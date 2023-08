en $ CA, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le présent communiqué sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le deuxième trimestre de 2023, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les deux documents sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse http://www.sedarplus.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.



Manuvie a adopté IFRS 17, Contrats d'assurance, et IFRS 9, Instruments financiers, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 et les a appliquées de manière rétrospective. Nos résultats trimestriels et nos résultats pour la période depuis le début de l'exercice 2022 ont été retraités conformément à IFRS 17 et à IFRS 9.

Les résultats de 2022 présentés à des fins de comparaison qui ont été retraités dans le présent communiqué ne sont pas en tout point représentatifs de notre profil de risque de marché, étant donné que la transition de notre portefeuille de placements du fonds général aux fins de l'appariement des actifs et des passifs conformément à IFRS 17 et IFRS 9 ne s'est terminée qu'au début de 2023. Par conséquent, les variations d'un exercice à l'autre de nos résultats de 2023 par rapport aux résultats retraités de 2022 devraient être considérées dans ce contexte.



De plus, nos résultats retraités de 2022 ne sont pas directement comparables à ceux de 2023 étant donné l'application de manière prospective à compter du 1er janvier 2023 des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues d'IFRS 9. Par conséquent, nous avons également présenté les résultats trimestriels et les résultats pour la période depuis le début de l'exercice 2022 aux fins de comparaison comme si les IFRS avaient permis l'application de ces principes aux informations de 2022. Ces résultats sont décrits comme étant « à la transition » et comprennent le résultat net attribué aux actionnaires à la transition de 2022. La liste complète des mesures financières à la transition figure à la rubrique A1 « Mise en œuvre d'IFRS 17 et d'IFRS 9 » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2023.

TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2023 (« T2 2023 »). Voici les principaux faits saillants :

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars au T2 2023, en hausse de 0,9 milliard de dollars en regard du résultat net attribué aux actionnaires à la transition 1 du deuxième trimestre de 2022 (« T2 2022 »), et en progression de 3,1 milliards de dollars en comparaison de la perte nette imputée aux actionnaires du T2 2022

Résultat tiré des activités de base1 de 1,6 milliard de dollars au T2 2023, en hausse de 4 % selon un taux de change constant2 par rapport à celui du T2 2022





___________________ 1 Le résultat net attribué aux actionnaires à la transition et le résultat tiré des activités de base sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans le rapport de gestion du T2 2023. 2 Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR.

RPA tiré des activités de base 1 de 0,83 $ au T2 2023, en hausse de 6 % 2 par rapport à celui du T2 2022, et résultat dilué par action ordinaire (« RPA ») de 0,50 $ au T2 2023, soit 0,44 $ de plus que le RPA à la transition 1 de 0,06 $ au T2 2022, et 1,63 $ de plus que le RPA de (1,13) $ au T2 2022

RPA tiré des activités de base 1 de 0,83 $ au T2 2023, en hausse de 6 % 2 par rapport à celui du T2 2022, et résultat dilué par action ordinaire (« RPA ») de 0,50 $ au T2 2023, soit 0,44 $ de plus que le RPA à la transition 1 de 0,06 $ au T2 2022, et 1,63 $ de plus que le RPA de (1,13) $ au T2 2022
RCP tiré des activités de base 1 de 15,5 % et RCP de 9,3 % au T2 2023

Souscriptions d'EPA 3 de 1,6 milliard de dollars au T2 2023, en hausse de 12 % 3 par rapport à celles du T2 2022

VAN 3 de 585 millions de dollars au T2 2023, en hausse de 10 % en comparaison de celle du T2 2022

Marge sur services contractuels (« MSC ») au titre des affaires nouvelles 4 de 592 millions de dollars au T2 2023, en hausse de 15 % 2 en regard de celle du T2 2022

de 592 millions de dollars au T2 2023, en hausse de 15 % en regard de celle du T2 2022 Solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle de 17,4 milliards de dollars au 30 juin 2023, une hausse de 140 millions de dollars en regard de celui au 31 décembre 2022, et MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 1 de 14,9 milliards de dollars au 30 juin 2023, une hausse de 218 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2022

Entrées de fonds nettes 3 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 2,2 milliards de dollars au T2 2023, en regard d'entrées de fonds nettes de 1,7 milliard de dollars au T2 2022

Ratio du TSAV 5 de 136 %

de 136 % Rachat aux fins d'annulation de 0,9 % des actions ordinaires en circulation, ou environ 17,3 millions d'actions ordinaires, pour un coût total de 443 millions de dollars, au T2 2023

Valeur comptable ajustée par action ordinaire1 de 29,42 $ au 30 juin 2023, une hausse de 1,36 $ en regard de celle au 30 juin 2022, et valeur comptable par action ordinaire de 21,30 $ au 30 juin 2023, soit 0,68 $ de plus qu'au 30 juin 2022

« Nous sommes enchantés par le robuste chiffre d'affaires que nous avons enregistré au deuxième trimestre, y compris la croissance supérieure à 10 % d'un exercice à l'autre des mesures des affaires nouvelles6 de notre sous-secteur mondial de l'assurance, en particulier grâce à l'augmentation de la MSC au titre des affaires nouvelles, qui est conforme à notre objectif à moyen terme de 15 %, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Dans notre secteur Asie, les souscriptions d'EPA et la MSC au titre des affaires nouvelles ont augmenté de 26 %, étant donné que nous avons tiré parti de la reprise dans la région, surtout à Hong Kong. En outre, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a généré des entrées de fonds nettes de 2,2 milliards de dollars, tandis que la marge BAIIA tirée des activités de base s'est améliorée de 2,2 points de pourcentage d'un trimestre à l'autre pour se fixer à 24,6 %1. Je suis encouragé par le dynamisme dont témoignent nos activités à l'échelle mondiale et par les résultats futurs que les souscriptions devraient générer. »

« Nous avons affiché des résultats d'exploitation solides au T2 2023, y compris un résultat tiré des activités de base de 1,6 milliard de dollars, un RCP tiré des activités de base de 15,5 % et une croissance de 6 % du RPA tiré des activités de base, a poursuivi M. Gori. Notre résultat net de 1,0 milliard de dollars a augmenté par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, malgré l'incidence des pressions à la baisse exercées sur les évaluations dans le secteur immobilier. »

_____________________ 1 Le RPA tiré des activités de base, le RPA à la transition, le RCP tiré des activités de base, la MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et la marge BAIIA tirée des activités de base sont des ratios non conformes aux PCGR. 2 Le taux de croissance ou de recul du RPA tiré des activités de base et de la MSC au titre des affaires nouvelles selon un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR. 3 Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN ») et les entrées de fonds nettes, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul de la VAN et des souscriptions d'EPA est présenté selon un taux de change constant. 4 La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 5 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 6 Y compris les souscriptions d'EPA, la VAN et la MSC au titre des affaires nouvelles.

