Manuvie annonce un don de 100 000 $ en soutien aux personnes touchées par la tragédie en Nouvelle-Écosse

Manuvie appuie le Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne et la Fondation pour la santé mentale de la Nouvelle-Écosse

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 8 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie a annoncé un don de 100 000 $ visant à soutenir la santé et le bien-être des communautés touchées par les événements tragiques du 18 et du 19 avril.

De cette somme, 50 000 $ iront au Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne, qui vise à répondre aux besoins immédiats et à long terme des familles et des communautés touchées par cet événement.

50 000 $ supplémentaires seront remis à la Fondation pour la santé mentale de la Nouvelle-Écosse afin de fournir un accès à des programmes de soutien alors que des mesures d'isolement sont en place en raison de la COVID-19.

Nous avons collaboré avec des dirigeants communautaires pour déterminer où notre soutien pourrait avoir le plus grand impact.

« En tant que fiers membres de la communauté de la Nouvelle-Écosse, nous voulons démontrer que Manuvie soutient les habitants de la Nouvelle-Écosse en ces temps difficiles et fournit des fonds là où ils sont le plus nécessaires, » a déclaré Mike Doughty, président et chef de la direction, Manuvie Canada.

Manuvie est membre de l'alliance d'intervention en cas de catastrophe de la Croix-Rouge canadienne, qui regroupe des sociétés canadiennes de premier plan afin de répondre au besoin croissant en matière d'intervention en cas de catastrophe et de renforcer la préparation en cas de catastrophe. Le soutien à l'égard de ce fonds permet à la Croix-Rouge canadienne de contribuer au rétablissement et à la résilience de la façon la plus efficace possible par l'entremise de consultations avec les familles, les personnes et les collectivités touchées.

« La Fondation pour la santé mentale de la Nouvelle-Écosse est incroyablement reconnaissante envers Manuvie pour ce don généreux », a déclaré Starr Cunningham, présidente et chef de la direction de la Fondation. « Nous avons eu le plaisir de travailler avec le bureau de la Nouvelle-Écosse sur plusieurs projets d'éducation et de sensibilisation au cours des dernières années, tous des projets qui ont eu une incidence très positive. Ce soutien offert aux Néo-Écossais souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie contribuera grandement à changer la façon dont les gens pensent, surtout en ces temps difficiles et déchirants. »

La Fondation pour la santé mentale de la Nouvelle-Écosse entretient d'excellentes relations avec des partenaires et des organismes de partout dans la province, et elle travaille à accroître le soutien financier accordé aux initiatives communautaires partout en Nouvelle-Écosse, tout en offrant de l'espoir et en contribuant à éliminer la stigmatisation entourant la maladie mentale et la toxicomanie. Le don de Manuvie servira à augmenter le financement offert aux partenaires de la Fondation à l'égard du soutien en ligne en matière de santé mentale et d'autres solutions nécessaires pour contrer les répercussions de la COVID-19.

