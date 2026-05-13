Manuvie présente ses résultats pour le premier trimestre de 2026

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, au cours duquel elle a affiché une croissance d'un exercice à l'autre supérieure à 10 % du RPA tiré des activités de base et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Principaux faits saillants pour le premier trimestre de 2026 (« T1 2026 ») :

Résultat tiré des activités de base 1 de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 8 % selon un taux de change constant 2 par rapport à celui du premier trimestre de 2025 (« T1 2025 »)

de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 8 % selon un taux de change constant par rapport à celui du premier trimestre de 2025 (« T1 2025 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 0,7 milliard de dollars en regard de celui du T1 2025

RPA tiré des activités de base 3 de 1,06 $, en hausse de 11 % 2 en regard de celui du T1 2025. RPA de 0,65 $, en hausse de 178 % 2 en comparaison de celui du T1 2025

de 1,06 $, en hausse de 11 % en regard de celui du T1 2025. RPA de 0,65 $, en hausse de 178 % en comparaison de celui du T1 2025 RCP tiré des activités de base 3 de 16,5 % et RCP de 10,1 %

de 16,5 % et RCP de 10,1 % Ratio du TSAV 4 de 136 %

de 136 % Souscriptions d'EPA en hausse de 7 % 5 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 16 % 2 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 7 % 5 par rapport à celles du T1 2025

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 16 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 7 % par rapport à celles du T1 2025 Sorties de fonds nettes5 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 4,4 milliards de dollars, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,5 milliard de dollars au T1 2025

« Nous avons dégagé de bons résultats au premier trimestre, en mettant en œuvre notre stratégie et en démontrant la solidité de notre portefeuille diversifié. Nous avons généré une croissance supérieure à 10 % du RPA tiré des activités de base, et l'essor des affaires nouvelles s'est poursuivi, générant une croissance supérieure à 10 % de la MSC au titre des affaires nouvelles à l'échelle des trois segments de l'assurance, malgré l'incertitude macroéconomique.



« Le secteur Asie a de nouveau affiché de solides résultats au cours du trimestre, grâce à la croissance de 22 % du résultat tiré des activités de base et de 15 % de la valeur des affaires nouvelles, ce qui témoigne des apports robustes des principaux marchés de la région. Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, la marge BAIIA tirée des activités de base3 s'est améliorée d'un exercice à l'autre, malgré l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de caisses de prévoyance obligatoires, et la plateforme Manuvie | Comvest a contribué positivement à la marge, au résultat tiré des activités de base et aux entrées de fonds nettes.



« Nous avons réalisé des progrès soutenus au chapitre de nos priorités stratégiques, en bonifiant notre proposition pour la santé grâce à de nouveaux partenariats en Asie et au Canada, en favorisant la croissance de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au moyen de notre partenariat avec L&G6 et en différenciant davantage notre gamme de produits aux États-Unis. Nous avons accéléré le déploiement de l'IA à l'échelle des régions où nous sommes présents afin de rehausser l'expérience des distributeurs et d'améliorer la productivité et l'efficacité. Nous continuons d'être bien positionnés pour atteindre nos cibles et stimuler la croissance, tout en générant une valeur durable pour les actionnaires7. »



-- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie



« Notre bilan et notre performance financière ont été résilients au cours du trimestre, malgré la volatilité. Nos fonds propres excédentaires sont demeurés solides, le ratio de levier financier s'est amélioré et la valeur comptable par action ordinaire a augmenté, atteignant un sommet inégalé8. Nous avons continué d'affecter rigoureusement les capitaux, notamment en remboursant 1,2 milliard de dollars aux actionnaires par voie de dividendes et de rachats d'actions et en réalisant l'acquisition de Schroders Indonesia. Le RCP tiré des activités de base s'est fixé à 16,5 % pour le trimestre, une augmentation de 90 points de base par rapport à celui du T1 2025, et notre ratio d'efficience sur le plan des charges de 46 %3 est demeuré stable d'un exercice à l'autre, malgré les investissements stratégiques continus dans l'IA et l'incidence de l'ajout de Comvest à Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. »



-- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels T1 2026

T1 2025

Variation2, 5 Résultat net attribué aux actionnaires 1 147 $ 485 $ 149 % Résultat tiré des activités de base 1 836 $ 1 767 $ 8 % RPA ($) 0,65 $ 0,25 $ 178 % RPA tiré des activités de base ($) 1,06 $ 0,99 $ 11 % RCP 10,1 % 3,9 % 6,2 pp RCP tiré des activités de base 16,5 % 15,6 % 0,9 pp Valeur comptable par action ordinaire ($) 26,30 $ 25,88 $ 2 % Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($)3 39,01 $ 36,66 $ 6 % Ratio de levier financier (%)3 22,5 % 23,9 % (1,4) pp Souscriptions d'EPA 2 821 $ 2 689 $ 7 % MSC au titre des affaires nouvelles 1 019 $ 907 $ 16 % VAN 944 $ 907 $ 7 % Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars) (4,4) $ 0,5 $ - %

