Présente une nouvelle ambition : devenir le choix numéro un des clients, grâce à cinq nouvelles priorités stratégiques renforcées.

S'appuie sur des bases solides et une dynamique forte en accélérant les actions en faveur de la longévité, afin d'étendre sa présence mondiale jusqu'en Inde.

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - 12 novembre 2025 : Manuvie a présenté aujourd'hui une stratégie renouvelée qui comprend de nouvelles priorités stratégiques plus ambitieuses, fondées sur ses forces et ancrées dans son ambition d'être le choix numéro un des clients.

Manuvie est prête à saisir les occasions dans un environnement opérationnel en rapide évolution

Le paysage financier mondial évolue à un rythme sans précédent. La volatilité accrue des marchés, l'incertitude économique mondiale, les attentes croissantes des consommateurs en matière de numérique et l'intensification de la concurrence pour les talents et la distribution sont en train de remodeler le secteur.

Manuvie est bien placée pour prospérer dans cet environnement. La société est diversifiée sur le plan commercial et géographique, reconnue pour ses capacités d'IA à la pointe de l'industrie et l'engagement de ses employés, qui se classe dans le premier quartile, et maintient une présence solide sur les marchés à forte croissance en Asie et les marchés plus matures en Amérique du Nord.

Pour rester agile et positionner l'organisation de manière à continuer de tirer parti des nouvelles occasions qui se présentent et de générer de la valeur à long terme, Manuvie actualise sa stratégie. Cette stratégie renforce la capacité de la société à atteindre ses objectifs financiers pour 2027, qui sont les suivants : un rendement des capitaux propres de base de 18 %+ d'ici 2027, des versements cumulatifs de plus de 22 milliards de dollars entre 2024 et 2027, et une participation de 50 % aux résultats tirés des activités de base de la région asiatique.

« Nous percevons un énorme potentiel de croissance dans l'ensemble de notre portefeuille et notre stratégie renouvelée nous place en bonne position pour saisir ces occasions au cours de la prochaine décennie et au-delà, alors que nous devenons le choix numéro un des clients », a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. « Bien que nous soyons satisfaits de notre progression vers nos objectifs pour 2027, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous regardons au-delà de cet horizon et que nous obtenons des résultats à long terme pour toutes nos parties prenantes. Aujourd'hui et demain, notre objectif reste inchangé : rendre les décisions plus simples et aider nos plus de 36 millions de clients dans le monde entier à vivre mieux. »

Présentation de nouvelles priorités stratégiques ambitieuses pour alimenter le prochain chapitre de la croissance durable de grande qualité de Manuvie.

Manuvie atteindra son objectif grâce à cinq nouvelles priorités stratégiques ambitieuses. Elles s'appuient sur les fondations solides de la société et assurent la continuité stratégique, tout en apportant les changements nécessaires pour positionner l'organisation pour l'avenir :

Équipe et culture gagnantes : Manuvie renforcera sa culture du rendement, de l'inclusion et de la formation continue tout en investissant dans les compétences et le leadership nécessaires pour réussir dans un monde en évolution rapide, positionnant l'organisation comme un pôle d'attraction pour les talents prometteurs.

: Manuvie renforcera sa culture du rendement, de l'inclusion et de la formation continue tout en investissant dans les compétences et le leadership nécessaires pour réussir dans un monde en évolution rapide, positionnant l'organisation comme un pôle d'attraction pour les talents prometteurs. Portefeuille d'activités diversifié : Manuvie reste bien positionnée pour saisir les occasions de croissance exceptionnelles en Asie et dans la gestion de patrimoine et d'actifs mondiale. Cette stratégie s'accompagnera de placements visant à renforcer et à développer son marché national, le Canada, et de placements visant à assurer la croissance des affaires nouvelles et à maintenir une présence à grande échelle aux États-Unis.

: Manuvie reste bien positionnée pour saisir les occasions de croissance exceptionnelles en Asie et dans la gestion de patrimoine et d'actifs mondiale. Cette stratégie s'accompagnera de placements visant à renforcer et à développer son marché national, le Canada, et de placements visant à assurer la croissance des affaires nouvelles et à maintenir une présence à grande échelle aux États-Unis. Promouvoir la santé, la prospérité et la longévité des clients : Manuvie offrira une proposition de valeur différenciée en tirant parti de ses forces en matière de produits, d'innovation numérique et de partenariats pour devenir le partenaire le plus fiable en matière de santé, de prospérité et de bien-être financier des clients.

