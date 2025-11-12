Manuvie présente ses résultats pour le troisième trimestre de 2025

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, affichant un résultat tiré des activités de base record et une croissance supérieure à 10 % du RPA tiré des activités de base.

Principaux faits saillants pour le troisième trimestre de 2025 (« T3 2025 ») :

Résultat tiré des activités de base 1 de 2,0 milliards de dollars, en hausse de 10 % selon un taux de change constant 2 par rapport à celui du troisième trimestre de 2024 (« T3 2024 ») Compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le résultat tiré des activités de base s'est chiffré à 2,0 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport à celui du T3 2024 1, 2

de 2,0 milliards de dollars, en hausse de 10 % selon un taux de change constant par rapport à celui du troisième trimestre de 2024 (« T3 2024 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars, un niveau similaire à celui du T3 2024

RPA tiré des activités de base 3 de 1,16 $, en hausse de 16 % 2 en regard de celui du T3 2024. RPA de 1,02 $, en hausse de 2 % 2 en comparaison de celui du T3 2024 Compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le RPA tiré des activités de base s'établit à 1,14 $, en hausse de 11 % en regard de celui du T3 2024 2, 3

de 1,16 $, en hausse de 16 % en regard de celui du T3 2024. RPA de 1,02 $, en hausse de 2 % en comparaison de celui du T3 2024 RCP tiré des activités de base 3 de 18,1 % et RCP de 16,0 %

de 18,1 % et RCP de 16,0 % Ratio du TSAV 4 de 138 %

de 138 % Souscriptions d'EPA en hausse de 8 % 5 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 25 % 2 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 11 % 5 par rapport à celles du T3 2024 6, 7

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 25 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 11 % par rapport à celles du T3 2024 Sorties de fonds nettes5 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 6,2 milliards de dollars, en regard d'entrées de fonds nettes de 5,2 milliards de dollars au T3 2024

« Au cours du trimestre, notre rendement financier et le rendement de nos activités ont de nouveau été solides, en raison d'une exécution ciblée et de la robustesse et diversité de notre entreprise mondiale. Dans les secteurs Asie, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et Canada, le résultat tiré des activités de base a atteint des sommets, et les affaires nouvelles ont continué d'être vigoureuses, la MSC au titre des affaires nouvelles des trois sous-secteurs de l'assurance ayant augmenté de 15 % ou plus. Malgré les sorties de fonds nettes dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, la marge BAIIA tirée des activités de base3 a continué de croître, témoignant de notre levier d'exploitation positif. En outre, l'acquisition de Comvest Credit Partners et l'entente visant l'acquisition de Schroders Indonesia8 renforcent notre approche rigoureuse et stratégique en matière de déploiement de capital, et nous permettent d'ajouter des capacités et d'élargir la gamme de solutions que nous offrons aux clients dans le but de stimuler la croissance.



« Nous avons actualisé notre stratégie et défini des priorités claires qui renforcent notre conviction que nous sommes en mesure d'atteindre nos cibles pour 2027 et de positionner Manuvie pour assurer sa réussite à long terme à titre de chef de file diversifié du secteur des services financiers à l'échelle mondiale, mais enraciné au Canada9. »



-- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie



« Le RCP tiré des activités de base et la valeur comptable par action ordinaire ont considérablement augmenté d'un exercice à l'autre, témoignant de la robustesse du rendement sous-jacent de nos activités et de la qualité de notre portefeuille. L'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, y compris de nos activités d'assurance soins de longue durée aux États-Unis, a donné lieu à une incidence favorable nette correspondant à une diminution de 605 millions de dollars des flux de trésorerie d'exécution avant impôts. Grâce à un ratio du TSAV de 138 % et à un ratio de levier financier de 22,7 %3, notre situation de fonds propres robuste et notre bilan solide nous mettent en bonne position pour l'avenir. »



-- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumul de l'exercice T3 2025

T3 2024

Variation2, 5 2025



2024



Variation2, 5 Résultat net attribué aux actionnaires 1 799 $ 1 839 $ (3) % 4 073 $

3 747 $

7 % Résultat tiré des activités de base6 2 035 $ 1 828 $ 10 % 5 528 $

5 275 $

3 % RPA ($) 1,02 $ 1,00 $ 2 % 2,25 $

1,97 $

12 % RPA tiré des activités de base ($)6 1,16 $ 1,00 $ 16 % 3,10 $

2,82 $

7 % RCP 16,0 % 16,6 % (0,6) pp 11,8 %

11,3 %

0,5 pp RCP tiré des activités de base6 18,1 % 16,6 % 1,5 pp 16,2 %

16,2 %

0,1 pp Valeur comptable par action ordinaire ($) 26,07 $ 24,40 $ 7 % 26,07 $

24,40 $

7 % Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($)3, 6 38,22 $ 34,27 $ 12 % 38,22 $

34,27 $

12 % Ratio de levier financier (%)6 22,7 % 23,9 % (1,2) pp 22,7 %

23,9 %

(1,2) pp Souscriptions d'EPA 2 576 $ 2 347 $ 8 % 7 495 $

6 137 $

19 % MSC au titre des affaires nouvelles 966 $ 759 $ 25 % 2 755 $

2 045 $

31 % VAN6 906 $ 806 $ 11 % 2 659 $

2 138 $

21 % Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars) (6,2) $ 5,2 $ - % (4,8) $

12,0 $

- %

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumul de l'exercice T3 2025

T3 2024

Variation5 2025

2024

Variation5 Asie (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 649 $ 606 $ 7 % 1 684 $ 1 300 $ 29 % Résultat tiré des activités de base 550