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels T1 2026

T1 2025

Variation5 Asie (dollars US)









Résultat net attribué aux actionnaires 433 $ 435 $ 2 % Résultat tiré des activités de base 598

492

22 % Souscriptions d'EPA 1 599

1 412

11 % MSC au titre des affaires nouvelles 585

498

15 % VAN 533

457

15 % Canada









Résultat net attribué aux actionnaires 238 $ 222 $ 7 % Résultat tiré des activités de base 352

374

(6) % Souscriptions d'EPA 416

491

(15) % MSC au titre des affaires nouvelles 103

91

13 % VAN 152

180

(16) % États-Unis (dollars US)









Résultat net attribué aux actionnaires 101 $ (397) $ - % Résultat tiré des activités de base 241

251

(4) % Souscriptions d'EPA 155

120

29 % MSC au titre des affaires nouvelles 83

70

19 % VAN 44

48

(8) % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde









Résultat net attribué aux actionnaires 403 $ 443 $ (5) % Résultat tiré des activités de base 448

454

2 % Apports bruts (en milliards de dollars)5 56,0

50,3

15 % ASGA moyens (en milliards de dollars)5 1 118

1 041

11 % Marge BAIIA tirée des activités de base (%) 29,0 % 28,4 % 60 pb

Faits saillants stratégiques

Nous nous efforçons d'élargir nos portefeuilles diversifiés et de renforcer davantage nos capacités de distribution et notre position de chef de file en matière de produits

Dans le secteur Asie, nous avons été reconnus comme le meilleur fournisseur de produits d'assurance d'Asie pour le secteur de la gestion de patrimoine à la remise des prix de l'Euromoney Private Banking 2026, un point de référence de premier plan dans le secteur des services bancaires privés et de la gestion de patrimoine. Cette reconnaissance témoigne de la solide vigueur de notre croissance, de notre gamme de produits novatrice pour les segments de clients fortunés, de nos services à valeur ajoutée, de nos capacités internationales et de nos relations de confiance avec nos partenaires de distribution à l'échelle des réseaux de clients fortunés.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons conclu l'acquisition de PT Schroder Investment Management Indonesia (« Schroders Indonesia ») qui compte des actifs sous gestion (« ASG ») de 3,5 milliards de dollars au 31 mars 2026. L'acquisition renforce notre position à titre de plus important gestionnaire d'actifs en Indonésie9 et nous permet de générer une plus-value pour nos clients et nos parties prenantes grâce à l'expertise locale et aux relations avec les clients de cette société.

En outre, nous avons conclu un partenariat stratégique avec L&G6 pour améliorer nos capacités de distribution, de gestion des placements et de développement de produits. Ce partenariat vise à combiner notre expertise mondiale en gestion d'actifs et notre plateforme de distribution connexe avec les forces de L&G en la matière, notamment en Europe, afin de regrouper des capacités complémentaires pour élargir l'accès à des solutions de placements différenciées à l'échelle des réseaux de distribution aux institutions, aux régimes de retraite et aux particuliers.

Dans le secteur États-Unis, nous avons différencié davantage notre portefeuille de produits au moyen d'améliorations apportées à nos produits d'assurance vie universelle à rendement indiciel et à rendement indiciel hybrides, qui nous placent en meilleure position pour répondre aux besoins en évolution en matière de protection du revenu et d'accumulation de patrimoine et soutiennent notre stratégie de croissance. Par ailleurs, nous avons renforcé nos capacités de souscription parmi les meilleures du secteur sur le marché des dossiers de grande taille en augmentant les limites de réassurance automatique grâce au soutien du réassureur, en simplifiant la souscription et en réduisant les frictions dans le cadre de demandes de règlement complexe.

Nous déployons l'IA à l'échelle mondiale pour améliorer l'expérience des distributeurs, accroître l'efficacité et générer de la valeur

Nous avons accéléré le déploiement de notre plateforme d'IA à l'échelle de notre entreprise, avons créé des environnements prêts à produire et avons favorisé la mise en œuvre de premiers cas d'utilisation évolutifs, tout en tirant parti des nouveaux partenariats stratégiques avec Akka10 et Adaptive ML11. En outre, nos développeurs à l'échelle de l'organisation ont continué d'adopter les capacités d'IA assistées et autonomes, ce qui a permis d'accroître leur productivité de 30 % tout en permettant des réinvestissements pour soutenir la croissance de l'entreprise et développer de nouvelles capacités pour servir nos clients. Ces avancées combinées rehausseront notre capacité de déployer l'IA à grande échelle rapidement, de façon uniforme et conformément à nos principes d'IA responsable.

