En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui l'entrée en poste de Maryscott (Scotty pour les intimes) Greenwood à titre de chef mondial, Relations avec les gouvernements à compter du 16 octobre 2023. Madame Greenwood concentrera ses activités de sensibilisation et d'éducation à l'échelle nationale et internationale sur les intérêts de l'entreprise, la création de nouvelles occasions d'affaires et la croissance de la valeur actionnariale. Membre de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, elle relèvera du chef du contentieux de Manuvie, James D. Gallagher.

Maryscott Greenwood (Groupe CNW/Société Financière Manuvie)

« Nous sommes heureux que Scotty se joigne à Manuvie pour superviser nos activités relationnelles avec les gouvernements », déclare M. Gallagher. « Grâce à ses connaissances approfondies des politiques publiques influant sur nos activités, à sa vaste expérience des relations gouvernementales entre le Canada et les États-Unis et des relations diplomatiques internationales, elle est un atout de taille pour notre organisation. »

Mme Greenwood a assumé des fonctions d'administratrice de sociétés, de chef de direction, de fondatrice et de diplomate. Plus récemment, elle était associée fondatrice de Crestview Strategy US LLC, un cabinet-conseil de relations avec les gouvernements établi à Washington, D.C. Auparavant, elle occupait le poste de directrice générale et de coresponsable de groupe chez Dentons U.S. LLP, pilotant la stratégie clients dans le cadre des pratiques en matière d'affaires gouvernementales canadiennes, américaines et fédérales pour Dentons US et les cabinets d'avocats précédents. Avant cela, Mme Greenwood a servi en tant que diplomate américaine nommée par le président à l'ambassade des États-Unis à Ottawa, au Canada, et à titre de chef de cabinet de l'ambassadeur des États-Unis.

Elle est PDG du Conseil des affaires canadiennes-américaines, la première association de commerce bilatéral dont les membres figurent au classement Fortune 500 et sont des entrepreneurs et des dirigeants autochtones.

Elle siège aux conseils d'administration de la Foundation for Art and Preservation in Embassies et de la District Cup Foundation. Parmi les postes d'administrateurs non dirigeants qu'a précédemment occupés Mme Greenwood, mentionnons sa participation au conseil d'administration de la société Tilray, cotée sur le NASDAQ. Elle a également été membre du conseil d'administration de Spartan Bioscience, une société établie à Ottawa, qui a mis au point un test novateur de dépistage de la COVID-19 destiné aux marchés des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada.

« Je suis honorée de me joindre à une société d'assurance et de gestion d'actifs d'envergure mondiale qui génère d'importantes occasions économiques sur les nombreux marchés qu'elle exploite dans le monde entier », affirme Mme Greenwood. « Je suis impatiente de travailler avec cette équipe talentueuse à la poursuite de ses efforts visant à réaliser la mission de Manuvie, à créer de nouvelles occasions d'affaires et à procurer une valeur intéressante à ses actionnaires. »

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com .

