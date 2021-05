En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - Manuvie a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2020. Le rapport présente le comportement de Manuvie et de John Hancock en 2020 en ce qui a trait aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Notre mission - Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux. - guide tout ce que nous faisons. Elle inspire notre équipe mondiale à bâtir une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et qui privilégie les retombées sociales et environnementales positives », déclare Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. « Parallèlement à nos valeurs, notre mission a influencé notre prise de décisions durant l'une des périodes les plus éprouvantes jamais vécues par bon nombre d'entre nous. La COVID-19 a été une source de pertes et de chagrins partout dans le monde. Mais elle nous a aussi rappelé la force des collectivités et l'importance de se préparer pour l'avenir. »

Voici quelques faits saillants de notre Rapport sur le développement durable 2020* :

En 2020, nous avons dépassé notre objectif en Amérique du Nord d'embaucher 25 % de nouveaux diplômés issus des communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), ce pourcentage s'établissant à 40 % au Canada et à 37 % aux États-Unis.

et à 37 % aux États-Unis. Nous avons continué d'élargir notre portefeuille d'investissements verts en y investissant 39,8 milliards de dollars, y compris dans l'énergie renouvelable et les bâtiments écologiques.

Nos forêts et nos fermes ont éliminé 1,77 tonne d'équivalent en dioxyde de carbone.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre conformité aux normes ESG dans le Rapport sur le développement durable et la Déclaration de contribution à la collectivité 2020 de Manuvie, qui comprend la Déclaration de contribution à la collectivité de la Banque Manuvie, accessible à l'adresse https://www.manulife.com/fr/about/sustainability.html.

* Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020.