428

29 % 1 562

1 342

16 % Souscriptions d'EPA 1 452

1 372

5 % 4 097

3 242

26 % MSC au titre des affaires nouvelles 516

435

18 % 1 494

1 148

29 % VAN 490

453

7 % 1 398

1 122

24 % Canada



















Résultat net attribué aux actionnaires 449 $ 430 $ 4 % 1 061 $ 782 $ 36 % Résultat tiré des activités de base 428

412

4 % 1 221

1 178

4 % Souscriptions d'EPA 374

343

9 % 1 210

1 313

(8) % MSC au titre des affaires nouvelles 109

95

15 % 300

241

24 % VAN 159

143

11 % 500

459

9 % États-Unis (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires (54) $ 5 $ - % (425) $ 23 $ - % Résultat tiré des activités de base 241

302

(20) % 633

940

(33) % Souscriptions d'EPA 146

97

51 % 396

303

31 % MSC au titre des affaires nouvelles 106

52

104 % 262

178

47 % VAN 52

34

53 % 146

112

30 % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Résultat net attribué aux actionnaires 523 $ 498 $ 5 % 1 448 $ 1 213 $ 17 % Résultat tiré des activités de base 525

479

9 % 1 442

1 214

17 % Apports bruts (en milliards de dollars)5 47,3

41,3

14 % 141,4

128,2

8 % ASGA moyens (en milliards de dollars)5 1 066

963

10 % 1 038

924

10 % Marge BAIIA tirée des activités de base (%) 30,9 % 27,8 % 310 pb 29,8 % 26,6 % 320 pb

Faits saillants stratégiques

Manuvie figure pour la première fois au palmarès des meilleures entreprises à l'échelle mondiale (2025) du TIME, qui comprend 1 000 organisations de partout dans le monde. L'évaluation portait sur trois dimensions clés : la satisfaction des employés, la croissance des revenus et la transparence des informations sur le développement durable.

En outre, MSCI a rehaussé la note de Manuvie à son classement ESG, pour la faire passer de AA à AAA, la note la plus élevée, reconnaissant notre gouvernance solide et notre gestion proactive des risques liés au développement durable.

Nous déployons stratégiquement le capital pour améliorer nos capacités et stimuler la croissance

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons conclu une entente visant l'acquisition de 75 % de Comvest Credit Partners (« Comvest »), un gestionnaire de solutions de crédit privé des États-Unis gérant des actifs d'une valeur de 14,7 milliards de dollars américains10 sur sa plateforme. L'acquisition, qui a été conclue le 3 novembre 2025, améliorera nos capacités en matière de crédit privé et donnera lieu à la création d'une plateforme exhaustive, en combinant le sous-secteur de créances de premier rang de Manuvie avec Comvest. En tirant parti de la philosophie de placement et de l'expertise de Comvest, nous pourrons offrir aux clients un accès amélioré à des stratégies distinctives dans le domaine du crédit privé.

En outre, nous avons conclu une entente visant l'acquisition de PT Schroder Investment Management Indonesia (« Schroders Indonesia »), renforçant notre position à titre de gestionnaire d'actifs de premier plan en Indonésie, et nous permettant de générer une plus-value pour nos clients et nos parties prenantes grâce à son expertise locale et à ses relations avec les clients. La transaction est assujettie au respect des conditions de clôture habituelles et à l'obtention des approbations réglementaires.

En novembre, nous avons conclu une entente visant à former une coentreprise d'assurance vie à parts égales avec Mahindra & Mahindra Ltd. qui est déjà un partenaire de confiance dans notre coentreprise de gestion d'actifs, afin de faire notre entrée sur le marché de l'assurance de l'Inde11. Ce partenariat renforcera notre présence à l'échelle mondiale et nous placera en bonne position pour croître dans une des plus grandes économies du monde et générer une valeur à long terme.

Nous offrons une expérience client distinctive et des solutions numériques grâce à des innovations propulsées par l'IA

À Hong Kong, nous avons lancé le Manulife AI Assistant (assistant d'IA Manuvie), un robot conversationnel de premier plan propulsé par l'IA générative qui interagit avec les clients et est conçu pour traiter les paiements, les demandes de règlement et les demandes de renseignements sur les contrats sur nos sites Web. Ce système est accessible en tout temps et a la capacité d'acquérir une compréhension contextuelle et de fournir instantanément des réponses exactes en chinois et en anglais à des demandes complexes de renseignements de clients multilingues. L'assistant d'IA Manuvie, combiné à nos solutions de présentation de demandes de règlement en ligne, nous a permis d'obtenir deux mentions spéciales dans le palmarès Hong Kong Business Technology Excellence Awards 2025.

Au Canada, nous avons lancé un formulaire amélioré de demande d'assurance vie et maladie en ligne qui réduit la complexité, accélère la collecte de données médicales et raccourcit le délai de traitement au moyen de questions pouvant être adaptées et de flux de travail simplifiés, transformant l'expérience numérique des conseillers. Ces gains d'efficacité renforcent notre compétitivité dans le segment du marché de masse et soutiennent la réalisation de l'objectif de Manuvie d'offrir des solutions numériques évolutives.

De plus, nous avons lancé un outil de coaching propulsé par l'IA générative à l'intention des superviseurs des conseillers en assurance autorisés de notre marché des groupes d'affinités qui évalue les appels de service des clients et génère des informations qui permettent aux superviseurs d'offrir aux conseillers en assurance autorisés des commentaires plus constructifs et ciblés en temps opportun en vue d'améliorer le service à la clientèle et les résultats au chapitre des souscriptions.

