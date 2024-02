Manuvie présente ses résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre de 2023

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023, au cours desquels elle a généré une croissance supérieure à 10 % du RPA tiré des activités de base, et a déclaré aujourd'hui qu'elle augmente le dividende sur action ordinaire de 9,6 %.

Faits saillants pour l'exercice 2023 et pour le quatrième trimestre de 2023 (« T4 2023 »)

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,1 milliards de dollars en 2023, en hausse de 1,6 milliard de dollars en regard du résultat net attribué aux actionnaires à la transition (« résultat net à la transition ») 1 de 2022, et de 1,7 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 0,4 milliard de dollars en regard du résultat net à la transition du quatrième trimestre de 2022 (« T4 2022 »),

de de 1,7 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 0,4 milliard de dollars en regard du résultat net à la transition du quatrième trimestre de 2022 (« T4 2022 »), Résultat net attribué aux actionnaires de 5,1 milliards de dollars en 2023, en hausse de 7,0 milliards de dollars en regard de celui de 2022, et de 1,7 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 0,7 milliard de dollars en regard de celui du T4 2022

de 1,7 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 0,7 milliard de dollars en regard de celui du T4 2022 Résultat tiré des activités de base 1 de 6,7 milliards de dollars en 2023, en hausse de 13 % selon un taux de change constant 2 par rapport à celui de 2022. Résultat tiré des activités de base de 1,8 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 15 % par rapport à celui du T4 2022

de 6,7 milliards de dollars en 2023, en hausse de 13 % selon un taux de change constant par rapport à celui de 2022. Résultat tiré des activités de base de 1,8 milliard de dollars au T4 2023, en hausse de 15 % par rapport à celui du T4 2022 RPA tiré des activités de base 3 de 3,47 $ en 2023, en hausse de 17 % 2 par rapport à celui de 2,90 $ en 2022. RPA tiré des activités de base de 0,92 $ au T4 2023, en hausse de 20 % par rapport à 0,77 $ au T4 2022

de 3,47 $ en 2023, en hausse de 17 % par rapport à celui de 2,90 $ en 2022. RPA tiré des activités de base de 0,92 $ au T4 2023, en hausse de 20 % par rapport à 0,77 $ au T4 2022 RPA de 2,61 $ en 2023, une hausse de 47 % 2 par rapport au RPA à la transition 3 de 1,69 $ en 2022 et une augmentation de 3,76 $ en comparaison du RPA de (1,15) $ en 2022. RPA de 0,86 $ au T4 2023, en hausse de 43 % par rapport au RPA à la transition de 0,60 $ au T4 2022, et en progression de 97 % 2 en regard du RPA de 0,43 $ au T4 2022

2,61 $ en 2023, une hausse de 47 % par rapport au RPA à la transition de 1,69 $ en une augmentation de 3,76 $ en comparaison du (1,15) $ en 2022. 0,86 $ au T4 2023, en hausse de 43 % par rapport au RPA à la transition de 0,60 $ au T4 en progression de 97 % en regard du 0,43 $ au T4 2022 RCP tiré des activités de base 3 de 15,9 % en 2023 et de 16,4 % au T4 2023, et RCP de 11,9 % en 2023 et de 15,3 % au T4 2023

de 15,9 % en de 16,4 % au T4 RCP de 11,9 % en de 15,3 % au T4 2023 Ratio du TSAV 4 de 137 %

de 137 % Remises 5 de 5,5 milliards de dollars en 2023, comparativement à 6,9 milliards de dollars en 2022

de 5,5 milliards de dollars en 2023, comparativement à 6,9 milliards de dollars en 2022 Conclusion avec Global Atlantic d'une entente visant la réassurance de quatre blocs de contrats en vigueur traditionnels et de produits à faible RCP, y compris le passif net des contrats d'assurance liés à l'assurance soins de longue durée (« SLD ») 6 de 6 milliards de dollars, soit la plus importante transaction de réassurance de contrats d'assurance SLD jamais réalisée. La transaction devrait être clôturée d'ici la fin de février 2024 7

de 6 milliards de dollars, soit la plus importante transaction de réassurance de contrats d'assurance SLD jamais réalisée. La transaction devrait être clôturée d'ici la fin de février 2024 Rachat aux fins d'annulation, en 2023, de 3,4 % des actions ordinaires en circulation, ou plus de 62 millions d'actions ordinaires, pour un coût total de 1,6 milliard de dollars

Annonce aujourd'hui d'une augmentation de 9,6 % du dividende sur action ordinaire

« L'année 2023 a été marquante pour Manuvie, car nous avons continué à mettre en œuvre notre

programme de transformation. Nos activités ont généré de solides résultats, comme en témoignent la croissance du RPA tiré des activités de base et du résultat tiré des activités de base d'un exercice à l'autre

respectivement de 17 % et 13 % ainsi que l'augmentation du RCP tiré des activités de base de 15,9 % en

2023. Nous avons généré une croissance du résultat tiré des activités de base dans l'ensemble de nos

sous-secteurs de l'assurance, des augmentations de plus de 10 % de nos mesures des affaires nouvelles8, et

des entrées de fonds nettes5 dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 4,5 milliards de

dollars. Nous avons également annoncé une transaction majeure de réassurance, y compris le plus important

transfert de risque lié à l'assurance SLD jamais réalisé. » « Notre stratégie repose sur notre engagement à rendre les décisions de nos clients plus simples et à les

aider à vivre mieux et à générer plus de valeur pour nos actionnaires. La détermination des membres de

notre équipe à mener à bien leur mission et leur passion nous ont permis d'exceller malgré l'incertitude des

conditions de marché, et de poursuivre sur notre élan positif à l'aube de 2024. » -- Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie « L'année a été marquée par la transition harmonieuse à IFRS 17, Manuvie ayant dégagé une croissance du

résultat, de la valeur comptable par action ordinaire et du ratio du TSAV, tout en remboursant 1,6 milliard de

dollars aux actionnaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Nous avons généré des

remises de 5,5 milliards de dollars en 2023, et nous avons annoncé aujourd'hui une augmentation de 9,6 %

du dividende sur action ordinaire. Nous amorçons l'année 2024 en bonne position pour dégager une

croissance des activités et accélérer la génération de liquidités au profit de nos actionnaires. » -- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf

indication contraire) Résultats trimestriels Résultats de l'exercice T4 2023 T4 2022 Variation2, 5 2023 2022 Variation Résultat net attribué aux

actionnaires / à la transition 1 659 $ 915 $ / 1 228 $ 81 % / 35 % 5 103 $ (1 933) $ /

3 498 $ n. s. / 40 % Résultat tiré des activités de base 1 773 $ 1 543 $ 15 % 6 684 $ 5 801 $ 13 % RPA / à la transition ($) 0,86 $ 0,43 $ /

0,60 $ 97 % / 43 % 2,61 $ (1,15) $ /

1,69 $ n. s. / 47 % RPA tiré des activités de base ($) 0,92 $ 0,77 $ 20 % 3,47 $ 2,90 $ 17 % RCP / à la transition3 15,3 % 8,0 % /

