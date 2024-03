Manuvie s'engage à verser un million de dollars sur trois ans pour soutenir la recherche, le développement des capacités et la promotion de la santé mentale et du bien-être des femmes

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), grâce à son initiative womenmindMD et Manuvie, leader mondial de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie et gestionnaire d'actifs mondiaux, ont conclu un partenariat de trois ans visant à soutenir le Women's Health Research Cluster (WHRC). Ce don d'un million de dollars permettra de soutenir la santé mentale et le bien-être des femmes, non seulement au Canada, mais partout ailleurs dans le monde.

Le WHRC est un réseau international de professionnels multidisciplinaires qui s'efforcent de créer un avenir où les femmes et les filles peuvent vivre sainement et équitablement tout au long de leur vie. Comptant plus de 570 membres dans 29 pays différents, le WHRC adopte une approche intégrée concernant la santé qui reconnaît que tous les aspects d'une personne peuvent affecter sa santé mentale, notamment l'accessibilité aux mesures d'aide et aux établissements de soins, la situation économique, la santé physique et le bien-être.

Le WHRC est associé à l'initiative womenmind du CAMH qui regroupe des philanthropes, des experts et de scientifiques inspirés par le travail effectué par le CAMH et qui se consacrent à lutter contre les disparités entre les sexes dans le milieu scientifique et à placer les besoins et expériences propres aux femmes au premier plan de la recherche en santé mentale.

« Pendant des siècles, les recherches sur la santé des femmes ont été minimisées et sous-financées, déclare Liisa Galea, titulaire de la chaire de recherche de la famille Treliving en santé mentale des femmes, responsable scientifique de womenmind et responsable du Women's Health Research Cluster. Au Canada, moins de 6 % des projets de recherche financés par les Instituts de recherche en santé du Canada se penchent explicitement sur des facteurs relatifs exclusivement à la santé des femmes, même s'il est reconnu que de nombreux troubles mentaux, comme l'anxiété et la dépression, touchent de façon disproportionnée les filles, les femmes et les personnes issues de la diversité des genres. Nous devons et pouvons faire mieux. Je suis très reconnaissante que Manuvie, l'une de nos principales entreprises donatrices, nous aide à cultiver l'équité en matière de santé pour les différents sexes et genres au Canada et partout dans le monde. »

« Le gouvernement collabore actuellement avec nos partenaires pour surmonter les obstacles et faciliter l'accès aux services de santé mentale aux personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont besoin, précise Sylvia Jones, vice-première ministre et Ministre de la santé. L'initiative womenmind démontre que la collaboration au sein du réseau de la santé permet de financer des recherches essentielles en matière de santé mentale des femmes et de faciliter l'accès à des services de santé mentale de haute qualité, partout dans la province, et de répondre aux besoins uniques des femmes en Ontario et au Canada. »

Dans le cadre de ce partenariat, Manuvie versera un million de dollars au Women's Health Research Cluster sur une période de trois ans. Cet argent servira à faire progresser ses priorités stratégiques, dont :

La facilitation de la recherche pour permettre aux chercheurs d'exploiter le plein potentiel de leurs capacités de recherche et de les mettre en relation avec d'autres chercheurs.

Le développement des capacités pour former la prochaine génération de chercheurs.

La promotion de l'équité dans les politiques et des investissements dans la recherche sur la santé des femmes.

L'application des connaissances afin d'entamer un dialogue interdisciplinaire autour de la santé des femmes qui permettra d'améliorer les résultats en matière de santé

« Manuvie est fière de soutenir les efforts déployés par le WHRC pour lutter contre la disparité entre les sexes dans le milieu scientifique afin de placer les besoins et les expériences propres aux femmes au premier plan de la recherche en santé mentale, ajoute Naveed Irshad, président de Manuvie Canada. Nous avons la ferme volonté de promouvoir les changements positifs et le maintien de la santé et du mieux-être ici, au Canada, et partout dans le monde. Ce partenariat illustre notre mission globale qui consiste à faire une différence significative dans la vie des personnes et des communautés où nous vivons et travaillons, tout en laissant un héritage durable de soutien et d'appropriation du pouvoir d'agir. »

Manuvie s'est engagée à aider les Canadiens à améliorer leur santé physique, mentale et financière et à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Grâce à notre programme axé sur les effets, nous avons le plaisir de soutenir des organismes locaux de partout au pays, comme le CAMH, et de favoriser le maintien de la santé et du mieux-être.

À propos du CAMH

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale au Canada et l'un des plus importants centres de recherche au monde en ce domaine. Entièrement affilié à l'Université de Toronto, le CAMH collabore avec l'Organisation panaméricaine de la santé et avec l'Organisation mondiale de la santé. Il mène des recherches innovantes, offre une formation spécialisée aux professionnels de la santé et aux scientifiques, élabore des stratégies novatrices de promotion de la santé ou de prévention et défend les enjeux d'intérêt public à tous les paliers gouvernementaux. Avec l'aide de sa fondation, il recueille des dizaines de millions de dollars supplémentaires pour financer de nouveaux programmes ou projets de recherche et pour rehausser ses services.

L'initiative womenmindMC réunit des philanthropes, des experts et des scientifiques qui se consacrent à lutter contre la disparité entre les sexes dans le milieu scientifique afin de placer les besoins et les expériences propres aux femmes au premier plan de la recherche en santé mentale. Inspirés et habilités par le travail du CAMH, les membres de la communauté womenmind communiquent entre eux et apprennent les uns des autres tout en suscitant les changements pour la santé mentale au féminin et pour les femmes œuvrant dans le milieu de la science.

