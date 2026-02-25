Le Centre récréatif Manuvie (anciennement Canada Games Centre) est un centre dynamique qui dessert plus de 10 000 membres et qui accueille chaque année près d'un million de visiteurs. Cet établissement continuera à mettre en valeur et à préserver son histoire remarquable dans ses espaces intérieurs et extérieurs. Le centre propose une programmation inclusive pour les familles, les aînés, les jeunes et les athlètes de haut niveau.

Grâce à ce nouveau partenariat, Manuvie et la municipalité élargiront l'accès aux programmes de santé et de mieux-être pour la collectivité. Ce parrainage permettra de redonner vie à des programmes appréciés comme « Healthy Habits, Healthy Advice » (Habitudes saines, conseils actifs), dans le cadre desquels des conférenciers invités apporteront des éclairages utiles sur la nutrition et la santé. Il offrira également au public un accès gratuit au gymnase et au centre aquatique du Centre, une fois par mois. Cette accessibilité, qui favorisera le bien-être physique, mental et financier, s'appuiera sur l'héritage de Manuvie en tant que chef de file en matière de prestations de santé et de bien-être des collectivités au Canada.

« En tant qu'employeur important à Halifax, nous sommes fiers d'approfondir nos racines dans la collectivité grâce à ce partenariat significatif, a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction de Manuvie Canada. La santé est au cœur de toutes nos activités à Manuvie, qu'il s'agisse de promouvoir la longévité, de soutenir l'accès à des soins ou de protéger le patrimoine et le bien-être financier. Nous avons la certitude qu'investir dans des programmes communautaires accessibles est l'un des moyens les plus efficaces d'aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Avec plus de 800 employés en Nouvelle-Écosse et plus de 37 000 dans le monde, Manuvie est l'une des sociétés de services financiers les mieux établies au Canada et un fier partenaire communautaire. La Société s'engage à faire la promotion d'une vie en meilleure santé, en offrant des outils et du soutien qui favorisent le bien-être général.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'action de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens de s'épanouir à tout âge. Cette annonce renforce l'investissement continu de Manuvie dans les collectivités canadiennes et son engagement à aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière.

« Halifax est en pleine croissance, et cette croissance s'accompagne de la responsabilité d'investir dans la santé et le bien-être de nos résidentes et résidents, a déclaré le maire Andy Fillmore. Le Manulife Recreation Centre n'est pas seulement un endroit pour rester actif, c'est aussi un centre communautaire où les gens de tous les âges et de toutes les capacités peuvent se rassembler, tisser des liens et s'épanouir. Ce partenariat nous permet d'élargir les programmes, d'améliorer l'accessibilité et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté qui fait d'Halifax un lieu de vie si particulier ».

Situé au 26, promenade Thomas Raddall, le Centre récréatif Manuvie, qui occupe 176 000 pieds carrés, a pour mission de promouvoir la culture de l'activité physique, la condition physique et le mieux-être, et de répondre aux besoins du sport de haut niveau et de développement des athlètes. Le centre offre aussi des programmes sportifs et récréatifs, des camps, des cours de conditionnement physique et plus, et ce, dans un environnement inclusif.

« Ce partenariat représente le meilleur de ce qui peut se produire lorsque les secteurs privé et public s'unissent pour soutenir nos collectivités, a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston. Grâce au soutien de Manuvie, le Centre continuera de prospérer en tant que pierre angulaire d'un mode de vie sain dans notre province. »

Un événement d'inauguration collectif aura lieu cet été, proposant diverses activités pour le plaisir du public. Plus de renseignements seront fournis dans les prochains mois

« Cet investissement nous permet d'élargir l'accès et de continuer à construire un espace où tout le monde, des tout-petits aux aînés, peut s'épanouir, a déclaré Deanna Severeyns, présidente du conseil d'administration du Centre récréatif Manuvie. Notre mission, nos programmes et nos engagements envers la communauté n'ont pas changé : nous investissons dans l'avenir de la santé et du mieux-être à Halifax. Le Centre a été construit en tant que projet qui s'inscrit dans notre héritage, et ce partenariat avec Manuvie garantit que cet héritage continuera de grandir.

Pour plus d'informations sur l'Institut de longévité, rendez-vous sur Manuvie.com/Longevity.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie en investissant dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, en organisant des collaborations de recherche avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et en produisant des idées novatrices afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevity.

Communications avec les médias :

Manuvie

Emily English

Directrice, Relations avec les médias

[email protected]

Municipalité régionale d'Halifax

[email protected]



Centre récréatif Manuvie

Laura Johnson

Directrice, Marketing et communications

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie