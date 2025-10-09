Manufacturiers & Exportateurs du Québec lance sa tournée régionale sous le thème de la main-d'œuvre

SHERBROOKE, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) lançait aujourd'hui à Sherbrooke la première étape de sa tournée régionale. Cette initiative vise à aller à la rencontre des manufacturiers de différentes régions du Québec afin d'échanger sur les enjeux concrets qu'ils vivent et mettre en lumière des pistes de solutions adaptées à leur réalité, le premier enjeu abordé lors de cette tournée étant la main-d'œuvre.

La table ronde tenue à Sherbrooke, en partenariat avec EY chez SOPREMA, a permis d'aborder les défis auxquels les manufacturiers sont confrontés alors que l'instabilité en matière d'immigration complique leurs opérations, leur planification stratégique, la gestion de la relève et la pérennité de leurs activités.

En Estrie, le secteur manufacturier demeure un moteur économique clé. Au deuxième trimestre de 2025, on recensait 460 postes vacants dans le secteur, pour un taux de postes vacants de 2,1 %. Ces chiffres témoignent d'un marché de l'emploi encore sous pression et de la nécessité d'agir pour soutenir l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

« Le manque de main-d'œuvre est la plus grande préoccupation des manufacturiers partout au Québec ; il allait donc de soi que la première étape de notre tournée régionale se concentre sur ce thème. Les enjeux liés aux TET mais aussi l'attractivité du secteur manufacturier pour les jeunes et l'adaptation des compétences des travailleurs aux nouvelles technologies sont abordés par nos membres au quotidien. Nous voulons échanger directement avec eux pour mieux comprendre leurs besoins, partager des pratiques prouvées et identifier des leviers d'action concrets. Nos entreprises ont besoin de prévisibilité pour planifier et croître, et cela passe notamment par une approche cohérente en matière d'immigration et de développement des talents », a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

La tournée régionale de MEQ se poursuivra dans plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines, afin de poursuivre le dialogue avec les manufacturiers et de mieux comprendre les réalités de chacune des régions.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