« Notre situation de fonds propres est robuste grâce à un ratio du TSAV de 136 %. Nous avons racheté 1,8 % de nos actions ordinaires depuis le début de l'exercice1, ce qui, grâce à une augmentation du résultat tiré des activités de base, a donné lieu à un important RCP tiré des activités de base au deuxième trimestre. Nous disposons d'un portefeuille d'affaires enviable, lequel nous procure un avantage stratégique et nous place en bonne position pour prospérer, comme en témoigne la croissance du chiffre d'affaires au T2 2023. Nous nous attendons à ce que la croissance de la MSC se traduise par un résultat des activités d'assurance stable et en croissance », a déclaré Colin Simpson, chef des finances.

FAITS SAILLANTS

Nous continuons d'aider nos clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé

Nous avons lancé une couverture de soins de santé améliorée à Hong Kong pour mieux répondre à la demande grandissante de services de santé et de protection. Les clients ont désormais accès à notre réseau élargi d'hôpitaux qui comprend plus de 3 000 hôpitaux à l'échelle de la Chine continentale. Nous sommes la première société d'assurance vie du marché à offrir une couverture qui donne accès à tous les hôpitaux publics de niveau 3.

pour mieux répondre à la demande grandissante de services de santé et de protection. Les clients ont désormais accès à notre réseau élargi d'hôpitaux qui comprend plus de 3 000 hôpitaux à l'échelle de la Chine continentale. Nous sommes la première société d'assurance vie du marché à offrir une couverture qui donne accès à tous les hôpitaux publics de niveau 3. Nous avons continué d'élargir notre programme d'assurance comportementale au Canada en offrant l'accès à la fonctionnalité Manuvie Vitalité au titre des nouveaux contrats d'assurance individuelle avec participation Manuvie.

en offrant l'accès à la fonctionnalité Manuvie Vitalité au titre des nouveaux contrats d'assurance individuelle avec participation Manuvie. Nous avons renforcé notre collaboration avec ŌURA pour offrir aux participants qui utilisent la fonctionnalité Vitality de John Hancock des rabais sur les bagues ŌURA et leur donner la capacité de gagner des points selon leurs saines habitudes de sommeil et leur niveau de pleine conscience.

Nous réitérons notre engagement à l'égard de notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Nous avons réitéré notre engagement à réduire les émissions en publiant des objectifs fondés sur la science 2 , y compris un objectif revu à la hausse de réduire de 40 % les émissions absolues des portées 1 et 2 d'ici 2035, et une combinaison d'objectifs sectoriels et d'objectifs propres à des catégories d'actifs provisoires de réduction des émissions associées aux placements de notre fonds général, comme il est précisé dans notre rapport ESG 2022 publié en mai 2023 3 . À l'heure actuelle, les terrains forestiers exploitables et les terres agricoles détenus par Manuvie permettent de supprimer de l'atmosphère plus de carbone que celui qui est émis par ses activités.

, y compris un objectif revu à la hausse de réduire de 40 % les émissions absolues des portées 1 et 2 d'ici une combinaison d'objectifs sectoriels et d'objectifs propres à des catégories d'actifs provisoires de réduction des émissions associées aux placements de notre fonds général, comme il est précisé dans notre rapport ESG 2022 publié en mai 2023 . À l'heure actuelle, les terrains forestiers exploitables et les terres agricoles détenus par Manuvie permettent de supprimer de l'atmosphère plus de carbone que celui qui est émis par ses activités. Nous avons annoncé le lancement des tout premiers fonds axés sur les facteurs ESG du secteur qui font partie de la gamme de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») de Manuvie du sous-secteur des régimes de retraite à Hong Kong , ce qui fait de notre programme phare de CPO le premier sur le marché des CPO à offrir des options de placement dans des actions et des titres à revenu fixe axées sur le développement durable.

, ce qui fait de notre programme phare de CPO le premier sur le marché des CPO à offrir des options de placement dans des actions et des titres à revenu fixe axées sur le développement durable. Manuvie figure dans la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights pour une troisième année d'affilée.

____________________ 1 Au 30 juin 2023. 2 Les objectifs ont été établis conformément à la méthode destinée aux institutions financières de l'initiative Science Based Targets (SBTi), ainsi que conformément aux méthodes de comptabilisation des émissions du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). 3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après.

Nous continuons de réaliser des progrès au chapitre de la mise en œuvre de notre transformation numérique

Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat avec Envestnet dans le sous-secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs pour des particuliers au Canada qui donnera aux conseillers un accès à une plateforme de gestion de portefeuille de pointe dans le but d'améliorer l'expérience client et la productivité des conseillers. La plateforme d'Envestnet est une solution de gestion de portefeuille éprouvée sur le marché qui donnera aux conseillers un accès à des capacités de pointe en matière de négociation et de modélisation, à des flux de travail rationalisés et à des tâches automatisées, et à une fonctionnalité de création de rapports plus robuste et conviviale, et leur permettra de gérer leurs comptes dans une structure unifiée. Ces avantages permettront aux conseillers d'accroître leur efficacité et de se concentrer davantage sur les relations avec leurs clients et la croissance des activités. Ce partenariat constitue une autre étape réussie de notre programme de transformation numérique à titre de chef de file du secteur des conseils au Canada .

patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat avec Envestnet dans le sous-secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs pour des particuliers au qui donnera aux conseillers un accès à une plateforme de gestion de portefeuille de pointe dans le but d'améliorer l'expérience client et la productivité des conseillers. La plateforme d'Envestnet est une solution de gestion de portefeuille éprouvée sur le marché qui donnera aux conseillers un accès à des capacités de pointe en matière de négociation et de modélisation, à des flux de travail rationalisés et à des tâches automatisées, et à une fonctionnalité de création de rapports plus robuste et conviviale, et leur permettra de gérer leurs comptes dans une structure unifiée. Ces avantages permettront aux conseillers d'accroître leur efficacité et de se concentrer davantage sur les relations avec leurs clients et la croissance des activités. Ce partenariat constitue une autre étape réussie de notre programme de transformation numérique à titre de chef de file du secteur des conseils au . En Asie, nous avons continué d'encourager le recours aux profils des agents en ligne dans Manulife Shop, notre canal en ligne exclusif aux Philippines , dans le but d'améliorer l'expérience client, de répondre à un éventail plus large des besoins des clients, et d'accroître les activités et la productivité des agents. Au T2 2023, cette initiative a donné lieu à une augmentation de 16 % d'un trimestre à l'autre du nombre de demandes présentées directement par des clients potentiels au moyen du canal. Nous avons l'intention de déployer les profils des agents en ligne dans d'autres marchés au deuxième semestre de 2023.