Aux États-Unis, nous nous sommes associés à Munich Re Life US pour accroître l'efficacité de la sélection des risques au moyen d'alitheia, une plateforme d'évaluation des risques axée sur l'IA, de sorte que la limite d'admissibilité à une décision instantanée en matière de sélection des risques est passée de 3 millions de dollars américains à 5 millions de dollars américains, permettant à un plus grand nombre de clients de faire l'expérience d'un processus de demande d'assurance vie simplifié.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons lancé aux États-Unis FutureChoiceTM, une solution de régime de retraite à architecture ouverte. Grâce à FutureChoiceTM, nous élargissons notre gamme de produits et renforçons nos capacités numériques en intégrant l'IA pour améliorer l'expérience client, en rationalisant les processus d'accueil des clients et d'accès des participants.

Nous habilitons nos clients à se concentrer sur leur santé, leur patrimoine et leur longévité partout où nous sommes présents dans le monde

En Asie, nous avons lancé une version améliorée de ManulifeMOVE, notre programme phare de style de vie, qui a été déployé initialement à Singapour en septembre, puis aux Philippines en octobre. ManulifeMOVE habilite les clients à prendre en charge leur santé et leur bien-être au moyen d'améliorations clés, y compris des avantages distinctifs et élargis allant des services de santé préventifs aux soins médicaux et d'assistance, en passant par le soutien au traitement contre le cancer, par le coaching en matière de santé et de bien-être, par les expériences de conditionnement physique et de bien-être ainsi que par l'engagement communautaire.

En outre, nous avons organisé le tout premier symposium de Manuvie sur la longévité à Singapour en septembre, puis aux Philippines en octobre, réitérant notre engagement à faire progresser le mouvement en faveur de la longévité en Asie. Le symposium a regroupé plus de 1 000 experts en soins de santé, chefs de file du secteur, consultants financiers, clients et partenaires pour aborder le défi de vivre non seulement plus longtemps, mais mieux, en traitant de sujets comme les innovations en matière de santé et de longévité et le bien-être financier.

Aux États-Unis, nous avons élargi notre gamme de solutions d'assurance en lançant un produit d'assurance vie universelle avec accumulation, à rendement indiciel et avec dévolution aux cotitulaires, une première de John Hancock dans cette catégorie de produits. Nous sommes également devenus le premier assureur vie à offrir un accès annuel et récurrent au test Galleri® de GRAIL pour la détection précoce de nombreux cancers aux participants admissibles de John Hancock Vitality, augmentant ainsi l'accès à la technologie de détection précoce et réitérant notre engagement à aider les clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.

Résultat tiré des activités de base record attribuable à la solide croissance des activités 12

Résultat tiré des activités de base de 2,0 milliards de dollars au T3 2025, en hausse de 10 % par rapport à celui du T3 2024

L'augmentation du résultat tiré des activités de base reflète la solide croissance des activités dans les secteurs Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, Asie et Canada, une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues, en comparaison d'une augmentation de la provision au T3 2024, et l'incidence nette de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles au T3 2025, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques défavorables des produits d'assurance vie aux États-Unis.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Asie a augmenté de 29 %, ce qui reflète la croissance soutenue des activités, l'incidence nette de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles, l'amélioration des résultats techniques et une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues, en comparaison d'une augmentation au T3 2024.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 9 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois, par la hausse des honoraires liés au rendement et par la rigueur soutenue au chapitre des charges, le tout contrebalancé en partie par la diminution des ajustements d'impôt favorables et des avantages fiscaux.

L'augmentation de 4 % du résultat tiré des activités de base du secteur Canada reflète la hausse des marges sur les placements, la croissance des activités dans le sous-secteur de l'assurance collective, les résultats techniques favorables du sous-secteur de l'assurance individuelle et l'incidence nette de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques moins favorables du sous-secteur de l'assurance collective.

Le résultat tiré des activités de base du secteur États-Unis a reculé de 20 %, ce qui reflète les résultats techniques défavorables du sous-secteur de l'assurance vie, une diminution des marges sur les placements et l'incidence de la transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA 13 , le tout contrebalancé en partie par une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues, en comparaison d'une augmentation au T3 2024, et par les résultats techniques favorables au chapitre des taux de déchéance.

, le tout contrebalancé en partie par une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues, en comparaison d'une augmentation au T3 2024, et par les résultats techniques favorables au chapitre des taux de déchéance. Le résultat tiré des activités de base du secteur Services généraux et autres s'est amélioré de 49 millions de dollars, ce qui s'explique essentiellement par un ajustement des retenues d'impôt à payer pour le cumul de l'exercice à la suite de l'annonce de l'acquisition de Comvest.

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars au T3 2025, un niveau similaire à celui du T3 2024

Le résultat net a été en grande partie conforme à celui du T3 2024, ce qui témoigne de la hausse du résultat tiré des activités de base, contrebalancée par les résultats techniques favorables du marché au T3 2024. Les résultats techniques nets neutres du marché pour le T3 2025 tiennent compte des rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme, principalement liés aux placements dans des actions de sociétés fermées et dans les secteurs de l'immobilier et des terrains forestiers exploitables, contrebalancés en partie par les rendements plus élevés que prévu des actions cotées.

