Wash., le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Manuvie et Microsoft ont annoncé aujourd'hui le renouvellement et le renforcement de leur relation de longue date, soutenant ainsi la priorité stratégique de Manuvie visant à devenir une organisation propulsée par l'IA. Dans le cadre de ce partenariat, Manuvie a adopté les fonctionnalités de la suite Microsoft 365 E7 Frontier pour favoriser l'innovation à grande échelle grâce à des solutions d'infonuagique et d'IA sécurisées. Cette initiative comprend l'élargissement du déploiement de Microsoft 365 Copilot auprès de plus de 30 000 employés ainsi que de Microsoft Agent 365, une suite de nouvelle génération qui offre un plan de contrôle centralisé permettant de régir, de surveiller et de sécuriser les agents d'IA à l'échelle de l'entreprise. Cet accord d'une durée de cinq ans soutient la transformation continue de Manuvie et le déploiement responsable des capacités reposant sur l'IA dans l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale.

« Notre partenariat avec Microsoft constitue un levier essentiel de l'évolution continue de Manuvie vers une organisation véritablement axée sur l'IA, a déclaré Shamus Weiland, chef de la technologie et de l'exploitation à Manuvie. L'adoption de la suite Microsoft Frontier marque une nouvelle étape de cette transformation en nous offrant une assise solide et fiable pour accélérer le déploiement de l'IA dans l'ensemble de nos activités mondiales en toute confiance. Elle nous confère également l'envergure, la sécurité, la stabilité et l'intelligence dont nous avons besoin pour accélérer l'innovation et intégrer l'IA de manière responsable dans l'ensemble de notre organisation. »

Une assise sécurisée et une gouvernance solide pour l'IA de l'entreprise

Microsoft est un partenaire fondamental de la plateforme mondiale d'IA d'entreprise de Manuvie, actuellement à l'étape de projet pilote. Cette plateforme permettra aux scientifiques de données et aux développeurs de Manuvie de concevoir, de déployer et de gérer des solutions avancées d'IA et des solutions agentiques à grande échelle, tout en respectant des normes communes de qualité, de sécurité et de maîtrise des coûts. Microsoft Azure et Microsoft Foundry fournissent des capacités et des composantes essentielles, allant des outils de développement citoyen à l'ajustement et à la surveillance des modèles avancés. Les équipes peuvent ainsi innover de manière autonome dans un cadre de gouvernance solide.

Manuvie déploiera également Microsoft Agent 365, qui servira de registre des agents d'IA à l'échelle de l'entreprise et offrira une interface unique permettant d'observer, de régir et de gérer leur fonctionnement. Cette capacité renforcera l'approche de Manuvie en matière de gouvernance, de supervision et de gestion des risques en matière d'IA à l'échelle de l'entreprise. Manuvie dispose déjà de solutions agentiques alimentées par l'IA en production à l'échelle de l'organisation, et d'autres sont en cours de développement.

« À mesure que l'IA prend une place grandissante dans l'ensemble de nos activités, l'innovation responsable doit être intégrée à nos méthodes de travail. Elle ne peut être réduite à une simple fonction de surveillance distincte, a déclaré Jodie Wallis, cheffe mondiale de l'intelligence artificielle à Manuvie. Pour Manuvie, cela signifie donner à nos équipes la clarté, les mécanismes de contrôle et la confiance dont elles ont besoin pour utiliser l'IA de façon sécuritaire et transparente, tout en respectant nos Principes d'IA responsable. En améliorant la gestion et le contrôle de l'IA à l'échelle de l'entreprise, nous pouvons progresser plus rapidement et avec davantage de rigueur tout en continuant à gagner la confiance de nos clients, de nos collègues et de nos communautés. »

Voici quelques exemples de solutions d'IA déjà rendues possibles par les technologies de Microsoft dans l'ensemble des activités de l'entreprise :

Croissance des revenus : l'outil Aide à la vente , mis au point à Singapour puis déployé dans plusieurs marchés, permet aux conseillers de produire des analyses personnalisées en s'appuyant sur les modèles de Foundry, favorisant ainsi des interactions plus ciblées et la croissance des revenus.

Soutien à la tarification : Soumission minute , un outil d'aide à la tarification fondé sur l'IA générative, lancé par John Hancock aux États-Unis, permet de simplifier le processus d'évaluation préliminaire lors de la souscription d'une assurance vie.

