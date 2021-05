« Les engagements que nous prenons aujourd'hui nous permettront d'accélérer le travail visant à réduire nos propres émissions et à constituer un portefeuille d'investissements judicieux sur le plan climatique », déclare Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. « En prenant des engagements clairs en matière de climat, nous établissons un plan solide pour nos activités et nos propres investissements. Nous concevons activement des produits et des services novateurs pour contribuer à la lutte mondiale urgente contre les changements climatiques. »

Manuvie franchit par ailleurs une autre étape importante pour souligner son engagement à bâtir un avenir plus vert et meilleur pour tous. Les membres de l'équipe de la haute direction ont actuellement des objectifs de rendement liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'à la mobilisation des employés et à la responsabilisation des gestionnaires. Dès cette année, des objectifs liés au plan d'initiatives climatiques de Manuvie s'ajouteront à ces derniers.

Fidèle à sa mission - Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux. -, le parcours de Manuvie vers la carboneutralité s'articule autour de trois aspects :

Exploitation : Réduire considérablement nos émissions pour diminuer notre empreinte écologique

Placements : Investir activement pour un avenir durable

Produits et services : Élaborer des solutions novatrices qui contribuent à l'atténuation des changements climatiques et à la résilience.

Exploitation : Réduire considérablement nos émissions pour diminuer notre empreinte écologique

Manuvie est fière de souligner que ses activités sont carboneutres, grâce en particulier à la capture de carbone découlant de ses importantes activités forestières et agricoles qui compense largement les émissions d'origine opérationnelle à l'échelle de la Société.

Manuvie s'engage à réduire ses émissions absolues de portée 1 et 2 de 35 % d'ici 2035. Pour atteindre cet objectif, la Société s'appuiera notamment sur l'amélioration des mesures d'efficacité énergétique, le remplacement de combustible et l'utilisation d'énergie renouvelable produite sur place dans ses immeubles.

___________________ 1 Science Based Targets initiative (en anglais seulement).

Placements : Investir activement pour un avenir durable

Aujourd'hui, Manuvie s'engage à faire en sorte que son portefeuille de placements soit carboneutre d'ici 2050, reconnaissant du même coup le rôle important que les progrès continus en matière d'émissions financées auront sur l'incidence climatique de l'entreprise.

Pour y arriver, la Société adopte une approche par secteur qui cible d'abord les industries à fortes émissions, comme la production d'électricité, pour établir des cibles de réduction des émissions à court terme.

« Notre approche repose sur deux principes fondamentaux. Le premier : il est urgent de prendre des mesures pour lutter dès aujourd'hui contre les changements climatiques. Et le second : nos mesures ne se contentent pas de donner une impression de changement; elles entraînent des changements réels », explique Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. « La décarbonisation accélérée du portefeuille de Manuvie est une priorité absolue pour atteindre notre objectif pour 2050. »

Pour s'assurer que ces cibles ont une incidence significative, Manuvie s'est engagée à mettre en œuvre l'initiative Science Based Targets afin d'orienter l'établissement des cibles, ainsi que les mesures et les rapports sur les progrès de la Société.

Manuvie continuera également d'élargir son imposant portefeuille d'investissements verts de 39,8 milliards de dollars, notamment dans les énergies renouvelables et les bâtiments énergétiques. Cette approche équilibrée fera en sorte que ses investissements contribueront de façon significative aux efforts mondiaux visant à limiter les changements climatiques à l'échelle de la planète.

Produits et services : Élaborer des solutions novatrices qui contribuent à l'atténuation des changements climatiques et à la résilience

Consciente des avantages d'une transition vers un monde carboneutre et une planète plus saine, Manuvie continuera de concevoir et de personnaliser des produits et des services, donnant aux clients les moyens de faire leurs propres choix durables et de renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

Grâce à l'expertise de ses activités mondiales de gestion d'actifs, Gestion de placements Manuvie continuera d'accroître l'intégration des facteurs ESG par l'entremise des produits et services offerts aux clients. En tant que gestionnaire chevronné, Gestion de placements Manuvie met l'accent sur le long terme en privilégiant la durabilité, sans ramener ce qui compte uniquement à la valeur financière.

Dans le cadre de cet engagement à l'égard des principes de gérance, Gestion de placements Manuvie continuera d'offrir aux clients des options de placement durables comme la stratégie d'obligations asiatiques durables et la stratégie climatique mondiale2.

_________________________________ 2 Tous les produits ne sont pas offerts à tous les investisseurs dans tous les pays.

De plus, en tant que l'un des plus importants gestionnaires de placements dans les secteurs du bois d'œuvre et de l'agriculture, Gestion de placements Manuvie considère que les forêts et les exploitations agricoles gérées dans une optique durable sont une composante essentielle de la solution climatique, en plus de procurer d'immenses avantages pour la santé et le mieux-être. La Société continuera de mettre l'accent sur la prestation de solutions axées sur la nature pour atténuer les changements climatiques. Elle accélérera le développement de produits qui optimisent les avantages des forêts et des fermes en concevant, à l'intention des investisseurs qui s'intéressent aux solutions axées sur la nature, des produits qui captent encore plus de carbone par dollar investi.

En tant qu'assureur de personnes de calibre mondial, Manuvie explore les liens entre la santé de la planète et la santé humaine afin de saisir l'incidence que pourraient avoir les changements climatiques sur ses titulaires de contrats. À l'instar de bon nombre de sociétés comparables à l'échelle mondiale, Manuvie a activement contribué au groupe de travail de l'Association de Genève (Geneva Association Task Force) afin d'élaborer et de perfectionner des méthodes et des outils d'évaluation des risques climatiques pour le secteur de l'assurance. Ses équipes de gestion des risques liés aux produits et à l'assurance mènent des recherches et des analyses approfondies concernant les répercussions des changements climatiques sur la morbidité et la mortalité, comme les maladies à transmission vectorielle, les conditions météorologiques extrêmes et la hausse des températures. Le tout vise à éclairer les décisions relatives aux hypothèses de tarification de l'assurance vie. À mesure qu'elle en apprendra davantage, Manuvie continuera de concevoir et de personnaliser des produits axés sur la santé et la résilience de ses clients.

Manuvie collabore avec ses pairs du secteur et des initiatives climatiques mettant à contribution de nombreux intervenants afin de se rapprocher toujours davantage de son objectif de carboneutralité. S'appuyant sur ses engagements actuels avec Climate Action 100+ en tant que membre fondateur de l'initiative, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le projet de scénarios climatiques de la Banque du Canada et bien d'autres, Manuvie continuera de collaborer avec les chefs de file du secteur pour élaborer des méthodes et des approches permettant la transition vers des portefeuilles et des produits de placements carboneutres.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse Manuvie.com/climat.

