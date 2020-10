Manufacturier innovant : projet d'investissement de 12,3 M$ - Québec octroie 5,8 M$ à l'entreprise Niram-Fab pour stimuler sa croissance

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 5,8 millions de dollars à l'entreprise Niram-Fab pour l'acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie ainsi que l'agrandissement de ses installations de Baie-D'Urfé. Ce projet d'investissement, évalué à 12,3 millions de dollars, permettra l'automatisation de la chaîne de production de l'entreprise ainsi que la création de 11 emplois.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le soutien financier se compose d'un prêt de 4 millions de dollars issus des fonds propres d'Investissement Québec et d'un prêt de 1,8 million de dollars provenant du Fonds du développement économique.

Citations :

« Je salue l'audace et la détermination de toute l'équipe de Niram-Fab! Cette entreprise bien établie dans la région de Montréal depuis 85 ans se distingue par la diversité de ses produits et son esprit novateur. En prenant le virage de la transformation numérique malgré la pandémie de la COVID-19, elle met en œuvre les moyens nécessaires pour hausser sa productivité et assurer sa croissance au cours des années à venir, tout en contribuant à la relance de notre économie. Ce sont des entreprises comme Niram-Fab qui font le succès de la région de Montréal et qui agissent comme source d'inspiration pour les nouveaux entrepreneurs. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous en avons eu la preuve à plusieurs reprises : les entreprises innovantes sont plus performantes et plus compétitives. Cet appui de 4 millions de dollars de la part d'Investissement Québec permettra à Niram-Fab d'augmenter sa capacité de production et d'être plus concurrentielle en entamant sa transformation technologique et numérique. Nous sommes fiers de participer à la diversification de ses sources de financement et, avec la contribution des experts d'Investissement Québec-CRIQ, nous demeurerons disponibles pour la conseiller tout au long de son parcours d'innovation. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1935, l'entreprise Niram-Fab, mieux connue sous le nom de Groupe GMW, est un centre de fabrication sur mesure de produits métalliques pour les secteurs médical, de l'agriculture, du transport, de l'énergie et de l'électronique. L'entreprise fabrique également des planchers surélevés pour les centres de données. Ceux-ci permettent le prolongement de la durée de vie des équipements ainsi que la baisse des coûts d'exploitation à travers des économies d'énergie.

Niram-Fab souhaite élargir sa clientèle aux secteurs des équipements alimentaires et pharmaceutiques et percer le marché américain au cours des trois prochaines années.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

Le Fonds du développement économique est un véhicule privilégié par le gouvernement pour effectuer des interventions structurantes au bénéfice du développement économique du Québec. Il contribue à relever les défis auxquels font face les entreprises québécoises, et ce, tout en maximisant les retombées économiques de ces interventions.

