TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Institut de longévité, une plateforme mondiale conçue pour promouvoir l'adoption de mesures propres à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, et à jouir d'une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, l'Institut de longévité s'attachera à favoriser la recherche, l'innovation et les partenariats qui aideront les gens à s'épanouir à tout âge.

Faisant office de chef de file mondial dans les domaines de l'assurance vie, de la gestion d'actifs et de la planification de la retraite, Manuvie est profondément attachée à la santé et au mieux-être de ses clients. Alors que le fossé entre la durée de vie et la qualité de vie se creuse de plus en plus, de nombreuses personnes passent jusqu'à 20 % de leur vie en mauvaise santé, et près de 40 % vivent dans l'insécurité financière pendant leur vieillessei. L'Institut de longévité vise à combler cette lacune en repensant la façon dont les gens vivent, travaillent, apprennent et cotisent tout au long de leur vie.

« La préservation de la santé, du bien-être financier de la longévité est au cœur de la nouvelle ambition audacieuse de Manuvie, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. C'est conforme à nos valeurs et à notre engagement envers les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous sommes particulièrement bien placés pour aider les particuliers et les familles à combler l'écart croissant entre la durée de vie et la qualité de vie. Cela fait des générations que Manuvie soutient ses clients à toutes les étapes de leur vie. À présent, nous avons une excellente occasion de déployer notre expertise pour aider encore plus de gens à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Grâce à l'Institut de longévité, nous formerons des partenariats avec des organisations qui partagent nos objectifs, qui ouvrent de nouvelles perspectives, qui stimulent l'innovation et qui créent un avenir où chacun peut s'épanouir à tout âge. »

L'Institut de longévité s'attachera à stimuler la recherche et la réflexion à l'échelle mondiale afin de mieux comprendre comment les gens peuvent s'épanouir en vivant plus longtemps. Il visera à accélérer l'innovation et la défense des intérêts grâce à des initiatives qui favorisent la santé, le mieux-être et la préparation financière, et il investira dans des partenariats communautaires qui font progresser les connaissances, favorisent l'équité et stimulent la mobilisation par rapport à la longévité.

Initiatives

Par l'entremise de ses programmes, de ses produits, de ses services et de ses investissements dans la collectivité, Manuvie a une longue tradition d'impact qui remonte à 1888. Cette année‑là, Manuvie a fait don d'une ambulance à la ville de Toronto, posant ainsi son premier geste de service public pour aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Pour marquer le lancement de l'Institut et prolonger sa longue tradition d'impact, Manuvie est heureuse de présenter des initiatives nouvelles et en cours qui témoignent de son engagement à promouvoir la longévité par des actions conséquentes :

Partenariat avec le National Institute of Ageing : Manuvie soutient le sondage annuel Ageing in Canada du National Institute on Ageing, en collaboration avec la Toronto Metropolitan University. Cette importante recherche explore les expériences vécues par les Canadiens âgés de plus de 50 ans afin d'éclairer les politiques qui encouragent le vieillissement en bonne santé.

: Manuvie soutient le sondage annuel du National Institute on Ageing, en collaboration avec la Toronto Metropolitan University. Cette importante recherche explore les expériences vécues par les Canadiens âgés de plus de 50 ans afin d'éclairer les politiques qui encouragent le vieillissement en bonne santé. Partenariat avec le Milken Institute : Manuvie soutient le Milken Institute afin de faire progresser la recherche et le leadership éclairé sur certaines des questions les plus importantes qui façonnent la longévité et l'avenir de la santé. Feeding Change vient de publier un exposé de politique qui met en évidence des possibilités d'avoir une production résiliente de fruits et de légumes et d'intégrer l'alimentation aux interventions sanitaires. L'initiative Future of Aging et le nouveau rapport Longevity Ready: A Systems Approach to Aging Well at Home décrivent des solutions permettant aux générations actuelles et futures de se préparer à vivre plus longtemps et en meilleure santé à leur domicile et au sein de leurs collectivités.

: Symposiums sur la longévité : les symposiums sur la longévité de Manuvie et de John Hancock ont commencé à Boston il y a deux ans, et ils s'étendent maintenant à l'échelle mondiale. Pour leur part, Manulife Singapour et Manulife Philippines ont récemment organisé des événements inauguraux en Asie, réunissant des experts en soins de santé, des chefs de file du secteur, des conseillers financiers, des clients et des partenaires afin d'examiner comment les gens peuvent vivre mieux et plus longtemps. En avril 2026, John Hancock organisera son troisième symposium sur la longévité « Vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé aux États-Unis ».