Croissance des affaires nouvelles des activités d'assurance, qui témoigne de la solidité et de la diversité de nos activités

Les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 8 %, de 25 % et de 11 %, reflétant la vigueur soutenue des souscriptions et la robustesse généralisée de nos sous-secteurs de l'assurance

Le secteur Asie a continué de générer une croissance solide des souscriptions d'EPA, de la MSC au titre des affaires nouvelles et de la VAN, qui ont augmenté respectivement de 5 %, de 18 % et de 7 % d'un exercice à l'autre, ce qui témoigne de la hausse des volumes de souscriptions dans les autres régions d'Asie 14 et d'une composition plus favorable des activités. La marge sur la VAN s'est améliorée pour se fixer à 39,0 % 5 .

et d'une composition plus favorable des activités. La marge sur la VAN s'est améliorée pour se fixer à 39,0 % . Les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN du secteur Canada ont augmenté respectivement de 9 %, de 15 % et de 11 %, ce qui témoigne de la solidité des souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance individuelle.

Le secteur États-Unis a généré une croissance très robuste des affaires nouvelles pour le trimestre, les souscriptions d'EPA ayant augmenté de 51 %, la MSC au titre des affaires nouvelles, de 104 %, et la VAN, de 53 %, ce qui témoigne de la demande généralisée pour notre gamme de produits.

Sorties de fonds nettes de 6,2 milliards de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T3 2025, en regard d'entrées de fonds nettes de 5,2 milliards de dollars au T3 2024

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 1,6 milliard de dollars au T3 2025, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars au T3 2024, du fait des souscriptions de plusieurs régimes de grande taille aux États-Unis au T3 2024 et de la hausse des retraits nets par les participants reflétant les soldes plus élevés des comptes attribuables à la croissance des marchés et les pressions exercées par le coût de la vie en Amérique du Nord.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont fixées à 3,9 milliards de dollars au T3 2025 par rapport à des entrées de fonds nettes de 3,9 milliards de dollars au T3 2024, du fait du recul des souscriptions nettes par l'intermédiaire de tiers en Amérique du Nord et de notre plateforme de gestion de patrimoine à l'intention des particuliers au Canada.

Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont établies à 0,7 milliard de dollars au T3 2025, comparativement aux entrées de fonds nettes de 0,7 milliard de dollars au T3 2024, du fait des rachats plus importants dans les mandats d'actions et de la baisse des souscriptions dans les mandats d'actions de sociétés fermées et de placements dans le secteur de l'immobilier. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des souscriptions nettes dans les mandats de titres à revenu fixe.

L'augmentation des affaires nouvelles continue de stimuler la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC

MSC15 se chiffrant à 24 718 millions de dollars au 30 septembre 2025

La MSC a augmenté de 2 591 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2024. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 1 714 millions de dollars pour la même période, soit une croissance de 11 %5 sur une base annualisée, attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles, à la capitalisation des intérêts et aux résultats techniques nets favorables des activités d'assurance, le tout contrebalancé en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une augmentation de 877 millions de dollars pour la même période, attribuable essentiellement aux incidences nettes de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles et au rendement des marchés des actions, contrebalancés en partie par les incidences des fluctuations des taux de change et des transactions de réassurance. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle1 se chiffrait à 20 537 millions de dollars au 30 septembre 2025.

Examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles

Nous avons achevé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, qui a donné lieu à une incidence favorable nette correspondant à une diminution de 605 millions de dollars16 des flux de trésorerie d'exécution avant impôts. Selon la Norme internationale d'information financière (« IFRS ») 17, l'incidence de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles est comptabilisée dans plusieurs postes. La diminution de 605 millions de dollars des flux de trésorerie d'exécution avant impôts tient compte d'une diminution de 244 millions de dollars du résultat net attribué aux actionnaires avant impôts (216 millions de dollars après impôts), d'une baisse de 88 millions de dollars du résultat net attribué aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (67 millions de dollars après impôts), d'une augmentation de 1 080 millions de dollars de la MSC, d'une diminution de 52 millions de dollars des autres éléments du résultat global attribués aux actionnaires avant impôts (73 millions de dollars après impôts) et d'une diminution de 91 millions de dollars des autres éléments du résultat global attribués aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (70 millions de dollars après impôts).

L'examen de cette année comprenait une analyse exhaustive des résultats techniques des activités d'assurance soins de longue durée (« SLD ») aux États-Unis, y compris tous les aspects des hypothèses relatives aux sinistres, ainsi que les progrès réalisés au chapitre des hausses futures des primes et des hausses de primes approuvées supérieures aux hypothèses antérieures. L'incidence favorable nette de l'examen des activités d'assurance SLD correspond à une diminution de 77 millions de dollars des flux de trésorerie d'exécution avant impôts. Dans le cadre de l'examen, d'autres méthodes et hypothèses actuarielles ont également été passées en revue, dont notamment une modification au modèle d'évaluation selon IFRS 17 de certains produits d'assurance maladie à Hong Kong, des mises à jour annuelles de nos modèles d'évaluation des produits avec participation en Asie et aux Canada, les hypothèses relatives aux taux de déchéance de certains produits à Singapour, l'examen des taux de déchéance des produits d'assurance temporaire au Canada, les hypothèses de morbidité pour les prestations d'assurance invalidité de longue durée dans le sous-secteur de l'assurance collective au Canada, ainsi que d'autres mises à jour des modèles d'évaluation.