, dans le but d'améliorer l'expérience client, de répondre à un éventail plus large des besoins des clients, et d'accroître les activités et la productivité des agents. Au T2 2023, cette initiative a donné lieu à une augmentation de 16 % d'un trimestre à l'autre du nombre de demandes présentées directement par des clients potentiels au moyen du canal. Nous avons l'intention de déployer les profils des agents en ligne dans d'autres marchés au deuxième semestre de 2023. Au Canada , nous avons réduit les taux de transfert d'appels de près de la moitié par rapport à ceux du T2 2022 dans le centre d'appels de notre sous-secteur de l'assurance collective en tirant parti de l'application Amazon AWS Connect, ce qui a contribué à une amélioration de 14 % du taux net de recommandation transactionnel du centre d'appels. Nous continuons d'étendre l'utilisation de cette technologie, qui permet une expérience client numérique holistique et favorise l'efficacité opérationnelle.

, nous avons réduit les taux de transfert d'appels de près de la moitié par rapport à ceux du T2 2022 dans le centre d'appels de notre sous-secteur de l'assurance collective en tirant parti de l'application Amazon AWS Connect, ce qui a contribué à une amélioration de 14 % du taux net de recommandation transactionnel du centre d'appels. Nous continuons d'étendre l'utilisation de cette technologie, qui permet une expérience client numérique holistique et favorise l'efficacité opérationnelle. Aux États-Unis, nous avons été reconnus par LIBRA Insurance Partners, la plus grande organisation de commercialisation de l'assurance vie détenue de façon indépendante des États-Unis1, comme l'une des sociétés d'assurance qui offre la meilleure expérience de sa catégorie sur une plateforme électronique en matière de produits d'assurance vie permanente. Nous avons également éliminé le recours à plus de 3 millions de feuilles de papier en réalisant notre première livraison électronique de prospectus aux titulaires de contrats d'assurance vie.

____________ 1 D'après la production annuelle brute telle qu'elle est calculée par Paradigm Partners international, une société de recherche tierce spécialisée dans le domaine de l'assurance.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 2023

T2 2022

À la transition 2023

2022 À la transition

Rentabilité :















Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires1 1 025 $ 168 $ 2 431 $ 1 493 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions

ordinaires (« RCP »)1 9,3 % 1,1 % 11,4 % 7,1 % Résultat dilué par action ordinaire ($)1 0,50 $ 0,06 $ 1,23 $ 0,71 $

Résultats trimestriels Cumul de l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 2023

T2 2022 2023

2022

Rentabilité :















Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires 1 025 $ (2 119) $ 2 431 $ (3 339) $ Résultat tiré des activités de base 1 637 $ 1 526 $ 3 168 $ 2 919 $ RPA ($) 0,50 $ (1,13) $ 1,23 $ (1,79) $ RPA tiré des activités de base ($) 0,83 $ 0,76 $ 1,63 $ 1,45 $ RCP 9,3 % (22,4) % 11,4 % (17,9) % RCP tiré des activités de base 15,5 % 15,1 % 15,2 % 14,5 % Ratio d'efficience2 45,1 % 43,1 % 46,1 % 44,7 % Ratio d'efficience sur le plan des dépenses2 51,9 % 50,1 % 52,9 % 51,7 % Frais généraux 1 022 $ 884 $ 2 108 $ 1 815 $ Charges liées aux activités de base3 1 598 $ 1 381 $ 3 203 $ 2 797 $ Dépenses liées aux activités de base3 2 099 $ 1 835 $ 4 211 $ 3 707 $ Rendement des activités :















Souscriptions d'EPA en Asie 1 181 $ 900 $ 2 354 $ 1 987 $ Souscriptions d'EPA au Canada 322 $ 361 $ 615 $ 724 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 130 $ 147 $ 264 $ 307 $ Total des souscriptions d'EPA 1 633 $ 1 408 $ 3 233 $ 3 018 $ Valeur des affaires nouvelles en Asie 424 $ 393 $ 796 $ 762 $ Valeur des affaires nouvelles au Canada 106 $ 82 $ 198 $ 186 $ Valeur des affaires nouvelles aux États-Unis 55 $ 35 $ 100 $ 76 $ Total de la valeur des affaires nouvelles 585 $ 510 $ 1 094 $ 1 024 $ MSC au titre des affaires nouvelles en Asie 432 $ 328 $ 733 $ 645 $ MSC au titre des affaires nouvelles au Canada 57 $ 47 $ 103 $ 108 $ MSC au titre des affaires nouvelles aux États-Unis 103 $ 118 $ 198 $ 230 $ Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 592 $ 493 $ 1 034 $ 983 $ MSC en Asie nette des participations ne donnant pas le contrôle 9 630 $ 9 025 $ 9 630 $ 9 025 $ MSC au Canada 3 656 $ 3 626 $ 3 656 $ 3 626 $ MSC aux États-Unis 4 106 $ 4 026 $ 4 106 $ 4 026 $ MSC de Services généraux et autres 31 $ 34 $ 31 $ 34 $ Total de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 17 423 $ 16 711 $ 17 423 $ 16 711 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 14 877 $ 14 224 $ 14 877 $ 14 224 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards

de dollars) 2,2 $ 1,7 $ 6,6 $ 8,5 $ $ Apports bruts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards

de dollars)4 35,2 $ 34,1 $ 74,0 $ 72,5 $ Actifs sous gestion et administration de Gestion de patrimoine et

d'actifs, Monde (en milliards de dollars)3 819,6 $ 746,8 $ 819,6 $ 746,8 $ Total des placements de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards

de dollars) 5,5 $ 5,7 $ 5,5 $ 5,7 $ Actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards

de dollars) 238,7 $ 213,3 $ 238,7 $ 213,3 $ Solidité financière :















