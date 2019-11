Manuvie annonce qu'elle compte rembourser ses débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,64 %

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») a annoncé aujourd'hui que, le 15 janvier 2020, elle compte rembourser à la valeur nominale la totalité de ses débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,64 % en circulation (les « débentures »), qui viennent à échéance le 15 janvier 2025. Celles-ci représentent un montant en capital de 500 000 000 $. Les débentures pourront être remboursées au gré de Manufacturers à partir du 15 janvier 2020, à un prix de remboursement par débenture correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés jusqu'à la date du remboursement, exclusivement. Les porteurs des débentures recevront un avis de remboursement formel, conformément aux conditions énoncées dans l'acte de fiducie modifié et reformulé de Manufacturers.

Les intérêts sur les débentures cesseront de courir à la date de remboursement.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, où elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 30 septembre 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (881 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,8 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

