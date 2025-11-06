L'AMF met sur pied un Comité consultatif sur la transformation numérique et lance un appel de candidatures

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la création d'un Comité consultatif sur la transformation numérique (CCTN), en remplacement de son Comité consultatif sur l'innovation technologique (CCIT), afin de mieux répondre à l'évolution de ses besoins. Elle lance par la même occasion un appel de candidatures dans le but de recruter dix membres issus de l'externe.

Le CCTN, dont l'entrée en fonction est prévue pour février 2026, aura pour mandat entre autres de contribuer à l'identification et à l'analyse des tendances et enjeux liés à l'utilisation des technologies dans le secteur financier. Il sera également invité à commenter les initiatives et les projets réglementaires mis de l'avant par l'AMF ou d'autres autorités réglementaires en lien avec l'encadrement de la transformation numérique.

Le CCTN remplacera le CCIT, initialement créé en 2016 sous l'appellation du Groupe de travail fintech, dont les membres ont successivement été sélectionnés en raison de leur expertise dans les technologies appliquées à la finance. Au fil des années, l'AMF s'est progressivement dotée de cette expertise au sein de ses différents secteurs d'activités.

Appel de candidatures

Le CCTN sera constitué et coordonné par l'AMF. Il sera composé d'au plus dix membres externes issus de divers secteurs et professions liés au secteur financier ou à la transformation numérique de ce dernier ainsi que de son encadrement. Cinq postes auront une durée de mandat de deux ans et cinq autres postes auront une durée de trois ans.

Le CCTN se réunira de deux à quatre fois par année, aux bureaux de l'AMF, à tout autre endroit désigné par l'AMF ou par tout autre moyen permettant aux participants de communiquer entre eux en direct. La fréquence et la durée des rencontres pourront varier selon les sujets d'actualité, les initiatives ou les développements réglementaires en cours.

Pour plus de détails, les personnes intéressées sont invitées à consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 9 janvier 2026.