En nous appuyant sur le déploiement en 2025 des outils d'IA pour les agents et les conseillers dans un certain nombre de nos marchés asiatiques, nous avons lancé notre outil d'IA à l'intention des distributeurs au Vietnam pour favoriser un accès plus rapide des clients à l'information sur les produits et au calcul des primes ainsi que pour leur donner accès à des exemples simplifiés. Au Japon, nous avons également amélioré notre outil d'IA pour offrir un point d'entrée unifié toujours disponible à l'information sur nos agents indépendants, y compris leurs affiliations, leurs succursales et les produits pour lesquels ils détiennent une licence de souscription, ce qui nous permet d'offrir un meilleur soutien plus rapidement à ces agents.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons lancé une plateforme de souscription propulsée par l'IA dans le sous-secteur de gestion d'actifs pour des particuliers aux États-Unis pour mieux intégrer les données, favoriser des conversations plus personnalisées avec les conseillers et permettre le déploiement d'outils de souscription plus intelligents. Cette plateforme permet aux équipes de souscription de prioriser les occasions les plus prometteuses, augmentant ainsi d'environ 40 % les interactions significatives avec les conseillers et soutenant l'augmentation des apports.

Dans le secteur États-Unis, nous avons continué de tirer parti des avantages découlant de l'accroissement des investissements dans l'IA générative pour la tarification grâce à l'utilisation accrue de notre outil de soumission minute, qui nous permet d'automatiser près de la moitié des évaluations préliminaires, et de ramener les délais moyens, qui se comptaient auparavant en jours, à quelques minutes seulement et qui a permis aux souscripteurs de se concentrer sur des cas plus complexes.

Dans le secteur Canada, nous avons amélioré le processus de demande de règlement en ligne au titre de l'assurance dentaire et soins médicaux des participants de groupes à affinités grâce au traitement de documents axé sur l'IA pour la majorité des demandes de règlement traitées manuellement, ce qui a accéléré le processus et le paiement aux clients.

Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie axée sur la santé, la prospérité et la longévité et concluons de nouveaux partenariats stratégiques

Dans le secteur Asie, nous avons conclu un partenariat exclusif avec Guardant Health pour offrir le test de détection de nombreux cancers ShieldMC (le « test Shield »)12 aux clients admissibles de Hong Kong, de Singapour et des Philippines. Grâce à ce partenariat, nous devenons le premier assureur d'Asie à offrir le test Shield, élargissant ainsi l'accès à la détection précoce du cancer et réitérant notre engagement à améliorer les résultats pour la santé et la longévité des clients.

Dans le secteur Canada, nous nous sommes associés à Osara HealthMD, un fournisseur mondial de programmes de soutien aux personnes atteintes de cancer fondés sur des données probantes pour lancer le programme Cancer CoachMC et offrir aux participants des régimes d'assurance collective admissibles un soutien structuré et personnalisé leur permettant de faire face aux défis quotidiens liés à un diagnostic, au traitement contre le cancer et à la convalescence.

Nous avons également confirmé l'engagement de Manuvie à l'égard de la longévité grâce à un partenariat avec l'Institut national sur le vieillissement, afin de l'appuyer dans son enquête sur le vieillissement au Canada, l'un des aperçus les plus complets au Canada sur le vieillissement, et réitérer de notre engagement à l'égard de la santé, de la prospérité et du bien-être financier.

Dans le secteur États-Unis, nous avons lancé John Hancock Vitality PRO, une plateforme de mobilisation à l'intention des distributeurs conçue pour appuyer la promotion de John Hancock Vitality et accroître la fidélisation à l'égard du producteur. L'adoption anticipée continue de s'intensifier, renforçant l'engagement à l'égard de John Hancock Vitality et notre mission qui est d'aider les clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.

Le résultat tiré des activités de base a augmenté grâce à la croissance soutenue des activités 13

Résultat tiré des activités de base de 1,8 milliard de dollars au T1 2026, en hausse de 8 % par rapport à celui du T1 2025

L'augmentation du résultat tiré des activités de base témoigne de la croissance solide des activités dans les secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, de l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles et de l'amélioration nette des résultats techniques des activités d'assurance, le tout contrebalancé en partie par la diminution des marges sur les placements aux États-Unis et par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») à Hong Kong.

L'augmentation de 22 % du résultat tiré des activités de base du secteur Asie reflète la croissance soutenue des activités et l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques moins favorables des activités d'assurance.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 2 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois, la contribution de la plateforme Manuvie | Comvest et la gestion rigoureuse continue des charges, le tout contrebalancé en partie par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de CPO à Hong Kong et par la baisse des honoraires liés au rendement.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Canada a reculé de 6 %, ce qui reflète les résultats techniques défavorables des activités d'assurance dans le sous-secteur de l'assurance collective au T1 2026, comparativement à des résultats techniques favorables au T1 2025. La variation des résultats techniques des activités d'assurance est en grande partie attribuable à la hausse des prestations d'invalidité de longue durée ainsi qu'à l'accroissement des charges engagées à l'appui de la croissance des activités et aux investissements transformationnels réalisés pour bonifier l'expérience client dans le sous-secteur de l'assurance collective, le tout contrebalancé en partie par la croissance des activités dans le secteur, par l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles et par la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit attendues.