11,0 % 7,3 pp / 4,3 pp 11,9 % (5,5) % /

8,2 % 17,4 pp /

3,7 pp RCP tiré des activités de base 16,4 % 14,1 % 2,3 pp 15,9 % 14,0 % 1,9 pp Valeur comptable par action

ordinaire ($) 22,36 $ 21,56 $ 4 % 22,36 $ 21,56 $ 4 % Valeur comptable par action

ordinaire ajustée ($)3 32,19 $ 29,42 $ 9 % 32,19 $ 29,42 $ 9 % Souscriptions d'EPA5 1 550 $ 1 288 $ 20 % 6 440 $ 5 653 $ 12 % VAN5 630 $ 524 $ 20 % 2 324 $ 2 063 $ 10 % MSC au titre des affaires nouvelles 626 $ 442 $ 41 % 2 167 $ 1 895 $ 12 % Apports nets de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde

(en milliards de dollars) (1,3) $ (8,4) $ 85 % 4,5 $ 3,2 $ 28 %

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf

indication contraire) Résultats trimestriels Résultats de l'exercice T4 2023 T4 2022 Variation 2023 2022 Variation Asie (dollars US)











Résultat net attribué aux

actionnaires / à la transition 452 $ 231 / 363 $

84 % / 22 % 995 $ 516 / 481 $ 43 % / 73 % Résultat tiré des activités de base 414 365 14 % 1 518 1 392 11 % Souscriptions d'EPA 731 658 11 % 3 313 2 920 15 % VAN 306 292 5 % 1 206 1 181 3 % MSC au titre des affaires nouvelles 303 238 27 % 1 148 1 006 16 % Canada











Résultat net attribué aux

actionnaires / à la transition 365 $ (73) / 120 $

n. s. / 204 % 1 191 $ (503) / 1 198 $ n. s. / (1) % Résultat tiré des activités de base 352 296 19 % 1 487 1 387 7 % Souscriptions d'EPA 363 252 44 % 1 409 1 261 12 % VAN 139 87 60 % 490 362 35 % MSC au titre des affaires nouvelles 70 47 49 % 224 199 13 % États-Unis (dollars US)











Résultat net attribué aux

actionnaires / à la transition 146 $ (33) / (79) $

n. s. / n. s. 473 $ (1 809) / 1 139 $ n. s. / (58) % Résultat tiré des activités de base 349 301 16 % 1 304 1 202 8 % Souscriptions d'EPA 141 105 34 % 416 461 (10) % VAN 54 31 74 % 153 126 21 % MSC au titre des affaires nouvelles 105 52 102 % 292 299 (2) % Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde











Résultat net attribué aux

actionnaires 365 $ 401 $

(9) % 1 297 $ 1 121 $ 15 % Résultat tiré des activités de base 353 274 29 % 1 321 1 299 (1) % Apports bruts (en milliards de dollars)5 35,1 32,5 8 % 143,4 136,9 2 % ASGA moyens (en milliards

de dollars)5 817 780 5 % 813 790 0 % Marge BAIIA tirée des activités

de base3 25,7 % 23,6 % 210 pb 24,9 % 27,2 % (230) pb

Faits saillants stratégiques

Nous mettons en œuvre notre stratégie visant à redéfinir notre portefeuille et à nous concentrer sur la croissance à fort potentiel

Nous avons conclu avec Global Atlantic une entente visant la réassurance de quatre blocs de contrats en vigueur traditionnels et de produits à faible RCP, y compris le passif net des contrats d'assurance liés à l'assurance SLD de 6 milliards de dollars. Cette entente donnera lieu à la plus importante transaction de réassurance de contrats d'assurance SLD jamais réalisée, qui constitue une étape majeure de notre programme de transformation visant à redéfinir notre portefeuille pour réduire le risque, à améliorer le RCP, à renforcer les fonds propres, à faire croître les activités à rendement élevé et à générer de la valeur pour les actionnaires7.

En Asie, nous avons continué d'améliorer nos capacités à offrir des services aux visiteurs de la Chine continentale pour complémenter nos activités nationales de premier plan à Hong Kong, grâce au lancement d'un réseau d'hôpitaux élargi couvrant plus de 3 000 hôpitaux en Chine continentale et à l'ouverture de notre deuxième centre de service de prestige à Hong Kong. Nos investissements continus dans nos capacités à offrir des services aux visiteurs de la Chine continentale ont contribué à la robustesse des souscriptions d'EPA des visiteurs de la Chine continentale en 2023, qui ont plus que doublé par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019.

En outre, nous avons lancé une plateforme unifiée d'accueil des clients dans notre division mondiale des clients fortunés aux Bermudes9, à Hong Kong et à Singapour. La nouvelle plateforme fait en sorte que les processus de demande d'affaires nouvelles, de souscription et de conformité sont plus simples et plus rapides, ce qui permet d'optimiser les interactions et d'améliorer l'expérience des courtiers et des clients.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons conclu une entente visant l'acquisition de CQS10, un gestionnaire multisectoriel d'instruments de crédit non traditionnels dont le siège social est à Londres. L'acquisition donnera aux clients de Gestion de placements Manuvie et de CQS un meilleur accès à nos solutions de placement mondiales combinées.

Au Canada, nous nous sommes associés à League, un fournisseur de premier plan en technologies de soins de santé, afin de procurer aux participants à nos régimes collectifs des expériences en matière de soins de santé numériques plus personnalisées et intégrées pour leur permettre de gérer leurs avantages sociaux de pair avec leurs options de soins de santé.

Nous aidons nos clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé

Aux États-Unis, nous avons amélioré le programme Vitality de John Hancock en assouplissant les critères d'admissibilité permettant d'avoir accès au test de détection précoce de nombreux cancers Galleri®, de GRAIL, pour inclure des participants additionnels, en élargissant les critères d'admissibilité aux soins afin de tenir compte des soins préventifs et des comportements de détection précoce comme les examens annuels de dépistage du cancer de la peau, et avons offert un moyen personnalisé d'inciter les participants à s'adonner à plus d'activités physiques au moyen de la nouvelle caractéristique Active Rewards.

En outre, nous nous sommes démarqués des autres sociétés d'assurance vie américaines en accueillant le premier symposium du secteur sur la longévité qui regroupait 250 courtiers d'assurance vie, dirigeants de sociétés de réassurance et représentants des médias et des gouvernements locaux pour leur offrir un aperçu de première main des innovations et des avancées scientifiques qui façonnent l'avenir de la longévité.

Au Canada, nous avons élargi notre programme de médecine personnalisée à tous les régimes du sous-secteur de l'assurance collective assortis de la garantie pour soins médicaux complémentaires pour l'offrir à plus de clients, tout en leur permettant d'en apprendre davantage sur les médicaments qui répondent le mieux à leurs besoins et de travailler en collaboration avec des professionnels de la santé pour établir des plans de traitement personnalisés qui peuvent générer de meilleurs résultats.

