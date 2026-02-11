C$ unless otherwise stated TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif de la Société Financière Manuvie énumérées ci-dessous. Ces dividendes seront versés au plus tôt le 19 mars 2026 aux actionnaires inscrits en date du 25 février 2026 à la clôture des marchés.

Actions de catégorie A, série 2 - 0,29063 $ par action

Actions de catégorie A, série 3 - 0,28125 $ par action

Actions de catégorie 1, série 3 - 0,14675 $ par action

Actions de catégorie 1, série 4 - 0,223645 $ par action

Actions de catégorie 1, série 9 - 0,373625 $ par action

Actions de catégorie 1, série 11 - 0,384938 $ par action

Actions de catégorie 1, série 13 - 0,396875 $ par action

Actions de catégorie 1, série 15 - 0,360938 $ par action

Actions de catégorie 1, série 17 - 0,346375 $ par action

Actions de catégorie 1, série 19 - 0,323063 $ par action

Actions de catégorie 1, série 25 - 0,371375 $ par action

