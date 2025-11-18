Manquement à un engagement - Dragomir Dobrev écope d'une amende de 2 000 $

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le 11 novembre 2025, la Cour du Québec a imposé une amende de 2 000 $ à Dragomir Dobrev à la suite d'une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à son encontre. M. Dobrev avait auparavant plaidé coupable de ne pas avoir respecté un engagement souscrit auprès de l'AMF, soit de remettre des documents à celle-ci dans le cadre d'une enquête.

À la demande de l'AMF, la Cour a retiré le second chef d'accusation déposé contre M. Dobrev, soit d'avoir fait défaut de comparaître à la suite d'une assignation. L'AMF considère que les motifs fournis par M. Dobrev confirmaient qu'il était impossible pour lui de comparaître à la date prévue dans l'assignation.