Le lancement de l'Institut de longévité fait suite à celui de l'Indice de préparation à la longévité que John Hancock a élaboré en collaboration avec le MIT AgeLab, afin de déterminer si les adultes américains sont préparés à vivre leur vieillisse de façon propice à l'épanouissement. Cet indice, qui sera utilisé au Canada dans les années à venir, fournit des informations qui confirment la nécessité de poursuivre les progrès et les innovations en matière de longévité.

Résultats

L'Institut de longévité s'appuiera sur les efforts déjà déployés par Manuvie pour aider plus de 36 millions de clients à améliorer leur santé et leur bien-être financier. Ce travail vise à obtenir les résultats suivants :

La santé : Aider les gens à faire des choix quotidiens qui favorisent leur bien-être physique, mental et psychologique, grâce à une meilleure alimentation, au dépistage précoce, au mouvement et à un soutien en matière de santé mentale qui s'inscrit dans la vie réelle.

Aider les gens à faire des choix quotidiens qui favorisent leur bien-être physique, mental et psychologique, grâce à une meilleure alimentation, au dépistage précoce, au mouvement et à un soutien en matière de santé mentale qui s'inscrit dans la vie réelle. Le bien-être financier : Permettre aux gens d'aborder leur avenir financier avec confiance en leur offrant des outils, une formation et un soutien qui les aident à surmonter les hauts et les bas de la vie et à bâtir une sécurité financière durable.

Cette fiche d'information contient une liste exhaustive des travaux et des partenariats de l'Institut à ce jour. L'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Institut de longévité et connaître ses interventions, ses idées et ses événements jusqu'en 2030, visitez Manulife.com/Longevite .

Citations

« En tant que principal assureur du Canada, Manuvie est fière d'aider une personne sur quatre à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec plus de sécurité financière. Les gens vivent plus longtemps que jamais, et nous avons donc la responsabilité de veiller à ce que ces années supplémentaires soient bien vécues, et nous avons la possibilité de le faire. L'Institut de longévité est un pas en avant audacieux, qui favorise l'innovation pour aider les gens à rester en bonne santé physique, mentale et financière à tous les stades de la vie. »

- Naveed Irshad, président et chef de la direction, Manuvie Canada

« Nous savons qu'en tant qu'assureur-vie, nous sommes dans en bonne position pour jouer un rôle essentiel en aidant nos clients non seulement à augmenter leur espérance de vie, mais aussi à améliorer leur état de santé. Et cela va au-delà des solutions que nous offrons à nos clients, en fournissant à tous les Américains des informations et des ressources, comme notre récent indice de préparation à la longévité, qui leur permettent de prendre de faire tous les jours quelques pas vers une vie plus longue, en meilleure santé et dans de meilleures conditions. Nous sommes ravis de voir notre engagement de longue date en faveur de la longévité chez John Hancock s'étendre à l'échelle mondiale grâce au Longevity Institute. »

- Brooks Tingle, président et chef de la direction, John Hancock

« Avec les changements démographiques en Asie, où une personne sur quatre aura plus de 60 ans d'ici 2050, il est crucial de repenser les approches traditionnelles de la planification financière, des soins de santé et de la participation à la population active. À Manuvie, nous sommes déterminés à favoriser l'innovation afin de promouvoir la résilience financière à long terme, le vieillissement en santé et l'épanouissement tout au long de la vie. En soutenant les innovations à un stade précoce et en fournissant des solutions complètes, nous voulons aider les gens à vivre mieux et plus longtemps, en sécurisant leur avenir financier. »

- Steve Finch, président et chef de la direction, Manulife Asia

« Alors que les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, on n'a jamais eu autant besoin d'une planification financière réfléchie et d'une résilience durable. La longévité modifie la façon dont nous menons nos investissements ainsi que notre préparation à la retraite et à l'avenir. À Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous nous engageons à fournir aux conseillers, aux intermédiaires, aux promoteurs de régimes et aux épargnants les connaissances et les stratégies qui leur permettront de s'y retrouver dans ce paysage en constante évolution. L'Institut de longévité Manuvie s'appuie sur cet engagement en menant des recherches, en faisant de la sensibilisation et en investissant dans la collectivité afin d'aider les gens à se préparer à vivre une retraite plus longue. »

- Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à favoriser l'adoption de mesures susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé et à connaître une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement théorique de 350 millions de dollars, l'institut vise à aider les gens à prolonger leur vie en bonne santé, à promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale, Manuvie est particulièrement bien placée pour contribuer à ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie d'impact de Manuvie en investissant dans des organisations qui font croître l'économie de la longévité, en organisant des collaborations de recherche avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et en produisant un leadership éclairé pour favoriser la sensibilisation et l'action à l'égard des enjeux qui touchent les populations à mesure qu'elles vieillissent. L'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute aux États-Unis. Les activités de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres des équipes de la haute direction et de la direction mondiale de Manuvie et par un solide écosystème de partenaires et d'experts qui se font les champions de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevite .

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

