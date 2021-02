Manque de places en services de garde dans les Laurentides - Un constat d'échec de la CAQ

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de deux ans comme ministre de la Famille, Mathieu Lacombe nous a avoué qu'il n'a pas été capable de développer, en 2 ans, les 13 500 places promises et attendues dans notre réseau des CPE. Ce lourd constat d'échec est un coup dur non seulement pour les parents à la grandeur du Québec, mais aussi pour la qualité de vie des gens des Laurentides où seulement 10 % des places sur les 837 promises ont été réalisées. De plus, nous avons eu la confirmation que la liste d'attente pour obtenir une place en CPE contient 50 000 noms à travers le Québec, soit une augmentation de 8 000 personnes depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir.

Cette situation est la décision de la Coalition Avenir Québec de s'entêter à développer mur à mur les maternelles 4 ans, sans tenir compte des particularités des régions. Elle est due aux mesures insuffisantes mises en place pour accélérer les procédures, au manque de reconnaissance des éducatrices en milieu familial ainsi qu'au manque de soutien envers les services de garde pendant la crise de la COVID-19 qui cause des fermetures et conséquemment des demandes supplémentaires en CPE.

« Nous déplorons l'attitude de la CAQ qui manque de reconnaissance et de soutien envers les éducatrices en services de garde. Cela a causé un grand nombre de fermetures et un casse-tête pour les parents. Depuis plus de 2 ans, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dit aux parents du Québec qu'il n'arrête pas d'ouvrir de nouvelles places en services de garde et qu'elles sont accessibles. Aujourd'hui, force est de constater qu'il ne peut plus se cacher derrière ses annonces bidon pour les CPE. Seulement 10 % des places sur les 837 places promises ont été réalisées dans les Laurentides. 10 %, voici le bilan du gouvernement caquiste pour la région. Le gouvernement ne peut pas se contenter de dire que le système ne fonctionne pas ou que la bureaucratie est trop lourde. La vérité c'est que la Coalition Avenir Québec est incapable de développer des places, incapable de diminuer la liste d'attente, incapable d'arrêter les fermetures de services de garde et incapable de répondre aux besoins criants des parents des Laurentides. Cette situation a des effets néfastes principalement sur les femmes de la région qui ont plus de difficulté à retourner au travail. La CAQ est imputable de ses décisions politiques. Où est la ministre responsable des Laurentides, Nadine Girault ? Que répond-elle aux parents ? »

Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Famille

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]