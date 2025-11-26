Ces nouveaux fonds permettront aux conseillers d'offrir un plus large éventail de solutions afin d'aider les Canadiens à constituer un patrimoine, à le faire fructifier et à le protéger.

TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie Canada, la plus grande société d'assurance au Canada, a annoncé avoir apporté une amélioration importante à sa gamme de fonds distincts en gestion active en introduisant trois nouveaux fonds gérés par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), un chef de file dans le domaine. Ces nouveaux fonds procurent aux conseillers des options supplémentaires. Ils constituent de puissants outils qui permettent de constituer des portefeuilles diversifiés et optimisés par l'assurance pour les clients en quête de croissance et de sécurité.

« En élargissant sa gamme de fonds, Manuvie réaffirme son engagement à fournir aux conseillers des solutions innovantes pour aider leurs clients à obtenir une croissance et une stabilité financières à long terme, explique Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. L'ajout de ces fonds mondiaux de Fidelity se traduit par plus de choix et de flexibilité, ce qui permet aux conseillers d'aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance. »

Nouveaux fonds distincts mondiaux Fidelity Manuvie :

Fonds équilibre mondial Fidelity Manuvie

Fonds croissance mondiale Fidelity Manuvie

Fonds Innovations mondialesMC Fidelity Manuvie

Ces fonds sont offerts dans le cadre du FPG Sélect - PlacementPlus (séries 75/75 et 75/100) et du Régime enregistré d'épargne-études (REEE) à fonds distincts Manuvie, ce qui témoigne de l'engagement de Manuvie à offrir plus de choix, des solutions innovantes et une valeur durable aux familles canadiennes.