Le résultat tiré des activités de base du secteur États-Unis a reculé de 4 %, ce qui reflète principalement une diminution des marges sur les placements, contrebalancée en partie par les résultats techniques nets favorables des activités d'assurance au T1 2026 en regard de résultats techniques défavorables au T1 2025.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Services généraux et autres s'est amélioré de 12 millions de dollars, témoignant de la non-récurrence de la provision pour pertes estimées dans le sous-secteur de la réassurance IARD imputables aux feux de forêt survenus en Californie au T1 2025, contrebalancée en partie par la diminution du résultat des placements et par la hausse des charges engagées à l'appui des investissements stratégiques continus dans des initiatives transformationnelles, y compris les initiatives axées sur l'IA.

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,1 milliard de dollars au T1 2026, en hausse de 0,7 milliard de dollars par rapport à celui du T1 2025

L'augmentation de 0,7 milliard de dollars du résultat net s'explique principalement par une charge nette moins élevée au titre des résultats techniques du marché et par la croissance du résultat tiré des activités de base. La charge nette au titre des résultats techniques du marché du T1 2026 tient compte des rendements moins élevés que prévu des actions cotées et des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans les secteurs de l'immobilier et des terrains forestiers exploitables et dans des actions de sociétés fermées. Les résultats techniques du marché au T1 2025 comprennent une perte réalisée de 0,7 milliard de dollars à la vente de titres de créance liée à la transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA, qui a été contrebalancée par une variation correspondante dans les autres éléments du résultat global, ce qui a eu une incidence nette neutre sur la valeur comptable14.

La croissance des affaires nouvelles a continué d'être vigoureuse, soutenue par une augmentation supérieure à 10 % de la MSC au titre des affaires nouvelles à l'échelle de tous les secteurs

Les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté de respectivement 7 %, 16 % et 7 %, reflétant la vigueur soutenue de notre portefeuille d'activités diversifié

Dans le secteur Asie, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont affiché une croissance solide d'un exercice à l'autre de respectivement 11 %, 15 % et 15 % qui s'explique par la hausse des volumes de souscriptions et une composition plus favorable des activités, reflétant l'amélioration des trois mesures des affaires nouvelles à Hong Kong, au Japon et à Singapour. La marge sur la VAN s'est légèrement améliorée pour se fixer à 38,2 % 5 .

. Dans le secteur Canada, les souscriptions d'EPA et la VAN ont diminué de respectivement 15 % et 16 %, du fait de la baisse des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance collective, contrebalancée en partie par l'augmentation des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance individuelle. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 13 % en raison de la croissance dans le sous-secteur de l'assurance individuelle découlant de la hausse des volumes de souscriptions de produits d'assurance vie avec participation.

Dans le secteur États-Unis, les souscriptions d'EPA et la MSC au titre des affaires nouvelles ont augmenté de respectivement 29 % et 19 %, ce qui témoigne de la demande accrue de nos produits d'accumulation fondés sur l'assurance soutenue par les améliorations récentes apportées aux produits. La VAN a reculé de 8 %, du fait essentiellement de la composition des produits, contrebalancée en partie par une hausse des volumes de souscriptions.

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a affiché des sorties de fonds nettes de 4,4 milliards de dollars au T1 2026, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,5 milliard de dollars au T1 2025

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 2,8 milliards de dollars au T1 2026, en regard de sorties de fonds nettes de 2,6 milliards de dollars au T1 2025, du fait de la hausse des retraits par les participants reflétant les soldes plus élevés des comptes attribuables à la croissance des marchés et de la hausse des rachats de régimes de retraite aux États-Unis, contrebalancées en partie par la baisse des rachats de régimes de retraite au Canada.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont fixées à 5,8 milliards de dollars au T1 2026 par rapport à des entrées de fonds nettes de 0,5 milliard de dollars au T1 2025, du fait essentiellement de la hausse des sorties de fonds nettes des fonds communs à gestion active par l'intermédiaire de tiers en Amérique du Nord, y compris quelques rachats importants de portefeuilles modèles aux États-Unis.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont chiffrées à 4,2 milliards de dollars au T1 2026, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 2,6 milliards de dollars au T1 2025, du fait des apports nets de la plateforme Manuvie | Comvest et de la hausse des souscriptions nettes de mandats de fonds du marché monétaire en Chine continentale et de produits de Manuvie | CQS, contrebalancés en partie par la diminution des apports nets dans les mandats d'actions et par le nombre moins élevé de déploiements dans les mandats d'actions de sociétés fermées.

L'augmentation des affaires nouvelles continue de stimuler la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC

MSC15 se chiffrant à 25 589 millions de dollars au 31 mars 2026

La MSC a augmenté de 620 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2025. La variation de la MSC liée à des facteurs internes a contribué à hauteur de 650 millions de dollars à l'augmentation, soit une croissance annualisée de 11 % du solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle16, attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles, à la capitalisation des intérêts et aux résultats techniques nets favorables des activités d'assurance, le tout contrebalancé en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une diminution de 30 millions de dollars, du fait surtout de l'incidence défavorable du rendement des marchés des actions et des fluctuations des taux d'intérêt, contrebalancées en partie par l'incidence des fluctuations des taux de change. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle1 se chiffrait à 21 255 millions de dollars au 31 mars 2026.

_______________________________________________ 1) Le résultat tiré des activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du T1 2026. 2) Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 3) Le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, le ratio d'efficacité sur le plan des charges, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier sont des ratios non conformes aux PCGR. 4) Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 31 mars 2026. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 5) Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts et des ASGA moyens est présenté selon un taux de change constant. 6) Legal & General Investment Management Limited et Legal and General Assurance Society, collectivement « L&G ». 7) Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 8) Selon IFRS 17. 9) En fonction des ASG en date de février 2026. 10) Akka fournit une base logicielle sécurisée et évolutive pour prendre en charge des applications professionnelles de confiance propulsées par l'IA. 11) Adaptive ML fournit un moteur d'apprentissage par renforcement pour ajuster, évaluer et déployer de petits modèles de langage (PML) ouverts pour les applications d'entreprise. 12) Le test Shield permet de détecter dix cancers au moyen d'un seul prélèvement sanguin et est destiné à l'exportation hors des États-Unis. 13) Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T1 2026 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 14) La transaction de réassurance avec Reinsurance Group of America, Incorporated (la « transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA ») a été clôturée le 1er janvier 2025. 15) Nette des participations ne donnant pas le contrôle. 16) Le taux de croissance ou de recul du solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle découlant de la variation de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. Ce taux correspond à la variation liée à des facteurs internes de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle sur une base annualisée pour le cumul de l'exercice, divisée par le solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au 31 décembre 2025.

Conférence téléphonique sur ses résultats financiers

Manuvie tiendra une conférence téléphonique et une webémission en direct sur ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 le 14 mai 2026 à 8 h (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1-888-317-6003 ou le 1-647-846-2809 (code 7290517#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Vous pouvez accéder à la webémission à partir du site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 14 août 2026 en appelant au 1-855-669-9658 ou au 1-412-317-0088 (code 1809675#).

Les données statistiques du premier trimestre de 2026 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le premier trimestre de 2026, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre clos le 31 mars 2026 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, qui est disponible sur notre site Web à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports . Le rapport de gestion du T1 2026 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse https://www.sec.gov .

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Communications avec les médias

Fiona McLean

437-441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

416-254-1774

[email protected]

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels

(en millions de dollars) T1 2026

T4 2025

T1 2025

Résultat tiré des activités de base











Asie 820 $ 785 $ 705 $ Canada 352

413

374

États-Unis 331

319

361

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 448

490

454

Services généraux et autres (115)

(14)

(127)

Total du résultat tiré des activités de base 1 836 $ 1 993 $ 1 767 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base











Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (666)

(441)

(1 332)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

Charges de restructuration -

(12)

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions1 (18)

(12)

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (5)

(29)

50

Résultat net attribué aux actionnaires 1 147 $ 1 499 $ 485 $

1) Comprend l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, sauf l'amortissement des logiciels et des ententes de distribution. Cet élément est exclu du résultat tiré des activités de base à compter du T3 2025. Les chiffres des périodes précédentes n'ont pas été retraités étant donné que ces montants ne sont pas considérés comme étant importants et que l'analyse est effectuée en utilisant la définition du résultat tiré des activités de base en vigueur au cours des périodes en question. Se reporter à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la rubrique E3 « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du T1 2026.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle; les actifs sous gestion (« ASG »); et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; le taux de croissance de la MSC nette des participations pas le contrôle découlant de la variation de la MSC liée à des facteurs internes; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la VAN; et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T1 2026.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention

ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T1 2026, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T1 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 776 $ 325 $ 159 $ 489 $ (283) $ 1 466 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (100)

(88)

(78)

(88)

42

(312)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (27)

26

57

12

14

82

(Charges) recouvrements d'impôt (127)

(62)

(21)

(76)

56

(230)

Résultat net (après impôts) 649

263

138

413

(227)

1 236

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 33

-

-

10

-

43

Titulaires de contrats avec participation 21

25

-

-

-

46

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 595

238

138

403

(227)

1 147

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (225)

(114)

(193)

(22)

(112)

(666)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(18)

-

(18)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

(5)

-

(5)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 820 $ 352 $ 331 $ 448 $ (115) $ 1 836 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 100

88

78

88

(42)

