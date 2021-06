En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 22 juin 2021 /CNW/ - Manuvie tiendra une Journée des investisseurs virtuelle le mardi 29 juin 2021. Roy Gori, chef de la direction, et d'autres membres de l'équipe de la haute direction de Manuvie feront le point sur la stratégie de la Société en mettant l'accent sur l'accélération de la croissance de ses activités en Asie et de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, ainsi que sur la mise en œuvre de sa stratégie numérique.

En plus des présentations, l'événement comprendra des séances de questions et réponses en direct pour les investisseurs institutionnels et les analystes de recherche afin qu'ils puissent interagir avec la haute direction. La webémission commencera à 8 h, heure avancée de l'Est, et devrait se terminer à midi.

La webémission de l'événement sera diffusée en continu, en versions audio et vidéo. Pour assurer une expérience de visionnement harmonieuse, veuillez vous inscrire à l'avance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, visitez la page des relations avec les investisseurs de Manuvie. Les versions audio et vidéo de la webémission seront archivées et accessibles après l'événement en direct, au même endroit.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial de services financiers de premier plan, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 mars 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