Ratio du TSAV de Manufacturers 136 % 137 % 136 % 137 % Ratio de levier financier2 25,8 % 26,0 % 25,8 % 26,0 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 21,30 $ 20,62 $ 21,30 $ 20,62 $ Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($) 29,42 $ 28,06 $ 29,42 $ 28,06 $

1) Pour 2022, le résultat net attribué aux actionnaires à la transition, le RPA à la transition et le RCP à la transition, un ratio non conforme aux PCGR, sont ajustés pour tenir compte des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues selon IFRS 9 (les « incidences de la transition à IFRS 9 »). Pour plus d'information, se reporter au rapport de gestion du T2 2023. Pour 2023, aucun ajustement à la transition à IFRS 9 n'a été apporté étant donné que les principes de pertes de crédit attendues et de comptabilité de couverture sont appliqués depuis le 1er janvier 2023; par conséquent, l'incidence est déjà prise en compte dans le résultat net attribué aux actionnaires. 2) Ratio non conforme aux PCGR. 3) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus d'information, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans le rapport de gestion du T2 2023. 4) Pour plus d'information sur les apports bruts, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans le rapport de gestion du T2 2023.



RENTABILITÉ

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars au T2 2023, une hausse de 0,9 milliard de dollars par rapport au résultat net attribué aux actionnaires à la transition du T2 2022 et une augmentation de 3,1 milliards de dollars en regard de la perte nette imputée aux actionnaires du T2 2022

La hausse du résultat net attribué aux actionnaires au T2 2023 par rapport au résultat net attribué aux actionnaires à la transition du T2 2022 s'explique principalement par une charge moins élevée liée aux résultats techniques du marché et la croissance du résultat tiré des activités de base. La charge nette liée aux résultats techniques du marché au T2 2023 découle des rendements moins élevés que prévu (y compris les variations de la juste valeur) des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans le secteur immobilier et le secteur de l'énergie et des variations défavorables des taux de change, contrebalancés en partie par les rendements plus élevés que prévu des actions cotées. Le résultat net attribué aux actionnaires a augmenté de 3,1 milliards de dollars au T2 2023 en comparaison de celui du T2 2022, du fait des facteurs susmentionnés et des incidences de 2,3 milliards de dollars de la transition en raison de l'application des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues selon IFRS 9 (les incidences de la transition touchent certains postes et n'ont pas d'incidence sur le total des capitaux propres des actionnaires étant donné que le montant correspondant est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global).

Résultat tiré des activités de base de 1,6 milliard de dollars au T2 2023, une hausse de 4 % en regard de celui du T2 2022

L'augmentation du résultat tiré des activités de base en comparaison de celui du T2 2022 découle de la hausse du résultat prévu des placements en lien avec l'augmentation des rendements des placements et la croissance des activités, de l'augmentation des rendements des actifs excédentaires, déduction faite du coût plus élevé du financement de la dette, et de la baisse de la charge nette au titre de la provision pour pertes de crédit attendues. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des coûts liés à la main-d'œuvre, une charge imputable aux résultats techniques nets défavorables du sous-secteur de l'assurance (en comparaison d'un profit net au T2 2022) et l'amortissement moindre de la MSC sur certains contrats évalués selon la méthode fondée sur les honoraires variables (« MHV »). Par ailleurs, la diminution du résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde s'explique par l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre et par la baisse des profits sur les capitaux de lancement en raison de la récupération des fonds investis, le tout contrebalancé en partie par la hausse des produits d'honoraires nets découlant de l'accroissement de la marge sur les honoraires et de la composition des activités.

RENDEMENT DES ACTIVITÉS

Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,6 milliard de dollars au T2 2023, une augmentation de 12 % par rapport à celles du T2 2022

En Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 26 %, reflétant la croissance à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie1, contrebalancée en partie par les souscriptions moins élevées au Japon. À Hong Kong, les souscriptions d'EPA ont doublé, reflétant la solide croissance dans nos réseaux de courtiers et de bancassurance, du fait essentiellement de la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite après la réouverture de la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale depuis février 2023. Au Japon, les souscriptions d'EPA ont diminué de 17 % en raison de la baisse des souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine et de produits d'assurance vie détenus par des entreprises. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 12 %, étant donné que la hausse des souscriptions par l'intermédiaire de notre réseau de bancassurance en Chine continentale a été contrebalancée en partie par la diminution des souscriptions au Vietnam et dans la division internationale des clients fortunés2. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont diminué de 11 %, ce qui s'explique par la variabilité habituelle du marché de l'assurance collective, la baisse des souscriptions pour des groupes de grande taille ayant été contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions pour groupes de moyenne taille, ainsi que par la diminution des souscriptions de produits de fonds distincts. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont diminué de 15 % du fait de l'incidence défavorable de la hausse des taux d'intérêt à court terme sur les produits d'accumulation fondés sur l'assurance, en particulier à l'intention de nos clients fortunés. Les souscriptions d'EPA de produits assortis de la caractéristique Vitality PLUS de John Hancock ont représenté 75 % de l'ensemble des souscriptions aux États-Unis au T2 2023, une augmentation par rapport à 71 % au T2 2022.

__________________ 1 Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong.



2 Avec prise d'effet le 1er janvier 2023, les résultats de notre division internationale des clients fortunés ont été reclassés du secteur États-Unis dans le secteur Asie. L'information comparative des périodes précédentes a été retraitée afin de refléter le reclassement.

Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 585 millions de dollars au T2 2023, une augmentation de 10 % par rapport à celle du T2 2022

En Asie, la VAN a augmenté de 3 % en comparaison de celle du T2 2022, du fait de la hausse des souscriptions, contrebalancée en partie par la composition des activités. Au Canada, la VAN a augmenté de 29 % en raison de la hausse des marges à l'échelle des secteurs d'activité attribuable essentiellement à la composition des produits, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de souscriptions de contrats de rente et de produits d'assurance collective. Aux États-Unis, la VAN a progressé de 43 %, du fait des mesures de tarification, de la hausse des taux d'intérêt et de la composition des produits, contrebalancées en partie par la baisse des volumes de souscriptions.