Nous continuons de réaliser des progrès au chapitre de notre ambition qui est de devenir la société la plus axée sur le numérique et les clients de son secteur.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons continué d'améliorer et d'élargir nos activités de planification patrimoniale et de conseils dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers au Canada grâce à des ententes stratégiques avec Fidelity Clearing Canada et Envestnet qui nous donneront accès à des plateformes de gestion de portefeuilles et des plateformes technologiques de conseils de premier plan qui, combinées, permettront d'offrir une meilleure expérience numérique aux clients et d'améliorer la productivité des conseillers.

En Asie, nous avons achevé la phase 1 de la modernisation du système d'administration des contrats en Chine continentale, en lançant des modules sur les affaires nouvelles et la souscription dans la nouvelle solution infonuagique et en réalisant la migration harmonieuse des données de plus de trois millions de clients. Cette solution améliore l'évolutivité et l'efficacité et jette les bases d'une expérience améliorée pour les clients, les distributeurs et les partenaires.

Par ailleurs, aux États-Unis, nous avons optimisé l'expérience d'inscription des clients sur l'ensemble de nos sites Web à l'intention des clients, ce qui a entraîné une hausse de 26 % du nombre d'inscriptions en ligne en 2023 et contribué à une amélioration de 19 % du nombre de visiteurs uniques sur le site Web. Au Canada, nous avons augmenté de 18 % le nombre annuel de téléchargements de l'application mobile Manuvie, grâce à des mises à niveau conçues pour améliorer l'expérience numérique des clients et à une campagne de communication réussie mettant l'accent sur la facilité et la rapidité des demandes de règlement en ligne.

Croissance solide du résultat 11 soutenue par la hausse des taux d'intérêt et l'amélioration des résultats techniques des activités d'assurance

Résultat tiré des activités de base de 6,7 milliards de dollars en 2023, en hausse de 13 % par rapport à celui de 2022, et de 1,8 milliard de dollars au T4 2023, une augmentation de 15 % en regard de celui du T4 2022

L'augmentation par rapport à 2022 s'explique par l'amélioration des résultats techniques des activités d'assurance, l'incidence nette de la hausse des taux d'intérêt et la croissance des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de la provision pour pertes de crédit attendues, la hausse des coûts liés au rendement et les investissements dans la technologie. Les résultats techniques de notre sous-secteur de la réassurance incendie, accident, risques divers (« IARD ») se sont considérablement améliorés en 2023 en raison des mises à jour des provisions établies antérieurement au titre des sinistres liés aux ouragans par rapport à des charges en 2022.

Au quatrième trimestre, le résultat tiré des activités de base a augmenté de plus de 10 % d'un exercice à l'autre dans nos quatre secteurs d'activité.

En Asie, la hausse des résultats nets des activités d'assurance témoigne de l'incidence nette des mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles qui, combinée à l'incidence de la hausse des taux d'intérêt et de la croissance des activités, a contribué à l'augmentation de 14 % du résultat tiré des activités de base du T4 2023.

L'augmentation de 29 % du résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T4 2023 s'explique par la hausse des ASGA moyens et des marges sur les honoraires reflétant l'incidence favorable des marchés.

patrimoine et d'actifs, Monde au T4 2023 s'explique par la hausse des ASGA moyens et des marges sur les honoraires reflétant l'incidence favorable des marchés. Au Canada , la croissance des activités d'assurance à court terme, essentiellement du sous-secteur de l'assurance collective, ainsi que la diminution de la provision pour pertes de crédit attendues ont donné lieu à une hausse de 19 % du résultat tiré des activités de base au T4 2023.

, la croissance des activités d'assurance à court terme, essentiellement du sous-secteur de l'assurance collective, ainsi que la diminution de la provision pour pertes de crédit attendues ont donné lieu à une hausse de 19 % du résultat tiré des activités de base au T4 2023. Aux États-Unis, le résultat tiré des activités de base a progressé de 16 % au T4 2023, en raison en partie de l'incidence nette de la hausse des rendements et de l'amélioration des résultats techniques des activités d'assurance.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Services généraux et autres a reculé de 39 millions de dollars, étant donné que l'amélioration des résultats techniques de notre sous-secteur de réassurance IARD a été plus que contrebalancée par la hausse des coûts liés au rendement et l'accroissement des coûts du financement de la dette.

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,1 milliards de dollars en 2023, soit 1,6 milliard de dollars de plus que le résultat net à la transition de 2022, et de 1,7 milliard de dollars au T4 2023, une hausse de 0,4 milliard de dollars par rapport au résultat net à la transition du T4 2022

La hausse de 1,6 milliard de dollars par rapport au résultat net à la transition de 2022 s'explique essentiellement par la croissance du résultat tiré des activités de base et une charge nette moins élevée liée aux résultats techniques du marché. La charge nette liée aux résultats techniques du marché en 2023 est principalement liée aux rendements des actifs alternatifs à long terme moins élevés que prévu et à l'incidence nette des fluctuations des taux d'intérêt. L'augmentation de 7,0 milliards de dollars en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires de 2022 découle des facteurs susmentionnés et des incidences de 5,4 milliards de dollars de la transition en raison de l'application des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues selon IFRS 9.

La hausse de 0,4 milliard de dollars du résultat net à la transition par rapport à celui du T4 2022 s'explique essentiellement par une charge nette moins élevée liée aux résultats techniques du marché, la croissance du résultat tiré des activités de base et l'incidence des mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles au T4 2023. En outre, le T4 2022 comprend l'incidence de l'augmentation du taux d'imposition des sociétés au Canada sur nos actifs d'impôt différé. La charge nette liée aux résultats techniques du marché au T4 2023 est principalement liée aux rendements des actifs alternatifs à long terme moins élevés que prévu, contrebalancés en partie par les rendements des actions cotées plus importants que prévu. L'augmentation de 0,7 milliard de dollars en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires du T4 2022 découle des facteurs susmentionnés et des incidences de 0,3 milliard de dollars de la transition en raison de l'application des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues selon IFRS 9.

Croissance supérieure à 10 % des résultats des affaires nouvelles et entrées de fonds nettes de 4,5 milliards de dollars dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Les résultats des affaires nouvelles en 2023 ont été favorisés par le solide rendement en Asie et au Canada. Dans l'ensemble, les souscriptions d'EPA, la VAN et la MSC au titre des affaires nouvelles ont augmenté respectivement de 12 %, 10 % et 12 % par rapport à celles de 2022.

En Asie, l'augmentation de la demande à l'échelle des divers marchés de la région après la levée de toutes les mesures de confinement liées à la COVID-19 au début de 2023 a contribué à la croissance des souscriptions d'EPA, de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 15 %, 3 % et 16 %. À Hong Kong , les souscriptions d'EPA, la VAN et la MSC au titre des affaires nouvelles ont augmenté respectivement de 58 %, 20 % et 49 %, du fait essentiellement de la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite.

