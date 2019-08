Manuvie appuie les mesures de réduction des coûts liés aux médicaments au Canada

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 9 août 2019 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé que des modifications seront apportées au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Ces changements devraient réduire considérablement le coût des nouveaux médicaments au Canada.

Les assureurs de personnes jouent un rôle crucial en fournissant à plus de 25 millions de Canadiens l'accès à un large éventail de médicaments sur ordonnance et d'autres soutiens en santé par l'entremise de régimes d'assurance soins médicaux complémentaires. Manuvie travaille avec les autorités gouvernementales et les groupes d'intervenants clés du secteur des soins de santé afin de promouvoir des solutions qui réduisent les coûts des médicaments et prolongent la couverture des médicaments sur ordonnance à tous les Canadiens au moyen d'une vaste gamme de régimes d'avantages sociaux.

« Manuvie appuie vivement les mesures visant à réduire le coût des médicaments », a déclaré Donna Carbell, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. « L'annonce d'aujourd'hui est importante parce qu'elle aidera les employeurs à continuer d'offrir un programme d'assurance médicaments complet aux employés et aux membres de leur famille. »

Manuvie est fière de collaborer avec plus de 21 000 employeurs afin d'offrir des régimes d'assurance soins médicaux en milieu de travail, notamment des couvertures d'assurance médicaments sur ordonnance, soins dentaires et d'autres couvertures soins médicaux à 5 millions de Canadiens. Nos régimes sont conçus de manière à garder les travailleurs canadiens et leur famille en santé donnant lieu à des milieux de travail plus sains pour les employés.

