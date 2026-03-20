Manufacturiers & Exportateurs du Québec dans les Laurentides pour sa tournée régionale

BOISBRIAND, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) a tenu aujourd'hui une nouvelle étape de sa tournée régionale dans les Laurentides. Cette rencontre, organisée chez Raufoss Canada à Boisbriand en collaboration avec son grand partenaire Exportation et développement Canada (EDC), a réuni des manufacturiers de la région pour échanger sur les enjeux de compétitivité, de croissance et d'exportation du secteur.

Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et des tensions commerciales, l'exportation demeure un levier essentiel pour la croissance des entreprises manufacturières québécoises. Les discussions ont permis de mettre en lumière les défis auxquels font face les entreprises qui souhaitent développer ou diversifier leurs marchés internationaux, mais aussi les solutions et les outils disponibles pour les accompagner dans leurs projets d'expansion.

Cette étape de la tournée a également permis d'aborder plusieurs enjeux structurants pour le secteur manufacturier, notamment la productivité, l'automatisation, la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises dans un environnement économique en constante évolution.

Citations

« Les manufacturiers québécois ont tout le potentiel pour se démarquer sur les marchés internationaux, mais ils doivent pouvoir compter sur un environnement d'affaires qui soutient leur croissance et leur compétitivité. En allant à la rencontre des entreprises sur le terrain, nous voulons mieux comprendre leurs réalités, valoriser leurs succès et travailler avec nos partenaires pour identifier des solutions concrètes qui leur permettront de continuer à se développer et à exporter. », a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

« Nous sommes fiers d'avoir soutenu cette étape de la tournée régionale de MEQ et d'avoir contribué aux échanges avec les manufacturiers de la région. Il est clairement sorti de ces discussions que les manufacturiers du Québec cherchent des moyens de devenir plus résilients et plus compétitifs à long terme, et s'intéressent de plus en plus à la diversification de leurs marchés. EDC est là pour les accompagner. En misant sur notre connaissance des marchés à forte croissance, nos solutions de financement et d'assurance, ainsi que notre réseau d'affaires, nous nous engageons à aider les entreprises à ouvrir des portes à l'international. », a affirmé Alexandre Faria, vice-président, région du Québec, Exportation et développement Canada.

La rencontre a débuté par une visite des installations de Raufoss Canada, un manufacturier reconnu pour son expertise et son haut niveau d'automatisation dans la fabrication de composantes en aluminium. Les participants ont ensuite pris part à une table ronde animée par EDC sur les stratégies d'exportation et les perspectives de croissance à l'international pour les entreprises manufacturières de la région. La tournée régionale de MEQ se poursuivra dans plusieurs régions du Québec afin de maintenir le dialogue avec les manufacturiers et mettre en lumière les priorités du secteur.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288