, les souscriptions d'EPA, la VAN et la MSC au titre des affaires nouvelles ont augmenté respectivement de 58 %, 20 % et 49 %, du fait essentiellement de la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite. Au Canada , les souscriptions d'EPA ont progressé de 12 %, ce qui s'explique par une souscription importante dans les marchés des groupes d'affinités et la hausse des souscriptions dans l'ensemble des marchés de l'assurance collective, contrebalancées en partie par la baisse des souscriptions de fonds distincts. La hausse des volumes de souscriptions et l'augmentation des marges dans les sous-secteurs de l'assurance collective et des contrats de rente ont donné lieu à une augmentation de 35 % de la VAN d'un exercice à l'autre. La MSC au titre des affaires nouvelles a également augmenté de 13 %.

, les souscriptions d'EPA ont progressé de 12 %, ce qui s'explique par une souscription importante dans les marchés des groupes d'affinités et la hausse des souscriptions dans l'ensemble des marchés de l'assurance collective, contrebalancées en partie par la baisse des souscriptions de fonds distincts. La hausse des volumes de souscriptions et l'augmentation des marges dans les sous-secteurs de l'assurance collective et des contrats de rente ont donné lieu à une augmentation de 35 % de la VAN d'un exercice à l'autre. La MSC au titre des affaires nouvelles a également augmenté de 13 %. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA et la MSC au titre des affaires nouvelles ont diminué respectivement de 10 % et 2 % du fait de l'incidence défavorable, pendant la plus grande partie de 2023, de la hausse des taux d'intérêt à court terme sur les produits d'accumulation fondés sur l'assurance, en particulier ceux à l'intention de nos clients bien nantis. Toutefois, la VAN a progressé de 21 %, du fait des mesures de tarification, de la composition des produits et de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a plus que contrebalancé la baisse des volumes de souscriptions.

Les résultats des affaires nouvelles au T4 2023 témoignent de notre dynamisme attribuable à la croissance d'un exercice à l'autre à l'échelle des sous-secteurs d'assurance, grâce à des augmentations des souscriptions d'EPA, de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 20 %, 20 % et 41 %.

Le secteur Asie a généré une croissance des souscriptions d'EPA, de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 11 %, 5 % et 27 %, du fait essentiellement de la solide croissance à Hong Kong attribuable à la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite.

attribuable à la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite. Au Canada , les souscriptions d'EPA ont augmenté de 44 % par rapport à celles du T4 2022, du fait essentiellement de la hausse des souscriptions de régimes pour des groupes de grande et moyenne taille dans le sous-secteur de l'assurance collective et de l'accroissement des souscriptions de contrats de rente fixe, contrebalancées en partie par la baisse des souscriptions de produits d'assurance voyage. Ces facteurs, combinés à la hausse des marges, ont donné lieu à une augmentation de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 60 % et 49 %.

, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 44 % par rapport à celles du T4 2022, du fait essentiellement de la hausse des souscriptions de régimes pour des groupes de grande et moyenne taille dans le sous-secteur de l'assurance collective et de l'accroissement des souscriptions de contrats de rente fixe, contrebalancées en partie par la baisse des souscriptions de produits d'assurance voyage. Ces facteurs, combinés à la hausse des marges, ont donné lieu à une augmentation de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 60 % et 49 %. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 34 % en comparaison de celles du T4 2022, reflétant un rebond de la demande de la part des clients bien nantis. Ce facteur, combiné à la composition des produits et aux mesures de tarification, a donné lieu à une augmentation de la VAN et de la MSC au titre des affaires nouvelles respectivement de 74 % et 102 %.

Entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 4,5 milliards de dollars en 2023, en hausse de 1,3 milliard de dollars en comparaison d'entrées de fonds nettes de 3,2 milliards de dollars en 2022

L'augmentation des cotisations des participants dans le sous-secteur des régimes de retraite a été plus que contrebalancée par les rachats de régimes de retraite pour des groupes de grande taille par un promoteur aux États-Unis au deuxième semestre de l'exercice, ce qui a donné lieu à des sorties de fonds nettes de 4,0 milliards de dollars en 2023, en hausse comparativement à 0,1 milliard de dollars à l'exercice précédent.

Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont chiffrées à 0,5 milliard de dollars en 2023, en hausse par rapport à 1,6 milliard de dollars à l'exercice précédent, en raison de la diminution des taux de rachat de fonds communs de placement et du lancement de la stratégie axée sur le secteur mondial des semiconducteurs au Japon. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution de la demande attribuable au fait que les investisseurs ont continué de privilégier les instruments de trésorerie et les instruments du marché monétaire à court terme dans un contexte de volatilité du marché et de hausse des taux d'intérêt.

Le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels a généré des entrées de fonds nettes de 9,0 milliards de dollars en 2023, en hausse par rapport à 4,9 milliards de dollars à l'exercice précédent, du fait de la hausse des entrées de fonds nettes dans les mandats de placement dans des actifs alternatifs, de l'incidence de l'acquisition du contrôle de Manulife Fund Management en Chine, ainsi que des lancements de nouveaux produits pour les clients institutionnels.

Sorties de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,3 milliard de dollars au T4 2023, une amélioration de 7,1 milliards de dollars en comparaison de sorties de fonds nettes de 8,4 milliards de dollars au T4 2022

Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont fixées à 2,5 milliards de dollars, une amélioration par rapport à 4,6 milliards de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique par les rachats moins nombreux de régimes de retraite aux États-Unis, ainsi que par la hausse des souscriptions de nouveaux régimes de retraite et l'augmentation des cotisations des participants.

Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont chiffrées à 1,0 milliard de dollars au T4 2023, une amélioration comparativement à 4,7 milliards de dollars au T4 2022, en raison de la diminution des taux de rachat de fonds communs de placement.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont établies à 2,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à 0,9 milliard de dollars au T4 2022, du fait de la hausse des souscriptions dans les mandats de placement dans le secteur de l'immobilier, des actions de sociétés fermées et des titres de créance.

Le solde de la MSC a augmenté de 21 % 2 grâce à une variation de 5 % 5 de la MSC liée à des facteurs internes et à l'incidence des modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle de 20 440 millions de dollars au 31 décembre 2023

La MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle a augmenté de 3 157 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2022, une hausse de 21 %. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 890 millions de dollars, ou 5 %, en 2023 attribuable à l'incidence des affaires nouvelles et à la capitalisation des intérêts, contrebalancées en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base et une réduction nette découlant des résultats techniques des activités d'assurance. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une augmentation de 2 434 millions de dollars en 2023 attribuable principalement à l'incidence des modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles, contrebalancée en partie par les variations des taux de change. En outre, la MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle a augmenté de 167 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2022. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle1 était de 17 748 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Mise à jour des méthodes et hypothèses actuarielles au T4 2023

La mise à jour de nos méthodes et hypothèses actuarielles a entraîné une baisse du niveau global de l'ajustement au titre du risque non financier au quatrième trimestre. Par suite de ce changement, l'ajustement au titre du risque se situe environ au point médian de la fourchette existante du niveau de confiance de 90 % à 95 % de la Société. L'ajustement au titre du risque aurait dépassé le niveau de confiance de 95 % au T4 2023 si ce changement n'avait pas eu lieu. Ce changement a également entraîné une diminution de 2 850 millions de dollars des flux de trésorerie d'exécution avant impôts, une hausse de 144 millions de dollars du résultat net attribué aux actionnaires avant impôts (hausse de 119 millions de dollars après impôts), une hausse de 115 millions de dollars du résultat net attribué aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (91 millions de dollars après impôts), une augmentation de 2 638 millions de dollars de la MSC et une baisse de 47 millions de dollars des autres éléments du résultat global avant impôts (37 millions de dollars après impôts).

