En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a annoncé que le conseil d'administration de Manuvie (le « conseil ») a approuvé le renouvellement du mandat d'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« EY ») à titre d'auditeur externe de la Société. La décision a été prise à l'issue d'une procédure d'appel d'offres complète et concurrentielle pour la désignation d'un auditeur externe. Les soumissions d'EY et de deux autres cabinets d'audit mondialement reconnus ont été méticuleusement examinées lors du processus de sélection, qui a été supervisé de manière indépendante par le comité d'audit du conseil d'administration.

Bien que Manuvie ne soit pas soumise aux exigences de rotation obligatoire des auditeurs, elle a annoncé en 2021 son intention d'entreprendre un processus d'appel d'offres une fois le premier cycle d'audit annuel suivant l'adoption de la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance terminé. Ce processus a été réalisé en prenant en compte des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de gouvernance et des commentaires des actionnaires.

Un processus d'évaluation approfondi et rigoureux a été mené tout au long de l'année 2024 et s'est conclu en une recommandation du comité d'audit, approuvée par le conseil d'administration, de maintenir EY en tant qu'auditeur externe de la Société. La nomination officielle d'EY est soumise aux actionnaires aux fins d'approbation lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires de la Société (l'« assemblée annuelle »).

EY a été choisie en raison de sa capacité éprouvée à maintenir son indépendance, de son engagement indéfectible à l'égard de la qualité de son audit et des qualifications exceptionnelles de son équipe de mobilisation mondiale, qui sont bien adaptées aux activités complexes et en constante évolution de Manuvie. De plus amples renseignements sur le processus d'appel d'offres pour auditeurs externes seront inclus dans la Circulaire de sollicitation de procuration 2025 de Manuvie, qui sera publiée avant l'assemblée annuelle de 2025.

À propos de Manuvie



La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre des décisions plus claires et plus simples afin qu’ils puissent vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d’assurance sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Communications avec les médias : Anne Hammer, Manuvie, 201 925-1213, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Hung Ko, Manuvie, 416 852-4875, [email protected]