Manufacturiers & Exportateurs du Québec poursuit sa tournée régionale dans Chaudière-Appalaches

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) a tenu aujourd'hui la deuxième étape de sa tournée régionale en Chaudière-Appalaches. Cette rencontre tenue chez Métal Bernard, division du Groupe Mundial, a réuni des manufacturiers de la région pour discuter du repreneuriat, un enjeu crucial pour la pérennité du secteur, en collaboration avec son partenaire Desjardins.

Dans un contexte où le Québec fait face à un important défi générationnel, la question du transfert d'entreprise se fait de plus en plus pressante. Selon des données de Statistique Canada, l'industrie de la fabrication, qui représente 12,4 % du PIB du Québec, affiche les intentions de transfert les plus élevées parmi tous les secteurs, à 15,3 %. Cette tendance témoigne à la fois d'un potentiel de renouvellement important et d'un risque de perte de savoir-faire pour le Québec si les conditions ne sont pas réunies pour assurer une transition efficace.

Cette étape de la tournée a aussi été l'occasion de parler des autres enjeux du secteur manufacturier tels que la main-d'œuvre, les règles d'approvisionnement public et l'impact des tarifs douaniers.

« Le repreneuriat, c'est à la fois un défi et une formidable opportunité pour nos manufacturiers. Alors que nous amorçons un transfert générationnel important dans un contexte d'incertitude économique, nous devons mettre en place des conditions gagnantes pour assurer la continuité de nos entreprises, préserver notre expertise et stimuler la croissance. Cela passe par un accompagnement structuré, un accès au financement, un maillage efficace entre cédants et repreneurs, mais aussi par la modernisation de nos entreprises et l'attraction d'une nouvelle génération d'entrepreneurs vers le secteur manufacturier. », a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

« Le secteur manufacturier fait face à plusieurs défis : tensions commerciales, diversification des marchés, pénurie de main-d'œuvre et enjeux de productivité. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue un enjeu tout aussi essentiel pour assurer la pérennité du secteur : le transfert d'entreprise. Planifier sa relève, c'est assurer la continuité de l'activité, préserver les savoir-faire régionaux et maintenir des emplois de qualité. Chez Desjardins, nous croyons que chaque transfert bien accompagné est une occasion de renforcer la résilience de notre tissu entrepreneurial et de préparer l'avenir du secteur manufacturier québécois », a affirmé Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

La table ronde, animée par Desjardins, a permis d'échanger sur des solutions concrètes pour faciliter le transfert d'entreprises et renforcer la relève entrepreneuriale. Les discussions ont également mis en lumière le rôle clé des institutions financières et des organisations régionales dans le soutien aux entrepreneurs qui souhaitent reprendre ou céder une entreprise manufacturière. La tournée régionale de MEQ se poursuivra dans plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines afin de poursuivre le dialogue avec les manufacturiers.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