___________________________________ 1 Le résultat net à la transition, le résultat tiré des activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion de 2023. 2 Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire à la transition (« RPA à la transition »), du résultat dilué par action (« RPA »), du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat net à la transition, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et de la marge sur services contractuels nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont présentés selon un taux de change constant et sont des ratios non conformes aux PCGR. 3 Le RPA tiré des activités de base, le RPA à la transition, le RCP tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la transition (« RCP à la transition »), la valeur comptable ajustée par action ordinaire et la marge BAIIA tirée des activités de base sont des ratios non conformes aux PCGR. 4 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 31 décembre 2023. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 5 Pour plus d'information sur les remises, les apports nets, les souscriptions d'EPA, la VAN, les apports bruts et les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des apports nets, des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports bruts, des ASGA moyens et de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant. 6 Montants du passif net des contrats d'assurance et de placement en date du 30 septembre 2023. Estimation actuelle selon IFRS 17 de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, majorée de l'ajustement au titre du risque et de la marge sur services contractuels. 7 Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 8 Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), valeur des affaires nouvelles (« VAN ») et MSC au titre des affaires nouvelles. 9 Les Bermudes représentent notre division internationale des clients fortunés. 10 La clôture de la transaction est prévue au premier semestre de 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles et de l'obtention des approbations réglementaires. 11 Se reporter aux sections « Rentabilité » de la rubrique 1 « Société Financière Manuvie » et de la rubrique 8 « Faits saillants du quatrième trimestre » de notre rapport de gestion de 2023 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires.

Conférence téléphonique sur ses résultats financiers

Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2023 et de l'exercice 2023 le 15 février 2024 à 8 h (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1 800-806-5484 ou le 1 416-340-2217 (code : 7713937#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à l'adresse manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 16 mars 2024 en appelant au 1 800 408-3053 ou au 1 905 694-9451 (code 1481706#).

Les données statistiques du quatrième trimestre de 2023 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Le présent communiqué sur les résultats de la Société doit être lu avec le rapport de gestion de 2023 et les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2023, préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion de 2023 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse http://www.sedarplus.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires pour le T4 2023, le T3 2023 et l'exercice 2023 ainsi que le résultat net attribué aux actionnaires à la transition pour le T4 2022 et l'exercice 2022, qui comprennent le résultat tiré des activités de base et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base.



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars) T4 2023 T3 2023 T4 2022 2023 2022 Résultat tiré des activités de base



















Asie 564 $ 522 $ 496 $ 2 048 $ 1 812 $ Canada 352

408

296

1 487

1 387

États-Unis 474

442

408

1 759

1 566

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 353

361

274

1 321

1 299

Services généraux et autres 30

10

69

69

(263)

Total du résultat tiré des activités de base 1 773 $ 1 743 $ $ 1 543 $ 6 684 $ 5 801 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base : Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (133)

(1 022)

(655)

(1 790)

(2 585)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes actuarielles comptabilisées directement

en résultat 119

(14)

-

105

26

Charges de restructuration (36)

-

-

(36)

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux

et autres (64)

306

340

140

256

Résultat net attribué aux actionnaires / à

la transition 1 659 $ 1 013 $ 1 228 $ 5 103 $ 3 498 $

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires à la transition (le « résultat net à la transition »); le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires à la transition; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le résultat dilué par action ordinaire à la transition (« RPA à la transition »); le rendement des capitaux propres à la transition (le « RCP à la transition »); la valeur comptable ajustée par action ordinaire; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus; du résultat net attribué aux actionnaires; du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent les remises; la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); et le taux de croissance ou de recul de ces autres mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion de 2023.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion de 2023, qui est intégré par renvoi.

Transition à IFRS 17

Manuvie a adopté IFRS 17, Contrats d'assurance, et IFRS 9, Instruments financiers, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 et les a appliquées de manière rétrospective. Nos résultats trimestriels de 2022 et nos résultats pour l'exercice 2022 ont été retraités conformément à IFRS 17 et à IFRS 9.

Les résultats de 2022 présentés à des fins de comparaison dans le présent communiqué ne sont pas en tout point représentatifs de notre profil de risque de marché, étant donné que la transition de notre portefeuille de placements du fonds général aux fins de l'appariement des actifs et des passifs conformément à IFRS 17 et IFRS 9 ne s'est terminée qu'au début de 2023. Par conséquent, les variations d'un exercice à l'autre de nos résultats de 2023 par rapport aux résultats de 2022 devraient être considérées dans ce contexte.

De plus, nos résultats de 2022 ne sont pas directement comparables à ceux de 2023 étant donné l'application de manière prospective à compter du 1er janvier 2023 des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues d'IFRS 9. Par conséquent, nous avons également présenté les résultats trimestriels de 2022 et pour l'exercice 2022 aux fins de comparaison comme si les IFRS avaient permis l'application de ces principes aux informations de 2022. Ces résultats sont décrits aux présentes comme étant « à la transition » et comprennent le résultat net à la transition de 2022. La liste complète des mesures financières à la transition figure à la rubrique 1 « Mise en œuvre d'IFRS 17 et d'IFRS 9 » du rapport de gestion de 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires



2023 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière a

pplicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 2 244 $ 1 609 $ 751 $ 1 497 $ 351 $ 6 452 $ (Charges) recouvrements d'impôt sur le résultat























Résultat tiré des activités de base (279)

(378)

(402)

(204)

99

(1 164)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (161)

5

290

6

179

319

(Charge) recouvrements d'impôt sur le résultat (440)

(373)

(112)

(198)

278

(845)

Résultat net (après impôts) 1 804

1 236

639

1 299

629

5 607

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 141

-

-

2

1

144

Titulaires de contrats avec participation 315

45

-

-

-

360

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires à la transition (après impôts) 1 348

1 191

639

1 297

628

5 103

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (553)

(341)

(1 196)

10

290

(1 790)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat (68)

41

132

-

-

105

Charges de restructuration -

-

-

(36)

-

(36)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (79)

4

(56)

2

269

140

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 048 $ 1 487 $ 1 759 $ 1 321 $ 69 $ 6 684 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 279

378

402

204

(99)

1 164

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 2 327 $ 1 865 $ 2 161 $ 1 525 $ (30) $ 7 848 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US



2023 (en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 048 $ 1 487 $ 1 759 $ 1 321 $ 69 $ 6 684 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (10)

-

15

7

2

14

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 2 038 $ 1 487 $ 1 774 $ 1 328 $ 71 $ 6 698 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 277

