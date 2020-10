En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, figure au 100e rang du palmarès Forbes 2020 des 100 meilleurs employeurs du monde.

« Avoir une attitude et une culture axées sur la réussite est un élément crucial de la transformation de Manuvie en vue de devenir la société la plus numérique et la plus axée sur le client de notre industrie, a déclaré Pam Kimmet, chef des ressources humaines à Manuvie. Cette reconnaissance est vraiment importante, car elle repose sur les commentaires que nos employés, et des employés éventuels, de toutes les régions du monde ont formulés à propos de Manuvie. Nos employés se sentent soutenus, stimulés et motivés à l'égard de l'avenir. »

Selon une approche axée sur les employés, Manuvie a repensé l'expérience de ses employés en mettant l'accent sur des programmes numériques permettant à ses 35 000 employés répartis aux quatre coins du monde de rester en contact, plus que jamais auparavant. Parmi les nouveaux programmes et les nouvelles expériences qu'elle propose, mentionnons ce qui suit :

Série de conférences animées par des spécialistes invités . Des conférenciers de domaines variés - des astronautes, des professionnels de la santé mentale et des spécialistes du bonheur (même les entraîneurs des Red Sox de Boston ont animé une séance d'entraînement printanière virtuelle) - proposent des outils et des stratégies pour maintenir l'équilibre dans notre vie et continuer à vivre heureux et en bonne santé mentale en période difficile.

Journée de remerciement . Journée de congé offerte le 19 juin 2020, en plus de cinq congés personnels supplémentaires à utiliser en 2021.

Camp Manuvie/ John Hancock . Un camp d'été virtuel conçu pour aider les enfants des employés à apprendre au moyen d'activités amusantes tout en célébrant nos valeurs et en soutenant nos collectivités; camp offert aux enfants âgés de 4 à 10 ans.

Podium . Une nouvelle plateforme mondiale de reconnaissance qui permet aux employés de tous les échelons de partout dans le monde d'offrir et de recevoir fréquemment, en temps opportun, des marques de reconnaissances authentiques.

Manulife a du talent . Une émission mondiale d'artistes amateurs diffusée en ligne et qui présente des personnes aux talents plus variés les uns que les autres : d'incroyables ballades rythmées chantées dans différentes langues, des tactiques de tirs au basketball, des perruques époustouflantes confectionnées de toutes pièces et des prestations de piano à l'aveugle.

Intégration virtuelle. Manuvie a remanié le processus d'intégration des nouveaux employés afin de le rendre entièrement virtuel.

« Un gros merci à notre équipe hautement performante pour son énergie, sa passion et sa ténacité, et pour avoir fait de Manuvie un endroit où il fait bon travailler et s'épanouir », a ajouté Mme Kimmet.

Pour dresser la liste des meilleurs employeurs du monde, un sondage a été mené dans 58 pays, auprès de plus de 160 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel étant au service d'entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs pays ou régions. Toutes les réponses au sondage étaient anonymes, ce qui permettait aux participants de faire part ouvertement de leur opinion. Les répondants ont été priés d'évaluer leur intention de recommander leur propre employeur, de même que d'autres employeurs de leur secteur respectif, à leurs amis et aux membres de leur famille. Ils ont aussi été priés d'évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard de la façon dont leurs employeurs ont réagi à propos de la pandémie de COVID-19 et de leur attribuer une cote en ce qui concerne l'image, l'empreinte économique, le perfectionnement des talents, l'égalité des genres et la responsabilité sociale.

Vous souhaiteriez faire carrière à Manuvie? Découvrez les postes vacants sur le site Web manulife.com/fr/careers/why-join-us.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

