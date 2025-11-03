TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (TSX : MFC), par l'intermédiaire de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, son secteur d'une valeur de plus de 900 milliards de dollars américains, a annoncé aujourd'hui la conclusion de la transaction annoncée précédemment en vue d'acquérir 75 %1 de Comvest Credit Partners2 (« Comvest »), créant ainsi une plateforme de premier plan de gestion d'actifs de crédit privé.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de Comvest au sein de Manuvie, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. En plus d'élargir et d'améliorer notre plateforme de marchés privés, la transaction est immédiatement relutive pour notre RPA tiré des activités de base, notre RCP tiré des activités de base et notre marge BAIIA tirée des activités de base. La plateforme combinée crée d'importantes possibilités, compte tenu de nos capacités de distribution mondiales, et je suis convaincu qu'elle nous permettra de générer une croissance robuste et durable. »

La nouvelle plateforme de crédit privé - Manuvie | Comvest Credit Partners - s'appuiera sur la continuité de l'équipe de direction chevronnée de Comvest et sur l'envergure mondiale de Manuvie. Elle fournira des solutions de crédit privé créatives et flexibles aux entreprises parrainées et non parrainées. De concert avec le programme de placements privés et le réseau de distribution mondial de Gestion de placements Manuvie, la plateforme combinera de profonds canaux de montage, une discipline de souscription rigoureuse et une stabilité à long terme qui permettront d'obtenir des rendements corrigés du risque attrayants d'un bout à l'autre des cycles du marché.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le communiqué de presse et les diapositives de notre annonce du 6 août 2025.

____________ 1 Les employés de Comvest conserveront une participation de 25 % dans Comvest, ce qui permettra d'obtenir leur adhésion de manière significative, et ils deviendront propriétaires à part entière 6 ans après la clôture de la transaction. 2 Comvest Credit Partners est une filiale à part entière de Comvest Partners, gestionnaire de placements en crédit privé et de placements privés. La stratégie de placements privés Comvest Partners, Comvest Investment Partners, n'est pas concernée par l'entente.