378

405

204

(99)

1 165

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 2 315 $ 1 865 $ 2 179 $ 1 532 $ (28) $ 7 863 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 1 518 $



1 304 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (21)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts), en

dollars US 1 497 $



1 304 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T4 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des quatre trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base de 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires



2022 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 910 $ (969) $ (3 011) $ 1 291 $ (1 359) $ (3 138) $ (Charges) recouvrements d'impôt sur le résultat























Résultat tiré des activités de base (264)

(335)

(341)

(222)

116

(1 046)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (54)

845

1 036

52

326

2 205

(Charges) recouvrements d'impôt sur le résultat (318)

510

695

(170)

442

1 159

Résultat net (après impôts) 592

(459)

(2 316)

1 121

(917)

(1 979)

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 120

-

-

-

1

121

Titulaires de contrats avec participation (211)

44

-

-

-

(167)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 683

(503)

(2 316)

1 121

(918)

(1 933)

Incidences de la transition à IFRS 9

(après impôts) (36)

1 701

3 764

-

2

5 431

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires à la transition (après impôts) 647

1 198

1 448

1 121

(916)

3 498

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (1 141)

(196)

(93)

(260)

(895)

(2 585)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat (9)

47

(12)

-

-

26

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments

fiscaux et autres (15)

(40)

(13)

82

242

256

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 812 $ 1 387 $ 1 566 $ 1 299 $ (263) $ 5 801 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 263

335

341

222

(116)

1 045

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 2 075 $ 1 722 $ 1 907 $ 1 521 $ (379) $ 6 846 $

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant et en dollars US



2022 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 812 $ 1 387 $ 1 566 $ 1 299 $ (263) $ 5 801 $ Ajustement selon un taux de change constant1 30

-

69

40

(5)

134

Résultat tiré des activités de base, selon

un taux de change constant (après impôts) 1 842 $ 1 387 $ 1 635 $ 1 339 $ (268) $ 5 935 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 267

335

356

226

(116)

1 068

Résultat tiré des activités de base, selon

un taux de change constant (avant impôts) 2 109 $ 1 722 $ 1 991 $ 1 565 $ (384) $ 7 003 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 1 392 $



1 202 $











Ajustement selon un taux de change constant, en

dollars US1 (39)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts), en

dollars US 1 353 $



1 202 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T4 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des quatre trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base de 2022.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T4 2023 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 847 $ 498 $ 244 $ 424 $ 110 $ 2 123 $ Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat























Résultat tiré des activités de base (76)

(87)

(113)

(55)

37

(294)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (33)

(29)

67

(3)

(30)

(28)

Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat (109)

(116)

(46)

(58)

7

(322)

Résultat net (après impôts) 738

382

198

366

117

1 801

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 37

-

-

1

1

39

Titulaires de contrats avec participation 86

17

-

-

-

103

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 615

365

198

365

116

1 659

Moins : éléments exclus du résultat tiré

des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) liés aux résultats techniques

du marché -

9

(279)

51

86

(133)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat 89

4

26

-

-

119

Charges de restructuration -

-

-

(36)

-

(36)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (38)

-

(23)

(3)

-

(64)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 564 $ 352 $ 474 $ 353 $ 30 $ 1 773 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 76

87

113

55

(37)

294

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 640 $ 439 $ 587 $ 408 $ (7) $ 2 067 $

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant et en dollars US



T4 2023 (en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 564 $ 352 $ 474 $ 353 $ 30 $ 1 773 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 564 $ 352 $ 474 $ 353 $ 30 $ 1 773 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 76

87

113

55

(37)

294

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 640 $ 439 $ 587 $ 408 $ (7) $ 2 067 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 414 $



349 $











Ajustement selon un taux de change constant, en

dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 414 $



349 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T4 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T4 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T3 2023 (en millions de dollars, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information

financière applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 439 $ 376 $ 68 $ 366 $ (75) $ 1 174 $ Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat























Résultat tiré des activités de base (62)

(109)

(93)

(59)

30

(293)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (73)

15

97

11

294

344

Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat (135)

(94)

4

(48)

324

51

Résultat net (après impôts) 304

282

72

318

249

1 225

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 25

-

-

-

-

25

Titulaires de contrats avec participation 195

(8)

-

-

-

187

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 84

290

72

318

249

1 013

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (286)

(159)

(476)

(43)

(58)

(1 022)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat (157)

37

106

-

-

(14)

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 5

4

-

-

297

306

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 522 $ 408 $ 442 $ 361 $ 10 $ 1 743 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 62

109

93

59

(30)

293

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 584 $ 517 $ 535 $ 420 $ (20) $ 2 036 $

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant et en dollars US



T3 2023 (en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 522 $ 408 $ 442 $ 361 $ 10 $ 1 743 $ Ajustement selon un taux de change constant1 5

-

6

4

-

15

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 527 $ 408 $ 448 $ 365 $ 10 $ 1 758 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon

un taux de change constant2 62

109

95

59

(30)

295

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 589 $ 517 $ 543 $ 424 $ (20) $ 2 053 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 390 $



329 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (3)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts), en

dollars US 387 $



329 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T4 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires



T4 2022 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière a

pplicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 403 $ (37) $ (68) $ 461 $ (62) $ 697 $ Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat























Résultat tiré des activités de base (82)

(81)

(96)

(47)

71

(235)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (21)

67

120

(13)

308

461

Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat (103)

(14)

24

(60)

379

226

Résultat net (après impôts) 300

(51)

(44)

401

317

923

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 32

-

-

-

1

33

Titulaires de contrats avec participation (47)

22

-

-

-

(25)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 315

(73)

(44)

401

316

915

Incidences de la transition à IFRS 9 (après

impôts) 178

193

(62)

-

4

313

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 493

120

(106)

401

320

1 228

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) liés aux résultats techniques

du marché 12

(136)

(514)

45

(62)

(655)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments

fiscaux et autres (15)

(40)

-

82

313

340

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 496 $ 296 $ 408 $ 274 $ 69 $ 1 543 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 82

81

96

47

(71)

235

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 578 $ 377 $ 504 $ 321 $ (2) $ 1 778 $

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant et en dollars US



T4 2022 (en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 496 $ 296 $ 408 $ 274 $ 69 $ 1 543 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (1)

-

1

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 495 $ 296 $ 409 $ 274 $ 69 $ 1 543 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 81

82

95

48

(71)

235

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 576 $ 378 $ 504 $ 322 $ (2) $ 1 778 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 365 $



301 $











Ajustement selon un taux de change constant, en

dollars US1 (1)





-













Résultat tiré des activités de base, selon

un taux de change constant (après impôts), en

dollars US 364 $



301 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T4 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T4 2022.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice

T4 2023 T3 2023 T2 2023 T1 2023 T4 2022 2023 2022 Résultat tiré des activités de base 1 773 $ 1 743 $ 1 637 $ 1 531 $ 1 543 $ 6 684 $ 5 801 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées (99)

(54)

(98)

(52)

(97)

(303)

(260)

Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires 1 674

1 689

1 539

1 479

1 446

6 381

5 541

Ajustement selon un taux de change constant1 -

15

5

(6)

-

14

134

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs d'actions

ordinaires, selon un taux de change

constant 1 674 $ 1 704 $ 1 544 $ 1 473 $ 1 446 $ 6 395 $ 5 675 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice

T4 2023 T3 2023 T2 2023 T1 2023 T4 2022 2023 2022 Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires 1 674 $ 1 689 $ 1 539 $ 1 479 $ 1 446 $ 6 381 $ 5 541 $ Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs d'actions

ordinaires annualisé 6 641 $ 6 701 $ 6 173 $ 5 998 $ 5 737 $ 6 381 $ 5 541 $ Moyenne des capitaux propres attribuables

aux porteurs d'actions ordinaires (voir

ci-après) 40 563 $ 39 897 $ 39 881 $ 40 465 $ 40 667 $ 40 201 $ 39 726 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 16,4 % 16,8 % 15,5 % 14,8 % 14,1 % 15,9 % 14,0 % Moyenne des capitaux propres attribuables

aux porteurs d'actions ordinaires



























Total des capitaux propres des actionnaires et

des autres instruments de capitaux propres 47 039 $ 47 407 $ 45 707 $ 47 375 $ 46 876 $ 47 039 $ 46 876 $ Moins : actions privilégiées et autres

instruments de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 40 379 $ 40 747 $ 39 047 $ 40 715 $ 40 216 $ 40 379 $ 40 216 $ Moyenne des capitaux propres attribuables

aux porteurs d'actions ordinaires 40 563 $ 39 897 $ 39 881 $ 40 465 $ 40 667 $ 40 201 $ 39 726 $

RCP à la transition

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de

l'exercice

T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 2022 Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à

la transition 1 228 $ 777 $ 168 $ 1 325 $ 3 498 $ Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments

de capitaux propres (97)

(51)

(60)

(52)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions

ordinaires à la transition 1 131 $ 726 $ 108 $ 1 273 $ 3 238 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions

ordinaires à la transition annualisé 4 487 $ 2 876 $ 437 $ 5 163 $ 3 238 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires (voir ci-après) 40 667 $ 40 260 $ 39 095 $ 38 881 $ 39 726 $ RCP à la transition (annualisé) (%) 11,0 % 7,1 % 1,1 % 13,3 % 8,2 %

Information sur la MSC et la MSC après impôts

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 31 déc.

2023

30 sept.

2023

30 juin

2023

31 mars

2023

31 déc.

2022

MSC 21 301 $ 18 149 $ 18 103 $ 18 200 $ 17 977 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (861)

(780)

(680)

(733)

(694)

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 20 440 $ 17 369 $ 17 423 $ 17 467 $ 17 283 $ Ajustement selon un taux de change constant1 380

116

324

(171)

(138)

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle,

selon un taux de change constant 20 820 $ 17 485 $ 17 747 $ 17 296 $ 17 145 $ MSC après impôts



















MSC 21 301 $ 18 149 $ 18 103 $ 18 200 $ 17 977 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (2 798)

(2 474)

(2 645)

(2 724)

(2 726)

MSC après impôts 18 503 $ 15 675 $ 15 458 $ 15 476 $ 15 251 $ MSC 20 440 $ 17 369 $ 17 423 $ 17 467 $ 17 283 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (2 692)

(2 377)

(2 546)

(2 617)

(2 624)

MSC après impôts, nette des participations ne donnant pas le contrôle 17 748 $ 14 992 $ 14 877 $ 14 850 $ 14 659 $

1) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T4 2023.

Valeur comptable ajustée

Aux (en millions de dollars) 31 déc.

2023

30 sept.

2023

30 juin

2023

31 mars

2023

31 déc.

2022

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 40 379 $ 40 747 $ 39 047 $ 40 715 $ 40 216 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 17 748

14 992

14 877

14 850

14 659

Valeur comptable ajustée 58 127 $ 55 739 $ 53 924 $ 55 565 $ 54 875 $

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de

l'exercice

T4 2023

T3 2023

T2 2023

T1 2023

T4 2022

2023

2022

MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations

ne donnant pas le contrôle



























Hong Kong 199 $ 167 $ 191 $ 119 $ 110 $ 676 $ 437 $ Japon 42

29

19

36

28

126

140

Autres régions d'Asie 173

206

222

146

186

747

732

Division internationale des clients fortunés



















231

197

Chine continentale



















138

12

Singapour



















244

189

Vietnam



















87

305

Autres marchés émergents



















47

29

Asie 414

402

432

301

324

1 549

1 309

Canada 70

51

57

46

47

224

199

États-Unis 142

54

103

95

71

394

387

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des

participations ne donnant pas le contrôle 626

507

592

442

442

2 167

1 895

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 39

46

38

19

-

142

20

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des contrats

d'assurance sur la MSC 665 $ 553 $ 630 $ 461 $ 442 $ 2 309 $ 1 915 $ MSC au titre des affaires nouvelles nette des

participations ne donnant pas le contrôle - Ajustement

selon un taux de change constant1, 2



























Hong Kong - $ 3 $ 3 $ 1 $ - $ 7 $ 20 $ Japon -

(1)

(1)

(3)

(1)

(5)

(10)

Autres régions d'Asie -

5

(1)

(3)

2

1

22

Division internationale des clients fortunés



















3

7

Chine continentale



















-

-

Singapour



















2

13

Vietnam



















(2)

3

Autres marchés émergents



















(2)

(1)

Asie -

7

1

(5)

1

3

32

Canada -

-

-

-

-

-

-

États-Unis -

1

1

1

-

3

20

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des

participations ne donnant pas le contrôle -

8

2

(4)

1

6

52

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

-

-

(1)

(1)

(1)

(1)

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des contrats

d'assurance sur la MSC - $

8 $ 2 $ (5) $ - $ 5 $ 51 $ MSC au titre des affaires nouvelles nette des

participations ne donnant pas le contrôle, selon un taux

de change constant



























Hong Kong 199 $ 170 $ 194 $ 120 $ 110 $ 683 $ 457 $ Japon 42

28

18

33

27

121

130

Autres régions d'Asie 173

211

221

143

188

748

754

Division internationale des clients fortunés



















234

204

Chine continentale



















138

12

Singapour



















246

202

Vietnam



















85

308

Autres marchés émergents



















45

28

Asie 414

409

433

296

325

1 552

1 341

Canada 70

51

57

46

47

224

199

États-Unis 142

55

104

96

71

397

407

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des

participations ne donnant pas le contrôle 626

515

594

438

443

2 173

1 947

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 39

46

38

18

(1)

141

19

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des

contrats d'assurance sur la MSC, selon un taux de

change constant 665 $ 561 $ 632 $ 456 $ 442 $ 2 314 $ 1 966 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents des autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice

