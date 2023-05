En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (Manuvie) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat indiqué dans la circulaire d'information du 15 mars 2023 a été élu à titre d'administrateur lors de l'assemblée annuelle qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 973 969 375 98,21 % 17 709 900 1,79 % Guy L. T. Bainbridge 965 184 467 97,33 % 26 494 808 2,67 % Susan F. Dabarno 971 962 155 98,01 % 19 717 097 1,99 % Julie E. Dickson 977 943 597 98,61 % 13 735 678 1,39 % Roy Gori 983 836 850 99,21 % 7 842 425 0,79 % Tsun-yan Hsieh 976 660 814 98,49 % 15 018 461 1,51 % Vanessa Kanu 974 092 575 98,23 % 17 586 700 1,77 % Donald R. Lindsay 948 813 828 95,68 % 42 865 447 4,32 % C. James Prieur 971 000 811 97,91 % 20 678 464 2,09 % Andrea S. Rosen 973 070 248 98,12 % 18 609 027 1,88 % May Tan 981 461 278 98,97 % 10 217 997 1,03 % Leagh E. Turner 975 535 567 98,37 % 16 143 108 1,63 %

Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.

