TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») pour son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« Offre ») précédemment annoncée, en vue de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 42 millions de ses actions ordinaires, soit environ 2,5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation. Au 10 février 2026, Manuvie comptait 1 676 751 543 actions ordinaires émises et en circulation. Le Bureau du surintendant des institutions financières a préalablement approuvé l'offre.

Dans le cadre de l'Offre, Manuvie pourra acheter jusqu'à 1 483 481 de ses actions ordinaires à la TSX lors de n'importe quel jour de bourse, ce qui représente 25 % du volume moyen d'opérations quotidiennes de 5 933 925 actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois se terminant le 31 janvier 2026, sous réserve des règles de la TSX permettant les achats en bloc d'actions. Les rachats dans le cadre de l'Offre pourront commencer par l'intermédiaire de la TSX le 24 février 2026 et se poursuivre jusqu'au 23 février 2027, jusqu'à l'expiration de l'Offre, ou jusqu'à une date antérieure à laquelle Manuvie aura terminé ses achats.

L'Offre permettra à Manuvie de racheter des actions ordinaires dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, qui vise à maintenir des ratios de capital réglementaire sains tout en conciliant l'objectif de création de valeur pour les actionnaires.

Les rachats aux termes de l'Offre peuvent être effectués par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York et d'autres systèmes de négociations au Canada et aux États-Unis, aux cours du marché en vigueur au moment du rachat ou à tout autre prix qui pourrait être autorisé. Toutes les actions ordinaires acquises par Manuvie dans le cadre de l'Offre seront annulées. Les rachats seront soumis au respect des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.

De plus, Manuvie pourrait racheter ses actions ordinaires à l'extérieur du Canada et des États-Unis, conformément aux lois applicables. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, Manuvie pourrait également acquérir des actions ordinaires directement auprès d'autres détenteurs de gré à gré en vertu d'ordonnances de dispense d'offre publique de rachat émises par des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents. Tout rachat de gré à gré effectué en vertu d'une telle ordonnance de dispense se fera généralement à un cours inférieur au cours du marché en vigueur. Manuvie peut également mettre en place des programmes fondés sur des instruments dérivés pour soutenir ses activités de rachat, notamment l'émission d'options de vente et la conclusion de contrats d'achat à terme, des opérations de rachat accéléré d'actions et d'autres contrats sur actions, ou recourir à d'autres moyens pour acquérir des actions, et ce, toujours sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et dans les conditions et aux moments qui seront autorisés par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre total d'actions ordinaires rachetées dans le cadre de l'Offre et de tout autre accord potentiel ne dépassera pas 42 millions d'actions ordinaires.

Manuvie a conclu un plan de rachat ordonné d'actions au titre duquel son courtier désigné effectuera l'achat d'actions ordinaires de Manuvie, conformément à l'Offre. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées dans le cadre du plan de rachat, le moment de tels rachats et le cours auquel les actions ordinaires sont rachetées dépendront des conditions de marché futures. Le plan, qui a été préalablement approuvé par la TSX, procure le potentiel d'un rachat d'actions ordinaires en tout temps, y compris lorsque Manuvie ne serait normalement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait aux futurs rachats éventuels de ses actions ordinaires par Manuvie. Bien que, selon nous, les prévisions exprimées dans de tels énoncés prospectifs soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les rachats réels d'actions ordinaires diffèrent considérablement des attentes comprennent, sans s'y limiter, le fait que le montant et le moment de tout rachat futur d'actions ordinaires dépendront des bénéfices, des besoins de trésorerie et de la situation financière de Manuvie, des conditions du marché, des exigences en matière de capital (y compris en vertu des normes de capital du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie), des exigences en matière d'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières et la réglementation visant les sociétés d'assurance au Canada) et d'autres facteurs jugés pertinents par Manuvie, et peuvent être assujettis à l'approbation des organismes de réglementation ou à des conditions.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, Société Financière Manuvie exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

