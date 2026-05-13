En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,485 $ par action sur les actions ordinaires de Manuvie. Ce dividende sera versé au plus tôt le 19 juin 2026 aux actionnaires inscrits en date du 29 mai 2026 à la clôture des marchés.

En ce qui a trait aux régimes canadiens de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Société, ainsi qu'à ses régimes américains de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions, la Société achètera des actions ordinaires sur le marché libre dans le cadre du réinvestissement des dividendes et à l'achat facultatif d'actions en espèces dans le cadre de ces régimes. Le prix d'achat de ces actions ordinaires sera établi en fonction de leur coût d'achat réel moyen. Aucune réduction ne s'applique.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

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