312

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 920 $ 440 $ 409 $ 536 $ (157) $ 2 148 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T1 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 820 $ 352 $ 331 $ 448 $ (115) $ 1 836 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 820 $ 352 $ 331 $ 448 $ (115) $ 1 836 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 100

88

78

88

(42)

312

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 920 $ 440 $ 409 $ 536 $ (157) $ 2 148 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 598 $



241 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en

dollars US 598 $



241 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T1 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T1 2026.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T4 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 899 $ 354 $ 101 $ 542 $ 9 $ 1 905 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (101)

(111)

(75)

(93)

52

(328)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (102)

25

55

10

30

18

(Charges) recouvrements d'impôt (203)

(86)

(20)

(83)

82

(310)

Résultat net (après impôts) 696

268

81

459

91

1 595

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 26

-

-

7

-

33

Titulaires de contrats avec participation 47

16

-

-

-

63

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 623

252

81

452

91

1 499

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (121)

(158)

(238)

(1)

77

(441)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

(3)

-

(9)

-

(12)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(12)

-

(12)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (41)

-

-

(16)

28

(29)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 785 $ 413 $ 319 $ 490 $ (14) $ 1 993 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 101

111

75

93

(52)

328

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 886 $ 524 $ 394 $ 583 $ (66) $ 2 321 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T4 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 785 $ 413 $ 319 $ 490 $ (14) $ 1 993 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (14)

-

(6)

(6)

(1)

(27)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 771 $ 413 $ 313 $ 484 $ (15) $ 1 966 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 99

111

74

92

(52)

324

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 870 $ 524 $ 387 $ 576 $ (67) $ 2 290 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 564 $



229 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (1)





(1)













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en

dollars US 563 $



228 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T1 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T4 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T1 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 870 $ 305 $ (731) $ 528 $ (273) $ 699 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (101)

(89)

(84)

(86)

29

(331)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (30)

30

246

2

7

255

(Charges) recouvrements d'impôt (131)

(59)

162

(84)

36

(76)

Résultat net (après impôts) 739

246

(569)

444

(237)

623

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 67

-

-

1

(2)

66

Titulaires de contrats avec participation 48

24

-

-

-

72

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 624

222

(569)

443

(235)

485

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (77)

(152)

(930)

(11)

(162)

(1 332)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (4)

-

-

-

54

50

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 705 $ 374 $ 361 $ 454 $ (127) $ 1 767 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 101

89

84

86

(29)

331

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 806 $ 463 $ 445 $ 540 $ (156) $ 2 098 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T1 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 705 $ 374 $ 361 $ 454 $ (127) $ 1 767 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (31)

-

(16)

(15)

-

(62)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 674

374 $ 345 $ 439 $ (127) $ 1 705 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 96

89

80

84

(28)

321

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 770 $ 463 $ 425 $ 523 $ (155) $ 2 026 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 492 $



251 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





1













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en

dollars US 492 $



252 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T1 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T1 2025.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Résultat tiré des activités de base 1 836 $ 1 993 $ 2 035 $ 1 726 $ 1 767 $ 7 521 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres

instruments de capitaux propres 58

103

58

103

57

321

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires 1 778

1 890

1 977

1 623

1 710

7 200

Ajustement selon un taux de change constant1 -

(27)

(16)

(21)

(62)

(126)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 778 $ 1 863 $ 1 961 $ 1 602 $ 1 648 $ 7 074 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires 1 778 $ 1 890 $ 1 977 $ 1 623 $ 1 710 $ 7 200 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les

porteurs d'actions ordinaires annualisé (après impôts) 7 211 $ 7 498 $ 7 844 $ 6 510 $ 6 935 $ 7 200 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires (voir ci-après) 43 717 $ 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 709 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 16,5 % 17,1 % 18,1 % 15,0 % 15,6 % 16,5 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires























Total des capitaux propres des actionnaires et des porteurs

d'autres instruments de capitaux propres 50 632 $ 50 121 $ 50 716 $ 49 080 $ 51 135 $ 50 121 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux

propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 43 972 $ 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ 43 461 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 43 717 $ 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 709 $

Information sur la MSC et la MSC après impôts

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 31 mars

2026

31 déc. 2025

30 sept. 2025

30 juin

2025

31 mars 2025

MSC 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 736

1 599

1 565

1 406

1 417

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 25 589 $ 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

332

(66)

197

(556)

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle, selon un

taux de change constant 25 589 $ 25 301 $ 24 652 $ 22 513 $ 21 740 $ MSC par secteur



















Asie 18 228 $ 17 750 $ 17 580 $ 15 786 $ 15 904 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 736

1 599

1 565

1 406

1 417

Canada 4 432

4 459

4 490

4 133

4 052

États-Unis 2 927

2 760

2 649

2 386

2 329

Services généraux et autres 2

-

(1)

11

11

MSC 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ MSC - Ajustement selon un taux de change constant1



















Asie - $ 282 $ (74) $ 143 $ (486) $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