MSC au titre des affaires nouvelles de 592 millions de dollars au T2 2023, une augmentation de 15 % par rapport à celle du T2 2022

En Asie, la MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 26 % en comparaison de celle du T2 2022, du fait de la hausse des volumes de souscriptions et des améliorations apportées aux modèles, contrebalancées en partie par la composition des activités. Au Canada, la MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 21 % du fait de la composition des produits dans le sous-secteur de l'assurance individuelle. Selon IFRS 17, la plus grande partie des produits d'assurance collective et des produits pour des groupes d'affinités sont classés comme évalués selon la méthode de la répartition des primes (« MRP ») et ne génèrent pas de MSC. Aux États-Unis, la MSC au titre des affaires nouvelles a diminué de 17 %, à l'instar des volumes de souscriptions.

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle de 17 423 millions de dollars au 30 juin 2023, une hausse de 140 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2022

La hausse de 140 millions de dollars de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle reflète une augmentation de 126 millions de dollars de la variation totale de la MSC, déduction faite d'une baisse de 14 millions de dollars des participations ne donnant pas le contrôle. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 468 millions de dollars au premier semestre de 2023 attribuable à l'incidence des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance et des variations prévues des produits financiers ou charges financières, contrebalancée en partie par les montants comptabilisés dans le résultat au titre des services fournis depuis le début de l'exercice et une perte nette découlant des résultats techniques du sous-secteur de l'assurance. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une baisse de 342 millions de dollars au premier semestre de 2023 attribuable aux variations des taux de change, contrebalancées en partie par les résultats techniques nets positifs des marchés des actions et par la hausse des taux d'intérêt sur les contrats évalués selon la MHV. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle était de 14 877 millions de dollars au 30 juin 2023.

Entrées de fonds nettes de 2,2 milliards de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T2 2023, en regard d'entrées de fonds nettes de 1,7 milliard de dollars au T2 2022

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont fixées à 0,7 milliard de dollars au T2 2023 contre des entrées de fonds nettes de 1,0 milliard de dollars au T2 2022, ce qui s'explique par les rachats plus nombreux de régimes de retraite et la hausse des retraits par les participants, contrebalancés en partie par la hausse des souscriptions de nouveaux régimes de retraite et l'augmentation des cotisations des participants. Les sorties de fonds nettes de particuliers ont été de 0,1 milliard de dollars au T2 2023, contre des sorties de fonds nettes de 1,9 milliard de dollars au T2 2022, reflétant les taux de rachat de fonds communs de placement moins importants, contrebalancés en partie par la baisse des souscriptions attribuable à la baisse de la demande des investisseurs dans un contexte de volatilité des marchés des actions et des taux d'intérêt. Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont chiffrées à 1,6 milliard de dollars au T2 2023, contre des entrées de fonds nettes de 2,5 milliards de dollars au T2 2022, du fait de la hausse des rachats et de la non-récurrence de la souscription d'un mandat de gestion d'actions de 1,9 milliard de dollars au T2 2022, contrebalancées en partie par la hausse des souscriptions en Chine continentale découlant de l'acquisition du contrôle de Manulife Fund Management (« MFM »), et par l'augmentation des souscriptions de mandats de placement dans des titres à revenu fixe et des terrains forestiers exploitables.

RÉSULTAT

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires pour le T2 2023 et le T1 2023 et le résultat net attribué aux actionnaires à la transition pour le T2 2022 et la période depuis le début de l'exercice 2022, qui comprennent le résultat tiré des activités de base et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base.



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

(en millions de dollars) T2 2023

T1 2023

T2 2022

2023

2022

Résultat tiré des activités de base



















Asie 473 $ 489 $ 450 $ 962 $ 929 $ Canada 374

353

366

727

700

États-Unis 458

385

428

843

721

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 320

287

327

607

671

Services généraux et autres 12

17

(45)

29

(102)

Total du résultat tiré des activités de base 1 637 $ 1 531 $ 1 526 $ 3 168 $ 2 919 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (570)

(65)

(1 358)

(635)

(1 355)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (42)

(60)

-

(102)

(71)

Résultat net attribué aux actionnaires / à la transition1 1 025 $ 1 406$ $ 168 $ 2 431 $ 1 493 $

1) Mesure financière non conforme aux PCGR.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base avant impôts; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires à la transition; le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires à la transition; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); le total des charges; les charges liées aux activités de base; le total des dépenses; les dépenses liées aux activités de base; les produits tirés des activités de base; et les actifs sous gestion et administration (« ASGA »).

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la transition (« RCP à la transition »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; le ratio d'efficience sur le plan des dépenses; le ratio de levier financier; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; la marge BAIIA tirée des activités de base; le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-dessus et la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent les actifs sous administration; la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); et le taux de croissance ou de recul de ces autres mesures financières.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion au T2 2023, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T2 2023 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 345 $ 312 $ 220 $ 362 $ 197 $ 1 436 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (73)

(97)

(110)

(45)

18

(307)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (18)

33

73

1

(47)

42

(Charge) recouvrement d'impôt (91)

(64)

(37)

(44)

(29)

(265)

Résultat net (après impôts) 254

248

183

318

168

1 171

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 25

-

-

1

-

26

Titulaires de contrats avec participation 99

21

-

-

-

120

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 130

227

183

317

168

1 025

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (297)

(147)

(275)

(7)

156

(570)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (46)

-

-

4

-

(42)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 473 $ 374 $ 458 $ 320 $ 12 $ 1 637 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 73

97

110

45

(18)

307

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 546 $ 471 $ 568 $ 365 $ (6) $ 1 944 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T2 2023 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours

de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 473 $ 374 $ 458 $ 320 $ 12 $ 1 637 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 473 $ 374 $ 458 $ 320 $ 12 $ 1 637 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 73

97

110

45

(18)

307

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 546 $ 471 $ 568 $ 365 $ (6) $ 1 944 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T1 2023 (en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 613 $ 423 $ 219 $ 345 $ 119 $ 1 719 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (68)

(85)

(86)

(45)

14

(270)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (37)

(14)

53

(3)

(38)

(39)

(Charge) recouvrement d'impôt (105)

(99)

(33)

(48)

(24)

(309)

Résultat net (après impôts) 508

324

186

297

95

1 410

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 54

-

-

-

-

54

Titulaires de contrats avec participation (65)

15

-

-

-

(50)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 519

309

186

297

95

1 406

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 30

(44)

(166)

9

106

(65)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

(33)

1

(28)

