TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (TSX : MFC) et la société Mahindra & Mahindra Ltd (M&M) ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un accord en vue de créer une coentreprise d'assurance vie à parts égales, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Cette nouvelle coentreprise renforcera la présence actuelle de Manuvie et de Mahindra en Inde et souligne leur engagement à améliorer le bien-être financier des clients sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde. L'objectif est d'être la première compagnie d'assurance vie pour les zones rurales et semi-urbaines de l'Inde, et de servir les clients urbains grâce à notre leadership en matière de solutions de protection.

Logo de Mahindra (Groupe CNW/Société Financière Manuvie)

La coentreprise vise à proposer des solutions d'épargne et de protection à long terme adaptées aux besoins diversifiés et croissants de la population indienne, conformément à l'initiative indienne visant à offrir une couverture d'assurance pour tous d'ici 2047[1]. En combinant l'accès inégalé et le réseau de distribution étendu de Mahindra dans les zones rurales et semi-urbaines avec les capacités éprouvées de Manuvie en matière de services d'agence de qualité destinés aux clients urbains, nous créerons de la valeur à long terme en mettant l'accent sur le client et en tirant parti des nouvelles technologies.

Cette coentreprise renforcera la solide collaboration entre Manuvie et Mahindra en Inde, après le lancement réussi de Mahindra Manulife Investment Management en 2020. L'engagement total en capital de chaque actionnaire s'élève à 400 millions de dollars américains (36 milliards de roupies) et nous prévoyons que chaque actionnaire investira 140 millions de dollars américains (12,5 milliards de roupies) au cours des cinq premières années.

Inde : une occasion de croissance convaincante soutenue par de solides mégatendances

Le marché de l'assurance vie a dépassé les 20 milliards de dollars américains en primes pour affaires nouvelles, offrant un taux de croissance annuel composé de 12 % au cours des cinq dernières années[2]. Pourtant, l'Inde continue d'afficher un écart de protection élevé et un faible taux de pénétration de l'assurance, ce qui lui confère un potentiel de croissance à long terme significatif. Ces facteurs favorables font en sorte que l'Inde pourrait devenir le marché de l'assurance vie qui connaîtra la croissance la plus rapide au monde au cours de la prochaine décennie, pour devenir le quatrième plus grand marché mondial[3]. Cette croissance est soutenue par une expansion robuste du PIB, une classe moyenne en plein essor et un environnement réglementaire favorable.

Manuvie et Mahindra : un partenariat très solide

« Aujourd'hui marque une étape importante dans notre volonté de pénétrer l'un des marchés d'assurance les plus dynamiques au monde - l'Inde », a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. « Cela renforcera encore notre portefeuille diversifié et nous positionnera en vue d'une forte croissance dans une méga-économie de demain. Avec le groupe Mahindra, nous avons trouvé un partenaire de confiance, avec lequel nous collaborons déjà avec succès dans le domaine de la gestion d'actifs, et nous voyons là une formidable occasion de tirer parti de nos efforts en exploitant leur réseau de distribution étendu ainsi que notre expertise de pointe en matière de distribution et d'assurance. »

Le Dr Anish Shah, chef de la direction et directeur général, groupe Mahindra a déclaré ce qui suit : « La force de la marque Mahindra, nos solides capacités en matière de distribution dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Inde et notre excellence opérationnelle font de l'assurance vie un prolongement logique de notre objectif qui consiste à mettre de l'avant un portefeuille complet de services financiers. Manuvie est le partenaire naturel idéal pour nous, compte tenu de leurs capacités mondiales en matière de produits d'assurance, de souscription et de réassurance. En mettant l'accent sur le recours à la technologie, la coentreprise permettra de créer un assureur efficace et axé sur le client en Inde. Nous sommes convaincus que cette coentreprise offre une occasion très intéressante de créer une valeur significative pour nos actionnaires. »

À la suite de la signature d'aujourd'hui, les équipes de Manuvie et de Mahindra collaboreront en vue du dépôt d'une demande de licence d'assurance.

Le cabinet Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique de Manuvie. La société Kotak Investment Banking a agi en tant que conseiller financier tandis que le cabinet AZB & Partners a agi en tant que conseiller juridique du groupe Mahindra.

À propos de Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus admirées, avec 324 000 employés dans plus de 100 pays. Elle occupe une position de leader dans le domaine des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l'information et des services financiers en Inde et est la plus grande entreprise de tracteurs au monde en termes de volume. Elle est très présente dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la logistique, de l'hôtellerie et de l'immobilier. Le groupe Mahindra se concentre clairement sur le leadership ESG à l'échelle mondiale, en favorisant la prospérité rurale et en améliorant la vie urbaine, dans le but d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés et des parties prenantes afin de leur permettre de s'élever.

Pour en savoir plus sur Mahindra, rendez-vous sur www.mahindra.com / Twitter et Facebook : @MahindraRise. Pour recevoir les dernières mises à jour, abonnez-vous à https://www.mahindra.com/news-room.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com.

Contact pour les médias

Carl Wong

Responsable des communications externes, Asie, Manuvie

[email protected]

Swati Khandelwal

Premier vice-président et chef, Communications du groupe, groupe Mahindra

[email protected]

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES :

Le présent document contient des déclarations au sens des dispositions relatives aux « règles d'exonération » des valeurs mobilières des lois provinciales canadiennes et de la Loi de 1995 sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées des États-Unis, notamment en ce qui concerne les avantages et les résultats attendus de la coentreprise. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les déclarations prospectives en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'elles supposent.

Comme elles sont fondées sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'elles expriment explicitement ou implicitement. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées, notons entre autres les changements dans la conjoncture économique et les conditions du marché, les lois et les règlements, les avantages attendus de la coentreprise et l'obtention des autorisations réglementaires.

Des informations supplémentaires relatives aux facteurs de risque importants qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les attentes peuvent être trouvées dans nos rapports annuels et intermédiaires les plus récents ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières canadiennes et américaines. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont établies à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.







1 Le projet qui consiste à offrir une couverture d'assurance pour tous d'ici 2047 est une initiative de l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) visant à combler les lacunes en matière de protection en Inde et à améliorer la couverture de la population indienne. 2 Source : IRDAI 3 Source : McKinsey & Company

SOURCE Société Financière Manuvie