46

50

80

23

Canada -

-

-

-

-

États-Unis -

50

8

54

(70)

Services généraux et autres -

-

-

1

-

Total - $ 378 $ (16) $ 278 $ (533) $ MSC, selon un taux de change constant



















Asie 18 228 $ 18 032 $ 17 506 $ 15 929 $ 15 418 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 736

1 645

1 615

1 486

1 440

Canada 4 432

4 459

4 490

4 133

4 052

États-Unis 2 927

2 810

2 657

2 440

2 259

Services généraux et autres 2

-

(1)

12

11

Total de la MSC, selon un taux de change constant 27 325 $ 26 946 $ 26 267

24 000 $ 23 180 $ MSC après impôts



















MSC 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (4 510)

(4 403)

(4 347)

(3 940)

(3 929)

MSC après impôts 22 815 $ 22 165 $ 21 936 $ 19 782 $ 19 784 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 25 589 $ 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations ne

donnant pas le contrôle (4 334)

(4 236)

(4 181)

(3 789)

(3 772)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le

contrôle 21 255 $ 20 733 $ 20 537 $ 18 527 $ 18 524 $

1) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change en vigueur au T1 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice



T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

MSC au titre des affaires nouvelles























Hong Kong 316 $ 244 $ 287 $ 286 $ 316 $ 1 133 $ Japon 167

159

76

74

81

390

Chine continentale 114

55

112

63

126

356

Singapour 165

159

182

140

138

619

Autres régions2 40

80

55

100

54

289

Asie 802

697

712

663

715

2 787

Canada 103

135

109

100

91

435

États-Unis 114

188

145

119

101

553

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 1 019 $ 1 020

966 $ 882 $ 907 $ 3 775 $ MSC au titre des affaires nouvelles - Ajustement selon un taux de change constant3























Hong Kong - $ (4) $ (1) $ (2) $ (13) $ (20) $ Japon -

(6)

(5)

(6)

(6)

(23)

Chine continentale -

1

3

2

-

6

Singapour -

(1)

1

1

1

2

Autres régions2 -

(1)

(1)

(1)

(2)

(5)

Asie -

(11)

(3)

(6)

(20)

(40)

Canada -

-

-

-

-

-

États-Unis -

(4)

(1)

(1)

(4)

(10)

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ (15) $ (4) $ (7) $ (24) $ (50) $ MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant























Hong Kong 316 $ 240 $ 286 $ 284 $ 303 $ 1 113 $ Japon 167

153

71

68

75

367

Chine continentale 114

56

115

65

126

362

Singapour 165

158

183

141

139

621

Autres régions2 40

79

54

99

52

284

Asie 802

686

709

657

695

2 747

Canada 103

135

109

100

91

435

États-Unis 114

184

144

118

97

543

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant 1 019 $ 1 005 $ 962 $ 875 $ 883 $ 3 725 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) Les autres régions comprennent le Cambodge, l'Indonésie, la division internationale des clients fortunés, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam. 3) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice



T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :























Asie 595 $ 623 $ 895 $ 830 $ 624 $ 2 972 $ Canada 238

252

449

390

222

1 313

États-Unis 138

81

(75)

36

(569)

(527)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 403

452

523

482

443

1 900

Services généraux et autres (227)

91

7

51

(235)

(86)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires 1 147

1 499

1 799

1 789

485

5 572

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres (58)

(103)

(58)

(103)

(57)

(321)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires 1 089 $ 1 396 $ 1 741 $ 1 686 $ 428 $ 5 251 $ Ajustement selon un taux de change constant1























Asie - $ (6) $ 9 $ (8) $ (40) $ (45) $ Canada -

(1)

2

(1)

2

2

États-Unis -

(1)

(2)

-

24

21

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

(8)

(1)

(5)

(20)

(34)

Services généraux et autres -

(3)

(2)

3

9

7

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires -

(19)

6

(11)

(25)

(49)

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires - $ (19) $ 6 $ (11) $ (25) $ (49) $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires selon un taux de change constant























Asie 595 $ 617 $ 904 $ 822 $ 584 $ 2 927 $ Canada 238

251

451

389

224

1 315

États-Unis 138

80

(77)

36

(545)

(506)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 403

444

522

477

423

1 866

Services généraux et autres (227)

88

5

54

(226)

(79)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires, selon un taux de

change constant 1 147

1 480

1 805

1 778

460

5 523

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres,

selon un taux de change constant (58)

(103)

(58)

(103)

(57)

(321)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires, selon un

taux de change constant 1 089 $ 1 377 $ 1 747 $ 1 675 $ 403 $ 5 202 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US























Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US2 433 $ 447 $ 649 $ 600 $ 435 $ 2 131 $ Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -

3

10

(1)

(9)

3

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US, selon un taux de

change constant1 433 $ 450 $ 659 $ 599 $ 426 $ 2 134 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts)























Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 147 $ 1 499 $ 1 799 $ 1 789 $ 485 $ 5 572 $ Impôts sur le résultat net attribué aux actionnaires 215

292

283

307

47

929

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts) 1 362

1 791

2 082

2 096

532

6 501

Ajustement selon un taux de change constant1 -

(17)

(20)

(23)

(18)

(78)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts), selon un

taux de change constant 1 362 $ 1 774 $ 2 062 $ 2 073 $ 514 $ 6 423 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires (après impôts) du secteur Asie en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée

(en millions de dollars)



31 mars

2026

31 déc. 2025

30 sept.

