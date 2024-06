Ce partenariat pluriannuel prendra des mesures afin de financer l'innovation en matière de longévité humaine et d'en façonner l'avenir.

TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - Manuvie et le Forum économique mondial (le « Forum ») ont annoncé aujourd'hui le lancement du défi Longévité et prospérité par l'intermédiaire d'UpLink, la plateforme d'innovation libre du Forum. Plus tôt cette année, un partenariat pluriannuel entre Manuvie et Uplink a été annoncé lors de la réunion annuelle du Forum à Davos et le défi Longévité et prospérité est le premier de trois défis Innovation conçus pour financer l'innovation en matière de longévité et en façonner l'avenir.

Ensemble, Manuvie et le Forum invitent les entreprises en démarrage du monde entier proposant des solutions novatrices en matière de soins de santé préventifs et de bien-être financier, et celles qui s'engagent à permettre aux personnes de toutes les générations de prospérer tout en bénéficiant d'une longue vie financièrement résiliente et épanouie, à participer au défi. Les candidats peuvent présenter leur candidature dès aujourd'hui et jusqu'au 22 juillet 2024. Les détails complets du projet, y compris les critères d'admissibilité et le calendrier, sont disponibles en anglais sur la page du défi, ici.

« D'ici 2050, la population mondiale des plus de 65 ans devrait doubler et atteindre 1,6 milliard de personnes, ce qui entraînera d'importants défis liés à la santé et à la prospérité pour notre planète », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable de Manuvie. « Nous nous associons au Forum économique mondial et à UpLink, car nous partageons le même sentiment d'urgence : trouver des solutions inclusives et accessibles pour aider les gens du monde entier à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. »

Si les gens vivent plus longtemps que les générations précédentes, cela n'est pas toujours synonyme d'amélioration de l'espérance de vie en santé. En moyenne, les gens ne sont pas en bonne santé pendant environ 50 % de leur vie, dont 12 % en mauvaise santé1.

À mesure que la population vieillit, des facteurs tels que la résilience et la culture financières, le vieillissement en bonne santé, l'acquisition de compétences générationnelles, le lien social et les inégalités de longévité entre les sexes, les races et les classes seront essentiels pour garantir un avenir plus durable et plus sain; et nous devons agir de toute urgence.

Les thèmes du premier défi Longévité sont les suivants :

Renforcer la résilience financière tout au long de la vie : créer des solutions démocratisant l'accès aux outils qui augmentent la résilience financière, par exemple des moyens permettant de prendre de meilleures décisions financières et d'épargner ou encore les applications financières axées sur le comportement. Intégrer une approche préventive des soins de santé : présenter des solutions destinées à améliorer la santé physique et mentale grâce à une approche préventive des soins de santé, par exemple la détection des facteurs de risque et l'intervention précoces, les systèmes de suivi des modes de vie ou encore l'accès à des soins médicaux virtuels.

« L'innovation est un élément essentiel pour atteindre les Objectifs de développement durable 2030 et, en nous associant à Manuvie, nous nous engageons à trouver et à appliquer à grande échelle des solutions innovantes qui renforcent la résilience financière tout au long de la vie et adoptent une approche préventive des soins de santé », a déclaré John Dutton, responsable d'UpLink. « Cette collaboration démocratisera l'accès aux outils qui augmentent la résilience financière et fera émerger des solutions visant à améliorer la santé physique et mentale. »

Ce partenariat pluriannuel s'appuie sur un partenariat continu entre Manuvie et la plateforme UpLink, du Forum économique mondial, afin de mener deux défis Innovation visant à trouver des solutions fondées sur la nature pour contrer les changements climatiques en 2023. Le premier défi concernait des solutions novatrices au sein de la chaîne de valeur du secteur de la foresterie durable, alors que le deuxième concernait des initiatives pour améliorer les liens entre la santé planétaire et la santé humaine. Au total, 21 entreprises en démarrage du secteur de l'éco-entrepreneuriat offrant des modèles de gestion des forêts novateurs et modulables et plus ont remporté ces défis. Vous trouverez plus de renseignements sur le programme ici.

Pour en savoir plus sur le Programme axé sur les effets de Manuvie et suivre ses progrès par rapport à ses objectifs, consultez la page manulife.com/impact.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos d'UpLink

UpLink, plateforme d'innovation libre du Forum économique mondial, est conçue pour lancer une « révolution entrepreneuriale », favorable à l'humanité et à la planète, en soutenant les jeunes entreprises qui proposent des solutions novatrices aux enjeux mondiaux les plus pressants, tels que définis par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Inaugurée lors de la réunion annuelle 2020 du Forum économique mondial à Davos, en partenariat avec Deloitte et Salesforce, la plateforme crée des liens entre les entrepreneurs et les investisseurs, experts et partenaires qui peuvent les aider à faire évoluer leurs projets. UpLink facilite le sociofinancement de nouvelles solutions novatrices dans le cadre du « défi Innovation ». UpLink a déjà lancé plus de 43 défis et repéré plus de 350 entrepreneurs proposant des solutions novatrices dans des ODD essentiels, dont la santé, l'alimentation, l'eau potable, les océans, les plastiques, l'éducation et le climat. Pour en savoir plus, consultez le site https://uplink.weforum.org .

SOURCE Société Financière Manuvie

Communications avec les médias : Luke Shane, [email protected], +1 857 206-2351