(60)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 489 $ 353 $ 385 $ 287 $ 17 $ 1 531 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 68

85

86

45

(14)

270

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 557 $ 438 $ 471 $ 332 $ 3 $ 1 801 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T1 2023

(en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 489 $ 353 $ 385 $ 287 $ 17 $ 1 531 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (8)

-

(3)

(1)

-

(12)

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 481 $ 353 $ 382 $ 286 $ 17 $ 1 519 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 67

85

85

45

(14)

268

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 548 $ 438 $ 467 $ 331 $ 3 $ 1 787 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires



T2 2022

(en millions de dollars, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 49 $ (923) $ (1 561) $ 170 $ (391) $ (2 656) $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (64)

(88)

(101)

(60)

12

(301)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (35)

415

436

40

(2)

854

(Charge) recouvrement d'impôt (99)

327

335

(20)

10

553

Résultat net (après impôts) (50)

(596)

(1 226)

150

(381)

(2 103)

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 52

-

-

-

-

52

Titulaires de contrats avec participation (51)

15

-

-

-

(36)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) (51)

(611)

(1 226)

150

(381)

(2 119)

Incidences de la transition à IFRS 9 (après impôts) (176)

882

1 581

-

-

2 287

Résultat net attribué (perte nette imputée)

aux actionnaires à la transition (après impôts) (227)

271

355

150

(381)

168

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (677)

(95)

(73)

(177)

(336)

(1 358)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 450 $ 366 $ 428 $ 327 $ (45) $ 1 526 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 64

88

101

60

(12)

301

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 514 $ 454 $ 529 $ 387$ $ (57) $ 1 827 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T2 2022

(en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 450 $ 366 $ 428 $ 327 $ (45) $ 1 526 $ Ajustement selon un taux de change constant1 18

-

22

12

-

52

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 468 $ 366 $ 450 $ 339 $ (45) $ 1 578 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 65

88

106

62

(12)

309

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 533 $ 454 $ 556 $ 401 $ (57) $ 1 887 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2023

(en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat avant impôts sur le résultat 958 $ 735 $ 439 $ 707 $ 316 $ 3 155 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (141)

(182)

(196)

(90)

32

(577)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (55)

19

126

(2)

(85)

3

(Charge) recouvrement d'impôt (196)

(163)

(70)

(92)

(53)

(574)

Résultat net (après impôts) 762

572

369

615

263

2 581

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 79

-

-

1

-

80

Titulaires de contrats avec participation 34

36

-

-

-

70

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 649

536

369

614

263

2 431

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (267)

(191)

(441)

2

262

(635)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (46)

-

(33)

5

(28)

(102)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 962 $ 727 $ 843 $ 607 $ 29 $ 3 168 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 141

182

196

90

(32)

577

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 103 $ 909 $ 1 039 $ 697 $ (3) $ 3 745 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2023

(en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la

période de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 962 $ 727 $ 843 $ 607 $ 29 $ 3 168 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (8)

-

(2)

(1)

(1)

(12)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 954 $ 727 $ 841 $ 606 $ 28 $ 3 156 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 140

182

195

90

(32)

575

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 094 $ 909 $ 1 036 $ 696 $ (4) $ 3 731 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2022

(en millions de dollars, après impôts et selon les

taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière

applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 241 $ (1 961) $ (2 336) $ 506 $ (769) $ (4 319) $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (128)

(160)

(162)

(124)

32

(542)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (44)

870

673

51

(15)

1 535

(Charge) recouvrement d'impôt (172)

710

511

(73)

17

993

Résultat net (après impôts) 69

(1 251)

(1 825)

433

(752)

(3 326)

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 54

-

-

-

-

54

Titulaires de contrats avec participation (73)

32

-

-

-

(41)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 88

(1 283)

(1 825)

433

(752)

(3 339)

Incidences de la transition à IFRS 9 (après impôts) (110)

1 880

3 065

-

(3)

4 832

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à la transition (après impôts) (22)

597

1 240

433

(755)

1 493

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (951)

(103)

519

(238)

(582)

(1 355)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

-

(71)

(71)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 929 $ 700 $ 721 $ 671 $ (102) $ 2 919 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 127

160

162

124

(32)

541

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 056 $ 860 $ 883 $ 795 $ (134) $ 3 460 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2022

(en millions de dollars CA, après impôts et selon

les taux de change en vigueur au cours de la période

de présentation de l'information financière applicable,

sauf indication contraire) Asie Canada États-Unis Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde Services

généraux

et autres Total Résultat tiré des activités de base (après impôts) 929 $ 700 $ 721 $ 671 $ (102) $ 2 919 $ Ajustement selon un taux de change constant1 27

-

40

25

2

94

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 956 $ 700 $ 761 $ 696 $ (100) $ 3 013 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 130

160

171

127

(32)

556

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 086 $ 860 $ 932 $ 823 $ (132) $ 3 569 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats

de l'exercice

T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 2023 2022 2022 Résultat tiré des activités de base 1 637 $ 1 531 $ 1 543 $ 1 339 $ 1 526 $ 3 168 $ 2 919 $ 5 801 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées (98)

(52)

(97)

(51)

(60)

(150)

(112)

(260)

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 539

1 479

1 446

1 288

1 466

3 018

2 807

5 541

Ajustement selon un taux de change constant1 -

(12)

(4)

27

52

(12)

94

117

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires, selon

un taux de change constant 1 539 $ 1 467 $ 1 442 $ 1 315 $ 1 518 $ 3 006 $ 2 901 $ 5 658 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats de

l'exercice

T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 2023 2022 2022 Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 539 $ 1 479 $ 1 446 $ 1 288 $ 1 466 $ 3 018 $ 2 807 $ 5 541 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires annualisé 6 173 $ 5 998 $ 5 737 $ 5 110 $ 5 880 $ 6 086 $ 5 661 $ 5 541 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci-après) 39 881 $ 40 465 $ 40 667 $ 40 260 $ 39 095 $ 40 173 $ 38 988 $ 39 726 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 15,5 % 14,8 % 14,1 % 12,7 % 15,1 % 15,2 % 14,5 % 14,0 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires































Total des capitaux propres des actionnaires et des autres instruments de capitaux propres 45 707 $ 47 375 $ 46 876 $ 47 778 $ 46 061 $ 45 707 $ 46 061 $ 46 876 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 39 047 $ 40 715 $ 40 216 $ 41 118 $ 39 401 $ 39 047 $ 39 401 $ 40 216 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 39 881 $ 40 465 $ 40 667 $ 40 260 $ 39 095 $ 40 173 $ 38 988 $ 39 726 $

RCP à la transition

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de

l'exercice Résultats de

l'exercice

T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 2022 2022 Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires à la transition 1 228 $ 777 $ 168 $ 1 325 $ 1 493 $ 3 498 $ Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres (97)

(51)

(60)

(52)

(112)

(260)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires à la transition 1 131 $ 726 $ 108 $ 1 273 $ 1 381 $ 3 238 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires annualisé 4 487 $ 2 876 $ 437 $ 5 163 $ 2 785 $ 3 238 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci-après) 40 667 $ 40 260 $ 39 095 $ 38 881 $ 38 988 $ 39 726 $ RCP à la transition (annualisé) (%) 11,0 % 7,1 % 1,1 % 13,3 % 7,1 % 8,2 %

MSC après impôts

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable)

Aux



30 juin

2023 31 mars

2023 31 déc.

2022 30 sept.

2022 30 juin

2022 MSC après impôts



















MSC 18 103 $ 18 200 $ 17 977 $ 17 798 $ 17 452 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (2 645)

(2 724)

(2 726)

(2 632)

(2 595)

MSC après impôts 15 458 $ 15 476 $ 15 251 $ 15 166 $ 14 857 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 17 423 $ 17 467 $ 17 283 $ 17 086 $ 16 711 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle (2 546)

(2 617)

(2 624)

(2 526)

(2 487)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 14 877 $ 14 850 $ 14 659 $ 14 560 $ 14 224 $

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats

de l'exercice

T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 2023 2022 2022 MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle































Hong Kong 191 $ 119 $ 110 $ 127 $ 94 $ 310 $ 200 $ 437 $ Japon 19

36

28

37

38

55

75

140

Autres régions d'Asie 222

146

186

176

196

368

370

732

Division internationale des clients fortunés



























197

Chine continentale



























12

Singapour



























189

Vietnam



























305

Autres marchés émergents



























29

Asie 432

301

324

340

328

733

645

1 309

Canada 57

46

47

44

47

103

108

199

États-Unis 103

95

71

86

118

198

230

387

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle 592

442

442

470

493

1 034

983

1 895

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 38

19

-

2

1

57

18

20

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance sur la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 630 $ 461 $ 442 $ 472 $ 494 $ 1 091 $ 1 001 $ 1 915 $ MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle - Ajustement selon un taux de change constant1































Hong Kong - $ (1) $ (1) $ 3 $ 5 $ (1) $ 12 $ 14 $ Japon -

(1)

1

2

(1)

(1)

(4)

(3)

Autres régions d'Asie -

(2)

2

7

11

(2)

15

25

Division internationale des clients fortunés



























5

Chine continentale



























-

Singapour



























12

Vietnam



























8

Autres marchés émergents



























-

Asie -

(4)

2

12

15

(4)

23

36

Canada -

-

-

-

(1)

-

-

-

États-Unis -

-

(1)

3

6

-

13

15

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle -

(4)

1

15

20

(4)

36

51

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

(1)

(1)

(1)

1

(1)

(1)

(1)

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance sur la MSC - $ (5) $ - $ 14 $ 21 $ (5) $ 35 $ 50 $ MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle, selon un taux de change constant































Hong Kong 191 $ 118 $ 109 $ 130 $ 99 $ 309 $ 212 $ 451 $ Japon 19

35

29

39

37

54

71

137

Autres régions d'Asie 222

144

188

183

207

366

385

757

Division internationale des clients fortunés



























202

Chine continentale



























12

Singapour



























201

Vietnam



























313

Autres marchés émergents



























29

Asie 432

297

326

352

343

729

668

1 345

Canada 57

46

47

44

46

103

108

199

États-Unis 103

95

70

89

124

198

243

402

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle, selon un taux de change constant 592

438

443

485

513

1 030

1 019

1 946

Participations ne donnant pas le contrôle - Asie, selon un taux de change constant 38

18

(1)

1

2

56

17

19

Incidence totale des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance sur la MSC, selon un taux de change constant 630 $ 456 $ 442 $ $ 486 $ 515 $ 1 086 $ 1 036 $ 1 965 $





































1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023.

Valeur comptable ajustée

Aux (en millions de dollars) 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 39 047 $ 40 715 $ 40 216 $ 41 118 $ 39 401 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 14 877

14 850

14 659

14 560

14 224

Valeur comptable ajustée 53 924 $ 55 565 $ 54 875 $ 55 678 $ 53 625 $

Rapprochement des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 juin

2023 31 mars

2023 31 déc.

2022 30 sept.

2022 30 juin

2022 Total des placements 403 428 $ 412 476 $ 400 142 $ 396 583 $ 391 098 $ Moins : total des placements autres que ceux de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 397 964

406 911

394 390

390 997

385 400

Total des placements - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 5 464

5 565

5 752

5 586

5 698

Total de l'actif net des fonds distincts 365 981 $ 364 044 $ 348 563

335 245 $ 334 903 $ Moins : total de l'actif net des fonds distincts autre que celui de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 127 304

128 466

124 372

120 776

121 624

Total de l'actif net des fonds distincts - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 238 677

235 578

224 191

214 469

213 279

Total des placements et de l'actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 244 141 $ 241 143 $ 229 943 $ 220 055

218 977 $ ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Total des placements 5 464 $ 5 565 $ 5 752 $ 5 586 $ 5 698 $ Actif net des fonds distincts



















Actif net des fonds distincts - Actifs institutionnels 3 564

3 718

3 719

4 118

4 098

Actif net des fonds distincts - Autres 235 113

231 860

220 472

210 351

209 181

Total 238 677

235 578

224 191

214 469

213 279

Fonds communs de placement 267 835

267 767

258 273

249 591

250 517

Gestion d'actifs institutionnels1 112 491

113 781

109 739

100 474

96 997

Autres fonds 14 674

14 302

13 617

12 910

15 075

Total des ASG de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 639 141

636 993

611 572

583 030

581 566

Actifs sous administration 180 430

177 510

170 768

168 316

165 197

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 819 571 $ 814 503 $ 782 340 $ 751 346 $ 746 763 $ Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 819 571 $ 814 503 $ 782 340 $ 751 346 $ 746 763 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(15 583)

(15 342)

(19 868)

12 252

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde,

selon un taux de change constant 819 571 $ 798 920 $ 766 998 $ 731 478 $ 759 015 $

1) La gestion d'actifs institutionnels exclut l'actif net des fonds distincts de ce sous-secteur. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023.