_______________________________ 1) Le résultat tiré des activités de base, le résultat tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et de notre rapport de gestion du T3 2025. 2) Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), du RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 3) Le RPA tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, le ratio de levier financier et la valeur comptable ajustée par action ordinaire sont des ratios non conformes aux PCGR. 4) Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 30 septembre 2025. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 5) Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts, des ASGA moyens et de la variation de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant. 6) Le résultat tiré des activités de base, la VAN, le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier des trimestres et du cumul de l'exercice 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'impôt minimum mondial (« IMM ») adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements. 7) Voir la rubrique « Nos résultats en bref » pour plus d'informations sur les résultats du T3 2025 et du T3 2024. 8) PT Schroder Investment Management Indonesia. 9) Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 10) Comprend des ASG de 11 milliards de dollars américains et un capital engagé de 3,7 milliards de dollars américains au 30 juin 2025. 11) Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Se reporter à la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs ». 12) Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 13) La transaction de réassurance avec Reinsurance Group of America, Incorporated (la « transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA ») a été clôturée le 1er janvier 2025. 14) Les autres régions d'Asie excluent Hong Kong et le Japon. 15) Nette des participations ne donnant pas le contrôle. 16) Ce montant exclut la tranche liée aux participations ne donnant pas le contrôle.

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars) T3 2025

T2 2025

T3 2024

2025

2024

Résultat tiré des activités de base 1



















Asie 759 $ 720 $ 584 $ 2 184 $ 1 826 $ Canada 428

419

412

1 221

1 178

États-Unis 332

194

411

887

1 278

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 525

463

479

1 442

1 214

Services généraux et autres (9)

(70)

(58)

(206)

(221)

Total du résultat tiré des activités de base 2 035 $ 1 726 $ 1 828 $ 5 528 $ 5 275 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base



















Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (2)

113

186

(1 221)

(1 258)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes actuarielles comptabilisées directement en résultat (216)

-

(199)

(216)

(199)

Charges de restructuration -

-

(20)

-

(20)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (6)

-

-

(6)

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres1 (12)

(50)

44

(12)

(51)

Résultat net attribué aux actionnaires 1 799 $ 1 789 $ 1 839 $ 4 073 $ 3 747 $

1) Le résultat tiré des activités de base par secteur d'activité des trimestres et du cumul de l'exercice 2024 et le résultat tiré des activités de base total pour le cumul de l'exercice 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025, et des montants correspondants ont été présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements. 2) Comprend l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, sauf l'amortissement des logiciels et des ententes de distribution. Cet élément est exclu du résultat tiré des activités de base à compter du T3 2025. Les chiffres des périodes précédentes n'ont pas été retraités étant donné que ces montants ne sont pas considérés comme étant importants et que l'analyse est effectuée en utilisant la définition du résultat tiré des activités de base en vigueur au cours des périodes en question. Se reporter à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la rubrique E3 « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du T3 2025.

Impôt minimum mondial (« IMM »)

Le 20 juin 2024, le gouvernement du Canada a adopté la Loi de l'impôt minimum mondial. Au Canada, l'IMM s'applique rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Puisque d'autres territoires devraient adopter l'IMM en 2025, l'IMM est désormais comptabilisé en résultat net dans les secteurs à présenter dont le résultat est assujetti à cet impôt. L'IMM est présenté dans le résultat tiré des activités de base et dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base, conformément à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la rubrique E3 « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du T3 2025.

Pour améliorer la comparabilité des résultats de 2025 avec ceux de 2024, nous avons mis à jour certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières de 2024 pour tenir compte de l'incidence de l'IMM, y compris le résultat tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base, le ratio de levier financier, la valeur comptable ajustée par action ordinaire, la valeur des affaires nouvelles et la MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle des trimestres. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » du rapport de gestion du T3 2025, laquelle est intégrée par renvoi, pour plus de renseignements et une liste complète des mesures financières touchées.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); les actifs sous gestion (« ASG ») et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues (« RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la VAN; et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T3 2025.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention

ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T3 2025, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T3 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 268 $ 551 $ (109) $ 606 $ (87) $ 2 229 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (93)

(119)

(79)

(82)

91

(282)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (140)

(5)

113

1

3

(28)

(Charges) recouvrements d'impôt (233)

(124)

34

(81)

94

(310)

Résultat net (après impôts) 1 035

427

(75)

525

7

1 919

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 128

-

-

2

-

130

Titulaires de contrats avec participation 12

(22)

-

-

-

(10)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 895

449

(75)

523

7

1 799

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 173

(37)

(172)

18

16

(2)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat (39)

58

(235)

-

-

(216)

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(6)

-

(6)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 2

-

-

(14)

-

(12)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 759 $ 428 $ 332 $ 525 $ (9) $ 2 035 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 93

119

79

82

(91)

282

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 852 $ 547 $ 411 $ 607 $ (100) $ 2 317 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T3 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 759 $ 428 $ 332 $ 525 $ (9) $ 2 035 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 759 $ 428 $ 332 $ 525 $ (9) $ 2 035 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 93

119

79

82

(91)

282

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 852 $ 547 $ 411 $ 607 $ (100) $ 2 317 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts) 3 , en dollars US 550 $



241 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 550 $



241 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2025 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 092 $ 526 $ 31 $ 575 $ 37 $ 2 261 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (94)

(110)

(37)

(89)

32

(298)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (55)

(5)

42

(4)

(18)

(40)

(Charges) recouvrements d'impôt (149)

(115)

5

(93)

14

(338)

Résultat net (après impôts) 943

411

36

482

51

1 923

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 49

-

-

-

-

49

Titulaires de contrats avec participation 64

21

-

-

-

85

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 830

390

36

482

51

1 789

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 161

(27)

(158)

16

121

113

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (51)

(2)

-

3

-

(50)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 94

110

37

89

(32)

298

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 814 $ 529 $ 231 $ 552 $ (102) $ 2 024 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (6)

-

(1)

(1)

-

(8)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 714 $ 419 $ 193 $ 462 $ (70) $ 1 718 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 94

110

37

89

(33)

