TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - Le vendredi 18 juin 2021, Manuvie offrira, pour la deuxième année consécutive, une « Journée de remerciement » à tous ses employés à l'échelle mondiale. De plus, l'après-midi de la journée précédente, Manuvie donnera l'occasion à ses employés d'en apprendre davantage sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), dans le cadre du tout premier Après-midi mondial de réflexion et d'apprentissage.

L'Après-midi mondial de réflexion et d'apprentissage du 17 juin comprendra un éventail d'activités d'apprentissage à l'échelle mondiale, qui porteront notamment sur la notion d'alliés et sur la façon de devenir de meilleurs ambassadeurs du changement. Les séances comprennent des conférences, des causeries et des webinaires animés par des gestionnaires et divers groupes-ressources d'employés (GRE). Il y aura notamment une séance interactive en Amérique du Nord avec la chef d'entreprise Kimberly Blackwell, animée par Pam Kimmet, chef des RH, Monde à Manuvie, une présentation de recherche portant sur la fierté et les préjugés par The Economist en Asie; et divers webinaires animés par la haute direction et des GRE dans l'ensemble de l'organisation.

« Nous avons à cœur le bien-être de nos employés et nous savons à quel point il est fondamental de créer un milieu de travail inclusif », indique Pam Kimmet, chef des ressources humaines, Manuvie. « L'Après-midi mondial de réflexion et d'apprentissage et la Journée de remerciement sont deux très bons exemples d'un certain nombre d'initiatives importantes en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Un an après l'établissement de nos objectifs relatifs aux personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), nous encourageons nos employés à observer le Jour de l'émancipation aux États-Unis, nous soulignerons la Journée nationale des peuples autochtones au Canada et nous encourageons tout le monde à se recentrer sur leur bien-être. »

Il y a un an, Manuvie a annoncé ses objectifs sur cinq ans pour accroître l'embauche et la nomination à des postes de direction des PANDC en Amérique du Nord. Voici ce que la Société a accompli depuis :

En 2020, 52 % des nouveaux diplômés embauchés étaient issus de communautés de PANDC, soit le double de l'objectif établi un an plus tôt.

Manuvie a lancé un nouveau programme de bourses pour les étudiants autochtones à l'Université Wilfrid-Laurier et au Collège Seneca, et offre également des stages aux étudiants autochtones.

Elle s'est jointe au Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Elle a créé des guides d'entrevue portant sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) pour les gestionnaires embaucheurs.

Pour l'été 2021, elle a embauché 36 élèves du secondaire dans le cadre du Martin Luther King Jr. (MLK) Scholars Program de John Hancock (une filiale de Manuvie). Six d'entre eux sont d'anciens participants au programme qui reviennent travailler au sein de la Société à titre de stagiaires collégiaux et 570 autres postes ont été confiés à des organismes sans but lucratif.

Elle a établi deux nouveaux partenariats axés sur l'embauche de nouveaux diplômés, ICON Talent Partners et ONYX Initiative, grâce auxquels elle embauchera de nouveaux diplômés pour l'été 2021.

Manuvie a établi un partenariat avec Accenture pour lancer deux plateformes d'apprentissage - Leadership inclusif et Tous contre le racisme - pour 3 500 gestionnaires à l'échelle mondiale. De plus, les membres de l'équipe de la haute direction ont actuellement des objectifs de rendement liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'à la mobilisation des employés et à la responsabilisation des gestionnaires.

« Je suis enthousiaste à l'égard des progrès réalisés par Manuvie dans le cadre de ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion », indique Michelle Taylor-Jones, vice-présidente, Diversité, équité et inclusion, Monde à Manuvie. « Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous savons que nous sommes en mesure de nous responsabiliser à court et à long terme et d'être à l'avant-garde du changement. »

Mme Taylor-Jones est entrée au service de Manuvie au sein de l'équipe Diversité, équité et inclusion, Monde à l'automne 2020 en même temps que Gwendolyn McCoy, Gabriela Polanco-Sorto, Sudesh Thevasenabathy et Sheryl Douglas.

En tant qu'organisation mondiale, Manuvie est déterminée à favoriser un environnement où tous les employés peuvent s'épanouir et ressentir un fort sentiment d'appartenance.

Obtenez les dernières nouvelles en matière de DEI à Manuvie en vous rendant à l'adresse https://www.manulife.com/fr/careers/diversity-equity-inclusion.html.