Charges liées aux activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats de

l'exercice

T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 2023 2022 2022 Charges liées aux activités de base































Frais généraux selon le compte de résultat 1 022 $ 1 086 $ 1 002 $ 914 $ 884 $ 2 108 $ 1 815 $ 3 731 $ Frais d'acquisition directement attribuables au titre des contrats évalués selon la MRP1 35

33

15

17

15

68

26

58

Charges de maintien directement attribuables1 550

546

577

497

483

1 096

965

2 039

Total des charges 1 607

1 665

1 594

1 428

1 382

3 272

2 806

5 828

Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

-

-

Frais d'intégration et d'acquisition -

-

18

-

-

-

8

26

Provisions pour litiges et autres frais 9

60

-

39

1

69

1

40

Total 9

60

18

39

1

69

9

66

Charges liées aux activités de base 1 598 $ 1 605 $ 1 576 $ 1 389 $ 1 381 $ 3 203 $ 2 797 $ 5 762 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(11)

(3)

25

36

(11)

72

94

Charges liées aux activités de base, selon un taux de change constant 1 598 $ 1 594 $ 1 573 $ 1 414 $ 1 417 $ 3 192 $ 2 869 $ 5 856 $ Total des charges 1 607 $ 1 665 $ 1 594 $ 1 428 $ 1 382 $ 3 272 $ 2 806 $ 5 828 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(10)

(3)

27

35

(10)

71

95

Total des charges, selon un taux de change constant 1 607 $ 1 655 $ 1 591 $ 1 455 $ 1 417 $ 3 262 $ 2 877 $ 5 923 $

1) Les frais sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance dans le compte de résultat qui sont comptabilisés directement en résultat. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023.

Dépenses liées aux activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2023

T1 2023

T4 2022

T3 2022

T2 2022

2023

2022

2022

Dépenses liées aux activités de base































Total des charges 1 607 $ 1 665 $ 1 594 $ 1 428 $ 1 382 $ 3 272 $ 2 806 $ 5 828 $ Frais d'acquisition directement attribuables capitalisés dans la MSC1 501

507

532

467

454

1 008

910

1 909

Total des dépenses 2 108

2 172

2 126

1 895

1 836

4 280

3 716

7 737

Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base (voir le rapprochement des charges liées aux activités de base ci-dessus) 9

60

18

39

1

69

9

66

Dépenses liées aux activités de base 2 099 $ 2 112 $ 2 108 $ 1 856 $ 1 835 $ 4 211 $ 3 707 $ 7 671 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(17)

(3)

39

47

(17)

86

122

Dépenses liées aux activités de base, selon un taux de change constant 2 099 $ 2 095 $ 2 105 $ 1 895 $ 1 882 $ 4 194 $ 3 793 $ 7 793 $ Total des dépenses 2 108 $ 2 172 $ 2 126 $ 1 895 $ 1 836 $ 4 280 $ 3 716 $ 7 737 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(17)

(3)

40

46

(17)

86

124

Total des dépenses, selon un taux de change constant 2 108 $ 2 155 $ 2 123 $ 1 935 $ 1 882 $ 4 263 $ 3 802 $ 7 861 $

1) Les frais sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance dans le compte de résultat et sont capitalisés dans la MSC. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2023

T1 2023

T4 2022

T3 2022

T2 2022

2023

2022

2022

Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 320 $ 287 $ 274 $ 354 $ 327 $ 607 $ 671 $ 1 299 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions de vente différées































(Charge) recouvrement d'impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 45

45

47

51

60

90

124

222

Amortissement des frais d'acquisition différés et autres amortissements 40

40

43

36

37

80

75

154

Amortissement des commissions de vente différées 19

21

25

24

24

40

49

98

BAIIA tiré des activités de base 424 $ 393 $ 389 $ 465 $ 448 $ 817 $ 919 $ 1 773 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

(2)

(3)

10

15

(2)

32

39

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de change constant 424 $ 391 $ 386 $ 475 $ 463 $ 815 $ 951 $ 1 812 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T1 2023.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice Résultats de

l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 2023

T1 2023

T4 2022

T3 2022

T2 2022

2023

2022

2022

Marge BAIIA tirée des activités de base





























BAIIA tiré des activités de base 424 $ 393 $ 389 $ 465 $ 448 $ 817 $ 919 $ 1 773 $ Produits tirés des activités de base 1 722 $ 1 756 $ 1 646 $ 1 610 $ 1 596 $ 3 478 $ 3 260 $ 6 516 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 24,6 % 22,4 % 23,6 % 28,9 % 28,1 % 23,5 % 28,2 % 27,2 % Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde































Autres produits, selon les états financiers 1 691 $ 1 691 $ 1 671 $ 1 547 $ 1 446 $ 3 382 $ 2 968

6 186 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 44

26

26

(9)

(106)

70

(222)

(205)

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 1 647 $ 1 665 $ 1 645 $ 1 556 $ 1 552 $ 3 312 $ 3 190 $ 6 391 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 135 $ 3 520 $ 4 271 $ 3 832 $ 3 531 $ 7 655 $ 7 101 $ 15 204 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les actifs servant de soutien aux contrats d'assurance et de placement 950

1 944

(2 453)

(1 112)

(5 685)

2 894

(10 081)

(13 646)

Total des revenus de placement 5 085

5 464

1 818

2 720

(2 154)

10 549

(2 980)

1 558

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 5 010

5 357

1 672

2 748

(1 981)

10 367

(2 761)

1 659

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 75 $ 107 $ 146 $ (28) $ (173) $ 182 $ (219) $ (101) $ Total des autres produits et des revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 722 $ 1 772 $ 1 791 $ 1 528 $ 1 379 $ 3 494 $ 2 971 $ 6 290 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 7

12

55

(82)

(217)

19

(289)

(316)

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions (7)

4

90

-

-

(3)

-

90

Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 722 $ 1 756 $ 1 646 $ 1 610 $ 1 596 $ 3 478 $ 3 260 $ 6 516 $





































MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme de même que notre cible de zéro émission nette, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent, à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents et dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