T4 2023

T3 2023

T2 2023

T1 2023

T4 2022

2023

2022

Résultat tiré des activités de base de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 353 $ 361 $ 320 $ 287 $ 274 $ 1 321 $ 1 299 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions

de vente différées



























(Charges) recouvrements d'impôts sur le résultat tiré des

activités de base (voir ci-dessus) 55

59

45

45

47

204

222

Amortissement des frais d'acquisition différés et autres

amortissements 45

41

40

40

43

166

154

Amortissement des commissions de vente différées 21

19

19

21

25

80

98

BAIIA tiré des activités de base 474 $ 480 $ 424 $ 393 $ 389 $ 1 771 $ 1 773 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

4

3

1

1

8

51

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de

change constant 474 $ 484 $ 427 $ 394 $ 390 $ 1 779 $ 1 824 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 2023

T3 2023

T2 2023

T1 2023

T4 2022

2023

2022

Marge BAIIA tirée des activités de base



























BAIIA tiré des activités de base 474 $ 480 $ 424 $ 393 $ 389 $ 1 771 $ 1 773 $ Produits tirés des activités de base 1 842 $ 1 783 $ 1 722 $ 1 756 $ 1 646 $ 7 103 $ 6 516 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 25,7 % 26,9 % 24,6 % 22,4 % 23,6 % 24,9 % 27,2 % Produits tirés des activités de base de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde



























Autres produits, selon les états financiers 1 719 $ 1 645 $ 1 691 $ 1 691 $ 1 671 $ 6 746

6 186 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion de Gestion

de patrimoine et d'actifs, Monde 31

(64)

44

26

26

37

(205)

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde (produits d'honoraires) 1 688 $ 1 709 $ 1 647 $ 1 665 $ 1 645 $ 6 709

6 391 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 497 $ 4 028 $ 4 135 $ 3 520 $ 4 271 $ 16 180

15 204 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les

actifs servant de soutien aux contrats d'assurance et de

placement selon les états financiers 2 674

(2 430)

950

1 944

(2 453)

3 138

(13 646)

Total des revenus de placement 7 171

1 598

5 085

5 464

1 818

19 318

1 558

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 6 941

1 578

5 010

5 357

1 672

18 886

1 659

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde 230 $ 20 $ 75 $ 107 $ 146 $ 432

(101) $ Total des autres produits et des revenus de placement de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 918 $ 1 729 $ 1 722 $ 1 772 $ 1 791 $ 7 141

6 290 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus

du résultat tiré des activités de base



























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 63

(54)

7

12

55

28

(316)

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 13

-

(7)

4

90

10

90

Produits tirés des activités de base de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde 1 842 $ 1 783 $ 1 722 $ 1 756 $ 1 646 $ 7 103

6 516 $

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice

T4 2023

T3 2023

T2 2023

T1 2023

T4 2022

2023

2022

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :



























Asie 615 $ 84 $ 130 $ 519 $ 315

1 348 $ 683 $ Canada 365

290

227

309

(73)

1 191

(503)

États-Unis 198

72

183

186

(44)

639

(2 316)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 365

318

317

297

401

1 297

1 121

Services généraux et autres 116

249

168

95

316

628

(918)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires 1 659

1 013

1 025

1 406

915

5 103

(1 933)

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres

instruments de capitaux propres (99)

(54)

(98)

(52)

(97)

(303)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs

d'actions ordinaires 1 560 $ 959 $ $ 927 $ 1 354 $ 818 $ 4 800 $ (2 193) $ Ajustement selon un taux de change constant1



























Asie - $ 2 $ 13 $ 1 $ 19

16 $ 274 $ Canada -

1

1

(2)

(2)

-

78

États-Unis -

-

11

1

(2)

12

(160)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

4

4

-

(1)

8

16

Services généraux et autres -

(7)

(9)

(1)

(11)

(17)

(86)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires -

-

20

(1)

3

19

122

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs

d'actions ordinaires - $ - $ 20 $ (1) $ 3 $ 19 $ 122 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

selon un taux de change constant



























Asie 615 $ 86 $ $ 143 $ 520 $ 334 $ 1 364 $ 957 $ Canada 365

291

228

307

(75)

1 191

(425)

États-Unis 198

72

194

187

(46)

651

(2 476)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 365

322

321

297

400

1 305

1 137

Services généraux et autres 116

242

159

94

305

611

(1 004)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires, selon un taux de change constant 1 659

1 013

1 045

1 405

918

5 122

(1 811)

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres

instruments de capitaux propres, selon un taux de change

constant (99)

(54)

(98)

(52)

(97)

(303)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change

constant 1 560 $ 959 $ 947 $ 1 353 $ 821 $ 4 819 $ (2 071) $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en

dollars US



























Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en

dollars US2 452 $ 63 $ 96 $ 384 $ 231 $ 995 $ 516 $ Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 -

-

9

(2)

14

7

186

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en

dollars US, selon un taux de change constant1 452 $ 63 $ 105 $ 382 $ 245 $ 1 002 $ 702 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Mesures financières du résultat net à la transition selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Résultats de

l'exercice

T4 2022

T3 2022

T2 2022

T1 2022

2022

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à la transition :



















Asie 493 $ 176 $ (227) $ 205 $ 647 $ Canada 120

481

271

326

1 198

États-Unis (106)

314

355

885

1 448

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 401

287

150

283

1 121

Services généraux et autres 320

(481)

(381)

(374)

(916)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à la transition 1 228

777

168

1 325

3 498

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres (97)

(51)

(60)

(52)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires à

la transition 1 131 $ 726 $ 108 $ 1 273 $ 3 238 $ Ajustement selon un taux de change constant1



















Asie 14 $ $ 32 $ 34 $ $ 62 $ 142 $ Canada (3)

13

7

12

29

États-Unis (2)

16

(4)

58

68

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (1)

8

2

8

17

Services généraux et autres (10)

(23)

(22)

(31)

(86)

Total de l'ajustement selon un taux de change constant - résultat net attribué

(perte nette imputée) aux actionnaires à la transition (2)

46

17

109

170

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres -

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires à

la transition (2) $ 46 $ 17 $ $ 109 $ 170 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à la transition selon

un taux de change constant



















Asie 507 $ $ 208 $ (193) $ $ 267 $ 789 $ Canada 117

494

278

338

1 227

États-Unis (108)

330

351

943

1 516

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 400

295

152

291

1 138

Services généraux et autres 310

(504)

(403)

(405)

(1 002)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires à la

transition selon un taux de change constant 1 226

823

185

1 434

3 668

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres, selon un taux de change constant (97)

(51)

(60)

(52)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 129 $ 772 $ 125 $ 1 382 $ 3 408 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition, en dollars US



















Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition, en dollars US2 363 $ 134 $ (177) $ 161 $ 481 $ Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 9

19

35

35

98

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition, en dollars US, selon un taux de change constant1 372 $ 153 $ (142) $ 196 $ 579 $

























1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2023. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur la clôture de la transaction de réassurance de certains blocs de contrats traditionnels, la clôture de l'acquisition de CQS, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales; et le calendrier de la clôture des transactions de réassurance et de la transaction visant CQS mentionnées dans le présent document.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » de notre rapport de gestion de 2023 et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