297

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 808 $ 529 $ 230 $ 551 $ (103) $ 2 015 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts) 3 , en dollars US 520 $



141 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (1)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 519 $



141 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2025 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T3 2024 1

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 059 $ 578 $ 18 $ 519 $ 167 $ 2 341 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (100)

(104)

(112)

(26)

27

(315)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 61

(10)

99

6

(115)

41

(Charges) recouvrements d'impôt (39)

(114)

(13)

(20)

(88)

(274)

Résultat net (après impôts) 1 020

464

5

499

79

2 067

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 130

-

-

1

-

131

Titulaires de contrats avec participation 63

34

-

-

-

97

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 827

430

5

498

79

1 839

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 213

16

(204)

28

133

186

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en

résultat (5)

2

(202)

-

6

(199)

Charges de restructuration -

-

-

(20)

-

(20)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 35

-

-

11

(2)

44

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 584 $ 412 $ 411 $ 479 $ (58) $ 1 828 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 100

104

112

26

(27)

315

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 684 $ 516 $ 523 $ 505 $ (85) $ 2 143 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T3 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 584 $ 412 $ 411 $ 479 $ (58) $ 1 828 $ Ajustement selon un taux de change constant1 5

-

5

4

1

15

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 589 $ 412 $ 416 $ 483 $ (57) $ 1 843 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 100

104

114

26

(27)

317

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 689 $ 516 $ 530 $ 509 $ (84) $ 2 160 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts) 3 , en dollars US 428 $



302 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 428 $



302 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T3 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 3 230 $ 1 382 $ (809) $ 1 709 $ (323) $ 5 189 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (288)

(318)

(200)

(257)

152

(911)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (225)

20

401

(1)

(8)

187

(Charges) recouvrements d'impôt (513)

(298)

201

(258)

144

(724)

Résultat net (après impôts) 2 717

1 084

(608)

1 451

(179)

4 465

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 244

-

-

3

(2)

245

Titulaires de contrats avec participation 124

23

-

-

-

147

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 2 349

1 061

(608)

1 448

(177)

4 073

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 257

(216)

(1 260)

23

(25)

(1 221)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement

en résultat (39)

58

(235)

-

-

(216)

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(6)

-

(6)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (53)

(2)

-

(11)

54

(12)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 184 $ 1 221 $ 887 $ 1 442 $ (206) $ 5 528 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 288

318

200

257

(152)

911

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 2 472 $ 1 539 $ 1 087 $ 1 699 $ (358) $ 6 439 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine et

d'actifs, Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 184 $ 1 221 $ 887 $ 1 442 $ (206) $ 5 528 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (27)

-

(15)

(14)

-

(56)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 2 157 $ 1 221 $ 872 $ 1 428 $ (206) $ 5 472 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 284

318

196

255

(151)

902

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 2 441 $ 1 539 $ 1 068 $ 1 683 $ (357) $ 6 374 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts) 3 , en dollars US 1 562 $



633 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 4





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 1 566 $



633 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T3 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour les trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2024 1

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 2 416 $ 1 100 $ 20 $ 1 328 $ 113 $ 4 977 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (293)

(302)

(310)

(151)

91

(965)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (11)

66

322

38

(256)

159

(Charges) recouvrements d'impôt (304)

(236)

12

(113)

(165)

(806)

Résultat net (après impôts) 2 112

864

32

1 215

(52)

4 171

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 223

-

-

2

-

225

Titulaires de contrats avec participation 117

82

-

-

-

199

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 772

782

32

1 213

(52)

3 747

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (95)

(439)

(1 018)

27

267

(1 258)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat (5)

2

(202)

-

6

(199)

Charges de restructuration -

-

-

(20)

-

(20)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 46

41

(26)

(8)

(104)

(51)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 826 $ 1 178 $ 1 278 $ 1 214 $ (221) $ 5 275 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 293

302

310

151

(91)

965

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 2 119 $ 1 480 $ 1 588 $ 1 365 $ (312) $ 6 240 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 826 $ 1 178 $ 1 278 $ 1 214 $ (221) $ 5 275 $ Ajustement selon un taux de change constant1 33

-

16

11

2

62

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 1 859 $ 1 178 $ 1 294 $ 1 225 $ (219) $ 5 337 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 296

302

315

152

(91)

974

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 2 155 $ 1 480 $ 1 609 $ 1 377 $ (310) $ 6 311 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts) 3 , en dollars US 1 342 $



940 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 8





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 1 350 $



940 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T3 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2024.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

Résultat tiré des activités de base 2 035 $ 1 726 $ 1 767 $ 1 907 $ 1 828 $ 5 528 $ 5 275 $ 7 182 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres

instruments de capitaux propres 58

103

57

101

56

218

210

311

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires 1 977

1 623

1 710

1 806

1 772

5 310

5 065

6 871

Ajustement selon un taux de change constant2 -

(8)

(48)

(18)

15

(56)

62

44

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 977 $ 1 615 $ 1 662 $ 1 788 $ 1 787 $ 5 254 $ 5 127 $ 6 915 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025.

RCP tiré des activités de base 1

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires 1 977 $ 1 623 $ 1 710 $ 1 806 $ 1 772 $ 5 310 $ 5 065 $ 6 871 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires annualisé (après impôts) 7 844 $ 6 510 $ 6 935 $ 7 185 $ 7 049 $ 7 099 $ 6 766 $ 6 871 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires (voir ci-après) 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 42 609 $ 43 693 $ 41 847 $ 42 288 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 18,1 % 15,0 % 15,6 % 16,5 % 16,6 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires































Total des capitaux propres des actionnaires et des porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 50 716 $ 49 080 $ 51 135 $ 50 972 $ 49 573 $ 50 716 $ 49 573 $ 50 972 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ 42 913 $ 44 056 $ 42 913 $ 44 312 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 42 609 $ 43 693 $ 41 847 $ 42 288 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements.

