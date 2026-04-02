Manufacturiers & Exportateurs du Québec poursuit sa tournée régionale en Montérégie

BOUCHERVILLE, QC , le 2 avril 2026 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) était de passage aujourd'hui en Montérégie dans le cadre de sa tournée régionale. Organisée chez Technologie Supérieure D'Alliages à Boucherville, en collaboration avec son grand partenaire Desjardins, cette rencontre a rassemblé des manufacturiers de la région afin d'échanger sur les enjeux économiques qui influencent la compétitivité et la croissance du secteur.

Alors que les discussions entourant les accords de libre-échange et l'évolution des règles commerciales suscitent de nombreuses préoccupations dans l'industrie, les manufacturiers doivent composer avec un environnement international en transformation. Les échanges ont permis de discuter des impacts potentiels de ces changements sur les chaînes d'approvisionnement, les tarifs douaniers et l'accès aux marchés pour les entreprises québécoises.

Cette étape de la tournée a également permis d'aborder plusieurs priorités du secteur manufacturier, notamment la productivité, l'innovation, la main-d'œuvre et la capacité des entreprises à demeurer concurrentielles dans un contexte économique incertain.

Citations

« Les manufacturiers québécois évoluent dans un environnement commercial qui change rapidement. Il est essentiel de rester à l'écoute des entreprises pour bien comprendre les impacts concrets sur leurs opérations, leurs chaînes d'approvisionnement et leur accès aux marchés. Ces rencontres sur le terrain nous permettent d'échanger directement avec les entrepreneurs et de mieux porter leurs priorités. », a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

« Les transformations qui touchent le commerce international amènent leur lot de défis, mais aussi d'occasions pour les entreprises d'ici. En tant que partenaire de longue date du secteur manufacturier, Desjardins souhaite accompagner les entrepreneurs dans ces périodes charnières et leur offrir l'expertise nécessaire pour naviguer dans un environnement économique en mouvement. Ces échanges sur le terrain sont essentiels pour comprendre leurs besoins et soutenir concrètement leur croissance. », a affirmé Simon Whalen, directeur général et chef de marché - Secteur manufacturier, vice-présidence Transfert et financements spécialisés, Services aux entreprises, Desjardins.

La rencontre a débuté par une visite des installations de Technologie Supérieure D'Alliages, une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de composantes métalliques de haute précision pour des secteurs de pointe. Les participants ont ensuite pris part à une table ronde animée par Desjardins portant sur les impacts potentiels de la renégociation des accords de libre-échange et sur les stratégies permettant aux entreprises de s'adapter à ces transformations. La tournée régionale de MEQ se poursuivra dans plusieurs régions du Québec afin de maintenir le dialogue avec les manufacturiers et mettre en lumière les priorités du secteur.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288