2025

30 juin

2025

31 mars 2025

Aux Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 43 972 $ 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 21 255

20 733

20 537

18 527

18 524

Valeur comptable ajustée 65 227 $ 64 194 $ 64 593 $ 60 947 $ 62 999 $

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice



T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 448 $ 490 $ 525 $ 463 $ 454 $ 1 932 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions de vente différées























(Charges) recouvrements d'impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 88

93

82

89

86

350

Amortissement des frais d'acquisition différés et autres amortissements 63

61

44

51

46

202

Amortissement des commissions de vente différées 24

24

21

20

22

87

BAIIA tiré des activités de base 623 $ 668 $ 672 $ 623 $ 608 $ 2 571 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

(9)

(2)

(5)

(20)

(36)

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de change constant 623 $ 659 $ 670 $ 618 $ 588 $ 2 535 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice



T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Marge BAIIA tirée des activités de base























BAIIA tiré des activités de base 623 $ 668 $ 672 $ 623 $ 608 $ 2 571 $ Produits tirés des activités de base 2 146 $ 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 8 669 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 29,0 % 29,2 % 30,9 % 30,1 % 28,4 % 29,7 % Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde























Autres produits, selon les états financiers 1 930 $ 2 147 $ 2 145 $ 1 851 $ 1 986 $ 8 129 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (56)

28

121

(53)

11

107

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 1 986 $ 2 119 $ 2 024 $ 1 904 $ 1 975 $ 8 022 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 536 $ 5 358 $ 4 682 $ 4 740 $ 4 234 $ 19 014 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les actifs servant de soutien aux contrats

d'assurance et de placement selon les états financiers (1 384)

1 106

3 784

2 377

(992)

6 275

Total des revenus de placement 3 152

6 464

8 466

7 117

3 242

25 289

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 3 015

6 300

8 275

6 924

3 089

24 588

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 137 $ 164 $ 191 $ 193 $ 153 $ 701 $ Total des autres produits et des revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 123 $ 2 283 $ 2 215 $ 2 097 $ 2 128 $ 8 723 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (28)

(1)

24

20

(14)

29

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 5

(1)

16

8

2

25

Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 146 $ 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 8 669 $

Charges liées aux activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de

l'exercice



T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

2025

Charges liées aux activités de base























Frais généraux selon les comptes de résultat 1 251 $ 1 327 $ 1 232 $ 1 140 $ 1 202 $ 4 901 $ Frais d'acquisition directement attribuables au titre des contrats évalués selon la MRP et

des produits ne générant pas de MSC1 48

48

42

40

42

172

Charges de maintien directement attribuables1 552

542

524

514

532

2 112

Total des charges 1 851

1 917

1 798

1 694

1 776

7 185

Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base























Frais de restructuration -

16

-

-

-

16

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 23

16

8

-

-

24

Frais d'intégration et d'acquisition -

7

22

-

-

29

Provisions pour litiges et autres frais 1

5

10

5

-

20

Total 24

44

40

5

-

89

Charges liées aux activités de base 1 827 $ 1 873 $ 1 758 $ 1 689 $ 1 776 $ 7 096 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(18)

(5)

(12)

(39)

(74)

Charges liées aux activités de base, selon un taux de change constant 1 827 $ 1 855 $ 1 753 $ 1 677 $ 1 737 $ 7 022 $ Total des charges 1 851 $ 1 917 $ 1 798 $ 1 694 $ 1 776 $ 7 185 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(18)

(5)

(11)

(40)

(74)

Total des charges, selon un taux de change constant 1 851 $ 1 899 $ 1 793 $ 1 683 $ 1 736 $ 7 111 $

1) Ces frais et charges sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance présentées dans les comptes de résultat qui sont comptabilisées directement en résultat. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2026.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme, les avantages prévus de l'acquisition de Schroders Indonesia et du partenariat entre Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et L&G, les avantages prévus et la valeur qui devrait être tirée de l'utilisation de l'IA, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale et les différends commerciaux; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; notre capacité à réaliser nos plans numériques et à déployer les cas d'utilisation numérique futurs, y compris en ce qui a trait à l'IA; les avantages prévus de l'acquisition de Schroders Indonesia et du partenariat entre Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et L&G; et notre incapacité de retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Société Financière Manuvie