Information sur la MSC et la MSC après impôts 1

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 sept. 2025

30 juin 2025

31 mars 2025

31 déc. 2024

30 sept. 2024

MSC 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 565

1 406

1 417

1 298

1 283

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ 20 930 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

270

(481)

(328)

298

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle, selon un taux de change constant 24 718 $ 22 586 $ 21 815 $ 21 799 $ 21 228 $ MSC par secteur



















Asie 17 580 $ 15 786 $ 15 904 $ 15 540 $ 14 715 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 565

1 406

1 417

1 298

1 283

Canada 4 490

4 133

4 052

4 109

4 036

États-Unis 2 649

2 386

2 329

2 468

2 171

Services généraux et autres (1)

11

11

10

8

MSC 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ MSC - Ajustement selon un taux de change constant 2



















Asie - $ 222 $ (404) $ (245) $ 235 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

35

(21)

(9)

18

Canada -

-

-

-

-

États-Unis -

47

(77)

(82)

63

Services généraux et autres -

1

-

-

-

Total - $ 305 $ (502) $ (336) $ 316 $ MSC, selon un taux de change constant



















Asie 17 580 $ 16 008 $ 15 500 $ 15 295 $ 14 950 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 565

1 441

1 396

1 289

1 301

Canada 4 490

4 133

4 052

4 109

4 036

États-Unis 2 649

2 433

2 252

2 386

2 234

Services généraux et autres (1)

12

11

10

8

Total de la MSC, selon un taux de change constant 26 283 $ 24 027 $ 23 211 $ 23 089 $ 22 529 $ MSC après impôts



















MSC 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (4 347)

(3 940)

(3 929)

(3 928)

(3 719)

MSC après impôts 21 936 $ 19 782 $ 19 784 $ 19 497 $ 18 494 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ 20 930 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle (4 181)

(3 789)

(3 772)

(3 774)

(3 566)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 20 537 $ 18 527 $ 18 524 $ 18 353 $ 17 364 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements. 2) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2025.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles 1 , selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice



T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

MSC au titre des affaires nouvelles































Hong Kong 287 $ 286 $ 316 $ 299 $ 254 $ 889 $ 622 $ 921 $ Japon 76

74

81

66

86

231

224

290

Autres régions d'Asie2 349

303

318

221

253

970

716

937

Division internationale des clients fortunés



























187

Chine continentale



























270

Singapour



























391

Vietnam



























17

Autres marchés émergents



























72

Asie 712

663

715

586

593

2 090

1 562

2 148

Canada 109

100

91

116

95

300

241

357

États-Unis 145

119

101

140

71

365

242

382

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 966 $ 882 $ 907 $ 842 $ 759 $ 2 755 $ 2 045 $ 2 887 $ MSC au titre des affaires nouvelles - Ajustement selon un taux

de change constant3































Hong Kong - $ (1) $ (12) $ (5) $ 2 $ (13) $ 6 $ 2 $ Japon -

(2)

(1)

1

2

(3)

10

11

Autres régions d'Asie2 -

-

(4)

-

7

(4)

23

23

Division internationale des clients fortunés



























1

Chine continentale



























4

Singapour



























18

Vietnam



























(2)

Autres marchés émergents



























2

Asie -

(3)

(17)

(4)

11

(20)

39

36

Canada -

-

-

-

-

-

-

(1)

États-Unis -

-

(4)

(2)

1

(4)

3

1

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ (3) $ (21) $ (6) $ 12 $ (24) $ 42 $ 36 $ MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change

constant































Hong Kong 287 $ 285 $ 304 $ 294 $ 256 $ 876 $ 628 $ 923 $ Japon 76

72

80

67

88

228

234

301

Autres régions d'Asie2 349

303

314

221

260

966

739

960

Division internationale des clients fortunés



























188

Chine continentale



























274

Singapour



























409

Vietnam



























15

Autres marchés émergents



























74

Asie 712

660

698

582

604

2 070

1 601

2 184

Canada 109

100

91

116

95

300

241

356

États-Unis 145

119

97

138

72

361

245

383

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux

de change constant 966 $ 879 $ 886 $ 836 $ 771 $ 2 731 $ 2 087 $ 2 923 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents dans les autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. 3) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice



T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :































Asie 895 $ 830 $ 624 $ 583 $ 827 $ 2 349 $ 1 772 $ 2 355 $ Canada 449

390

222

439

430

1 061

782

1 221

États-Unis (75)

36

(569)

103

5

(608)

32

135

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 523

482

443

384

498

1 448

1 213

1 597

Services généraux et autres 7

51

(235)

129

79

(177)

(52)

77

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires 1 799

1 789

485

1 638

1 839

4 073

3 747

5 385

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres (58)

(103)

(57)

(101)

(56)

(218)

(210)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires 1 741 $ 1 686 $ 428 $ 1 537 $ 1 783 $ 3 855 $ 3 537 $ 5 074 $ Ajustement selon un taux de change constant1































Asie - $ (10) $ (40) $ (4) $ 7 $ (50) $ 13 $ 9 $ Canada -

(1)

1

-

(1)

-

8

8

États-Unis -

1

21

(4)

1

22

12

7

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

(3)

(18)

(6)

2

(21)