: Manuvie offrira une proposition de valeur différenciée en tirant parti de ses forces en matière de produits, d'innovation numérique et de partenariats pour devenir le partenaire le plus fiable en matière de santé, de prospérité et de bien-être financier des clients. Organisation axée sur l'IA : Manuvie s'appuiera sur sa position de leader en intégrant des solutions fondées sur l'IA à grande échelle pour créer de la valeur, stimuler la croissance et accroître encore davantage l'efficacité, et offrir des expériences de premier plan à nos clients.

: Manuvie s'appuiera sur sa position de leader en intégrant des solutions fondées sur l'IA à grande échelle pour créer de la valeur, stimuler la croissance et accroître encore davantage l'efficacité, et offrir des expériences de premier plan à nos clients. Distribution supérieure : Manuvie facilitera l'achat pour les clients, la vente pour les conseillers et la croissance pour les associés en élargissant et en optimisant les canaux dans l'ensemble de son portefeuille tout en utilisant l'IA pour améliorer la distribution et offrir des interactions fluides avec les clients.

L'efficacité des dépenses et l'optimisation du portefeuille restent ancrées dans l'ensemble de la société. En mettant en œuvre ces priorités, la société prévoit de générer une croissance qui permettra d'accroître le total des gains réalisés par les actionnaires.

Les priorités stratégiques renouvelées de Manuvie sont fondées sur les mégatendances qui définiront l'avenir de l'assurance et de la gestion d'actifs, et la société prend des mesures immédiates pour s'assurer qu'elle est bien positionnée pour générer des résultats et se développer afin de saisir les occasions de croissance.

Santé, prospérité et longévité

Avec l'allongement de la durée de vie de la population mondiale, les écarts en matière de retraite et de protection de la santé se creusent, ce qui crée d'importantes occasions de créer de la valeur partagée tout au long de la vie des clients.

Manuvie passe à l'action en lançant l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale de recherche, de défense des intérêts et d'investissement communautaire soutenue par un engagement de 350 millions de dollars jusqu'en 2030 pour aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus en sécurité sur le plan financier.

Développer notre présence mondiale dans les mégaéconomies de l'avenir

Déjà présente sur des marchés qui génèrent environ 60 % des primes d'assurance vie à l'échelle mondiale, avec des positions solides et importantes aux États-Unis et en Chine, Manuvie a annoncé aujourd'hui son intention de se développer afin de tirer parti de la croissance de l'une des économies les plus dynamiques au monde : l'Inde.

Grâce à une coentreprise avec Mahindra, un partenaire de confiance avec lequel elle entretient déjà une relation dans le domaine de la gestion d'actifs, Manuvie fait son entrée sur le marché indien de l'assurance[1]. Ce partenariat permettra à Manulife de se développer dans les trois économies les plus influentes au monde et de générer de la valeur à long terme.

« Notre expansion sur le marché indien de l'assurance marquera une étape importante dans le renforcement de notre présence mondiale diversifiée. Nous sommes ravis d'entrer sur un marché qui offre un potentiel de croissance remarquable », a déclaré Phil Witherington. « Outre le maintien de la dynamique en Asie et dans le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs mondiale, nous procéderons à des investissements organiques stratégiques dans l'ensemble de nos segments afin d'atteindre notre objectif. Au Canada, les occasions de croissance sont intéressantes et notre aspiration à être le leader incontesté de l'assurance sur notre marché national reste claire. Pour ce qui est des États-Unis, nous assurerons une croissance durable en élargissant notre offre et en développant notre clientèle. J'ai une confiance inébranlable dans le chemin que nous allons parcourir pour mettre en œuvre cette stratégie. »

Pour plus de renseignements sur la stratégie renouvelée de Manuvie : regardez une vidéo explicative détaillée avec Phil Witherington ici, lisez la transcription de la vidéo et consultez les diapositives sur la stratégie correspondante ici, et visitez le site manulife.com/fr/html pour en savoir plus.

_____________________________ 1 Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

