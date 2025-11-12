En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,44 $ par action sur les actions ordinaires de Manuvie. Ce dividende sera versé au plus tôt le 19 décembre 2025 aux actionnaires inscrits en date du 26 novembre 2025 à la clôture des marchés.

En ce qui a trait aux régimes canadiens de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Société, ainsi qu'à ses régimes américains de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions, la Société achètera des actions ordinaires sur le marché libre dans le cadre du réinvestissement des dividendes et à l'achat facultatif d'actions en espèces dans le cadre de ces régimes. Le prix d'achat de ces actions ordinaires sera établi en fonction de leur coût d'achat réel moyen. Aucune réduction ne s'applique.