8

2

Services généraux et autres -

-

7

(3)

(2)

7

(7)

(9)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires -

(13)

(29)

(17)

7

(42)

34

17

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires - $ (13) $ (29) $ (17) $ 7 $ (42) $ 34 $ 17 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires selon un taux de

change constant































Asie 895 $ 820 $ 584 $ 579 $ 834 $ 2 299 $ 1 785 $ 2 364 $ Canada 449

389

223

439

429

1 061

790

1 229

États-Unis (75)

37

(548)

99

6

(586)

44

142

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 523

479

425

378

500

1 427

1 221

1 599

Services généraux et autres 7

51

(228)

126

77

(170)

(59)

68

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires,

selon un taux de change constant 1 799

1 776

456

1 621

1 846

4 031

3 781

5 402

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres, selon un taux de change constant (58)

(103)

(57)

(101)

(56)

(218)

(210)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires,

selon un taux de change constant 1 741 $ 1 673 $ 399 $ 1 520 $ 1 790 $ 3 813 $ 3 571 $ 5 091 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US































Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US2 649 $ 600 $ 435 $ 417 $ 606 $ 1 684 $ 1 300 $ 1 717 $ Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -

(4)

(11)

3

-

(15)

(3)

-

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US,

selon un taux de change constant 1 649 $ 596 $

424 $ 420 $ 606 $ 1 669 $ 1 297 $ 1 717 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts)































Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 799 $ 1 789 $ 485 $ 1 638 $ 1 839 $ 4 073 $ 3 747 $ 5 385 $ Impôts sur le résultat net attribué aux actionnaires 283

307

47

388

229

637

714

1 102

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts) 2 082

2 096

532

2 026

2 068

4 710

4 461

6 487

Ajustement selon un taux de change constant1 -

(8)

(7)

(8)

16

(15)

42

33

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts),

selon un taux de change constant 2 082 $ 2 088 $ 525 $ 2 018 $ 2 084 $ 4 695 $ 4 503 $ 6 520 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires (après impôts) du secteur Asie en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée 1

(en millions de dollars)



30 sept.

2025

30 juin 2025

31 mars

2025

31 déc.

2024

30 sept. 2024

Aux Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ 42 913 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 20 537

18 527

18 524

18 353

17 364

Valeur comptable ajustée 64 593 $ 60 947 $ 62 999 $ 62 665 $ 60 277 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T3 2025 pour plus de renseignements.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice



T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 525 $ 463 $ 454 $ 459 $ 479 $ 1 442 $ 1 214 $ 1 673 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions de vente différées































(Charges) recouvrements d'impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 82

89

86

83

26

257

151

234

Amortissement des frais d'acquisition différés et autres amortissements 44

51

46

49

48

141

139

188

Amortissement des commissions de vente différées 21

20

22

20

19

63

58

78

BAIIA tiré des activités de base 672 $ 623 $ 608 $ 611 $ 572 $ 1 903 $ 1 562 $ 2 173 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

(3)

(17)

(7)

4

(20)

13

6

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de change constant 672 $ 620 $ 591 $ 604 $ 576 $ 1 883 $ 1 575 $ 2 179 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

2025

2024

2024

Marge BAIIA tirée des activités de base































BAIIA tiré des activités de base 672 $ 623 $ 608 $ 611 $ 572 $ 1 903 $ 1 562 $ 2 173 $ Produits tirés des activités de base 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 2 055 $ 6 384 $ 5 876 $ 8 016 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 30,9 % 30,1 % 28,4 % 28,6 % 27,8 % 29,8 % 26,6 % 27,1 % Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde































Autres produits, selon les états financiers 2 145 $ 1 851 $ 1 986 $ 2 003 $ 1 928 $ 5 982 $ 5 585 $ 7 588 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 121

(53)

11

(2)

53

79

151

149

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 2 024 $ 1 904 $ 1 975 $ 2 005 $ 1 875 $ 5 903 $ 5 434 $ 7 439 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 682 $ 4 740 $ 4 234 $ 5 250 $ 4 487 $ 13 656 $ 12 999 $ 18 249 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les actifs servant de soutien aux contrats

d'assurance et de placement selon les états financiers 3 784

2 377

(992)

(622)

1 730

5 169

2 832

2 210

Total des revenus de placement 8 466

7 117

3 242

4 628

6 217

18 825

15 831

20 459

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 8 275

6 924

3 089

4 550

5 991

18 288

15 327

19 877

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 191 $ 193 $ 153 $ 78 $ 226 $ 537 $

504 $ 582 $ Total des autres produits et des revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 215 $ 2 097 $ 2 128 $ 2 083 $ 2 101 $ 6 440 $ 5 938 $ 8 021 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 24

20

(14)

(28)

33

30

32

4

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 16

8

2

(29)

13

26

30

1

Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 2 055 $ 6 384 $ 5 876 $ 8 016 $

Résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Pour les trimestre clos les 30 septembre 2025

2024

Résultat tiré des activités de base 2 035 $ 1 828 $ Moins : (augmentation) reprise de la provision pour pertes de crédit attendues 35

(45)

Résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues 2 000

1 873

Ajustement selon un taux de change constant1 -

16

Résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, selon un taux de change constant 2 000 $ 1 889 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Pour les trimestres clos les 30 septembre 2025

2024

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 977 $ 1 772 $ Moins : (augmentation) reprise de la provision pour pertes de crédit attendues 35

(45)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues 1 942

1 817

Ajustement selon un taux de change constant1 -

16

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit

attendues, selon un taux de change constant 1 942 $ 1 833 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2025.

