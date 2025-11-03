Manuvie aide les Canadiens à prendre des mesures proactives pour leur santé en leur donnant accès à des technologies innovantes.

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Manuvie Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle était la première compagnie d'assurance au Canada à offrir à ses clients de l'assurance vie admissibles un accès au test de détection précoce de nombreux cancers GalleriMD de GRAIL, grâce à son programme novateur Manuvie Vitalité.

Manuvie s'est associée à Medcan, chef de file mondial dans le domaine des services proactifs de santé et de mieux-être et fournisseur officiel canadien du test Galleri de GRAIL. Grâce à cette collaboration, les clients admissibles de Manuvie pourront passer le test dans les cliniques Medcan de Toronto et d'Oakville, avec le soutien de l'équipe clinique de Medcan tout au long du processus, y compris les consultations préalables au test, l'examen des résultats et la coordination des étapes suivantes.

Cette étape importante renforce l'engagement de Manuvie à aider les Canadiens à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé, en facilitant l'accès aux technologies médicales émergentes. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre d'une collaboration plus large entre la société et GRAIL et continue de promouvoir la disponibilité de technologies innovantes de détection précoce du cancer.

« Manuvie est fière d'être à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine de l'assurance au Canada. En proposant le test Galleri aux clients admissibles, nous élargissons l'accès à des solutions de santé de pointe qui peuvent potentiellement améliorer les résultats grâce à un dépistage précoce », a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction de Manuvie Canada. « Le cancer a touché presque tous les Canadiens d'une manière ou d'une autre. En proposant cet outil de dépistage innovant, nous permettons aux Canadiens de prendre un meilleur départ dans la lutte contre cette maladie, grâce à une détection précoce et à des soins proactifs. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Manuvie pour présenter ce test de dépistage révolutionnaire à ses clients », a déclaré Shaun Francis, président et chef de la direction de Medcan. « Chez Medcan, nous offrons des soins de premier ordre, reposant sur des innovations cliniquement validées qui ouvrent la voie à un avenir plus sain. Le fait d'être le premier fournisseur officiel à proposer le test Galleri de GRAIL au Canada s'inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à donner aux individus les moyens de prendre leur santé en main afin qu'ils puissent bien vivre, tout au long de leur vie. »

Le cancer reste la principale cause de décès au Canada, deux Canadiens sur cinq étant susceptibles de se voir diagnostiquer cette maladie au cours de leur vie. Le dépistage précoce est essentiel : le taux de survie à cinq ans pour les cancers les plus fréquemment diagnostiqués dépasse 90 % lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce.1 Malgré les avancées en matière de traitement, de nombreux cancers sont encore diagnostiqués à un stade avancé, lorsque les options sont plus limitées et que les taux de survie diminuent considérablement.

Grâce à une simple prise de sang, le test Galleri peut détecter plus de 50 types de cancer avant l'apparition des symptômes. Avec un programme clinique impliquant plus de 385 000 participants, le test Galleri figure parmi les tests de détection précoce de plusieurs cancers les plus rigoureusement étudiés. En octobre, GRAIL a publié les premiers résultats de PATHFINDER 2, qui comprend également le plus grand réseau hospitalier universitaire du Canada, le University Health Network (UHN). Les résultats ont montré que l'ajout du test Galleri aux dépistages recommandés pour les cancers du sein, du col de l'utérus, colorectal et du poumon a permis de détecter sept fois plus de cancers.

Ces avantages reposent sur les fondements du système de santé public universel du Canada, qui offre l'accès à des services essentiels, notamment des programmes de dépistage bien établis pour plusieurs cancers courants tels que le cancer du sein, du col de l'utérus, colorectal et du poumon. Ces programmes jouent un rôle essentiel dans le dépistage précoce et l'amélioration des résultats pour les Canadiens.

« Cette initiative est tournée vers l'avenir : elle vise à déterminer comment nous pouvons élargir de manière responsable l'accès à des technologies prometteuses qui pourraient compléter les programmes de dépistage existants au Canada et permettre une détection plus précoce », a déclaré Paul Savage, chef, Assurance individuelle à Manuvie Canada. « Nous sommes attentifs à la manière dont cette offre peut inspirer de futures solutions qui permettront aux Canadiens de prendre des mesures proactives pour leur santé. »

Le test Galleri sera proposé à un coût réduit dans le cadre du programme Manuvie Vitalité Plus et sera offert aux participants admissibles âgés de 50 ans. Le programme Manuvie Vitalité, chef de file dans le secteur, est offert dans le cadre des polices d'assurance vie. Il associe une protection financière à long terme à une plateforme de santé et de mieux-être qui récompense les choix sains liés à l'activité physique, à la nutrition, à la pleine conscience et plus encore.

Cette initiative témoigne également des efforts déployés à l'échelle mondiale par Manuvie pour explorer des solutions novatrices en matière de santé. La collaboration entre la société et GRAIL a débuté en 2022 par l'intermédiaire de son unité américaine, John Hancock, où le test Galleri est proposé aux clients de l'assurance vie admissibles et aux participants à un régime de retraite. L'initiative canadienne repose sur ces fondements et marque une étape importante dans le développement de l'accès à des services qui aident les clients à mieux comprendre leur santé et à faire des choix plus éclairés à ce sujet.

Cette collaboration marque une étape importante dans le développement de l'accès à des technologies de santé innovantes pour les clients de Manuvie. Pour en savoir plus sur Manuvie Vitalité, rendez-vous sur le site Manuvie.ca/Vitalite.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, et nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

À propos de Medcan

Medcan est un chef de file mondial dans le domaine des services proactifs de santé et de mieux-être. Sa mission consiste à fournir aux particuliers, aux familles et aux employeurs des soins fondés sur les pratiques, les technologies et les traitements les plus récents et fondés sur les faits. Notre équipe d'experts médicaux s'unit pour fournir des soins spécialisés et de première ligne révolutionnaires afin d'obtenir de meilleurs résultats pour vous et votre santé.

Situé dans le centre-ville de Toronto (150 rue York), Oakville (2275 Upper Middle Road), Collingwood (40 rue Huron) et Muskoka (saisonnier - 84 rue Joseph), Medcan vous permet de mieux contrôler votre santé et vous aide à bien vivre, tout au long de votre vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medcan.com.