Expérience client : des solutions d'IA générative prennent en charge plus de 110 millions d'appels par an en Amérique du Nord et sont maintenant déployées en Asie.

Grâce aux outils de gestion des connaissances fondés sur Microsoft Azure, elles fournissent des réponses instantanées reposant sur des sources et accompagnées d'un indice de confiance, améliorant ainsi la rapidité, l'exactitude et la qualité du service.

En outre, Manuvie a déjà déployé des solutions agentiques et des flux de travail alimentés par l'IA dans plusieurs secteurs de l'entreprise, tandis que d'autres sont en cours de développement. À l'échelle de l'organisation, ces agents soutiennent les employés dans leurs recherches d'information, le développement de logiciels, la conception de solutions technologiques et renforcent les opérations des technologies de l'information, en simplifiant les processus, en détectant les risques plus rapidement et en améliorant la productivité.

Accélération de l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise

Les développeurs de Manuvie à travers l'organisation continuent d'adopter des capacités d'IA assistée et autonome, augmentant leur productivité de 30 %, tout en permettant le réinvestissement nécessaire pour soutenir la croissance de l'entreprise et développer de nouvelles capacités au service de nos clients. GitHub Copilot a contribué à établir une base solide pour la prochaine phase de la stratégie d'IA de Manuvie en faisant progresser ses capacités de développement autonome et en accélérant les processus de conception, de développement et de mise en production. Cette transformation comprend notamment des solutions destinées aux activités de l'entreprise, comme la refonte totale de l'application de renouvellement des prêts hypothécaires de Manuvie, réalisée avec succès en quelques semaines.

Au-delà des équipes d'ingénierie, Manuvie déploie l'IA dans l'ensemble de l'organisation, dotant les employés d'outils qui leur permettent de simplifier leurs tâches quotidiennes, de réaliser des gains de productivité et d'offrir une plus grande valeur à la clientèle. D'ici 2027, Manuvie prévoit de générer une valeur d'entreprise supérieure à 1 milliard de dollarsi, dont 300 millions de dollars réalisés à la fin de 2025, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité avec des retombées concrètes pour clients, collègues et actionnaires.

« Notre partenariat de longue date avec Manuvie repose depuis toujours sur la confiance, l'innovation et un engagement commun envers une transformation responsable, déclare Matt Milton, président de Microsoft Canada. Nous sommes fiers d'être le partenaire de confiance de Manuvie à l'ère des agents d'IA en donnant aux employés les moyens d'agir grâce à Microsoft 365 Copilot et en déployant l'IA à grande échelle de manière responsable grâce aux capacités de gouvernance et de sécurité de Microsoft Agent 365. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration à mesure que Manuvie convertit l'IA en valeur concrète et en résultats tangibles pour les clients du monde entier. »

L'élargissement du partenariat renforce la position de Manuvie comme chef de file du secteur en matière d'innovation dans le domaine de l'IA et témoigne de son engagement à devenir une organisation axée sur l'IA. Pendant deux années consécutives, Manuvie a été reconnue comme la première compagnie d'assurance vie en Amérique du Nord et en Europe pour sa maturité dans le domaine de l'IA dans l'indice IA pour l'assurance d'Evident (en anglais seulement). La poursuite de la collaboration avec Microsoft permet de s'assurer que Manuvie peut conserver ce leadership en tirant parti des dernières avancées en matière d'infonuagique, de technologies d'IA et de capacités de gouvernance de l'IA d'entreprise.

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/ca/fr/about-us/ai.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques, aux avantages de son partenariat avec Microsoft ainsi qu'aux avantages connexes qu'elle s'attend à tirer de l'IA et de son partenariat avec Microsoft. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

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À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de Microsoft

Microsoft (symbole Nasdaq « MSFT » @microsoft) conçoit des plateformes et des outils propulsés par l'IA afin d'offrir des solutions novatrices adaptées à l'évolution des besoins de nos clients. La société technologique s'est engagée à rendre l'IA accessible à grande échelle, utilisable de manière responsable, avec pour mission de donner à chaque personne et à chaque organisation dans le monde les moyens d'accomplir toujours davantage.

Communications avec les médias

Manuvie :

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Microsoft :

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416-558-0092

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________________________________ i La valeur attendue de nos initiatives en matière d'IA comprend les économies annualisées déjà réalisées, l'augmentation du chiffre d'affaires grâce aux flux de travail propulsés par l'IA, la diminution de la fraude et l'absorption de la croissance.

SOURCE Société Financière Manuvie