Manque de financement des ressources intermédiaires : Linda Caron craint que la CAQ ne l'échappe une fois de plus

QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, demande au gouvernement caquiste de rouvrir l'Entente nationale qui régit les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec afin de leur assurer un financement adéquat.

La députée libérale de La Pinière a d'ailleurs fait directement la demande au ministre responsable des Services sociaux lors de la période des questions, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale. Celui-ci a préféré faire la sourde oreille et se contenter de rappeler que l'Entente venait à échéance en 2025, peu lui importe si des ressources doivent mettre la clé sous la porte entre-temps.

Mme Caron s'inquiète de l'augmentation du besoin de places pour les aînés en perte d'autonomie et pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. Les ressources intermédiaires (RI) qui accueillent ces personnes sont en crise, faute de financement adéquat pour faire face à l'explosion des coûts depuis la signature de l'Entente 2020-2025, rappelle-t-elle.

« Il ne faut surtout pas que la CAQ nous fasse revivre des fermetures en série comme avec les RPA. C'est déjà commencé, d'ailleurs, avec une RI qui a annoncé sa fermeture, début mars, dans le Bas-Saint-Laurent. Il ne faudrait pas que ça se répète. Il est impératif de rouvrir l'Entente nationale avec les RI. Si la CAQ l'a échappé dans le cas des RPA qui ont fermé par centaines, nous lui demandons de se ressaisir et d'agir pour assurer aux personnes les plus vulnérables un hébergement adapté à leurs besoins. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

« Il est question ici des personnes les plus vulnérables. Nous demandons au gouvernement de la CAQ de ne pas les abandonner. S'il s'entête à ne pas rouvrir l'Entente nationale des RI, on assistera à des fermetures qui entraîneront des répercussions dramatiques pour les personnes qui y ont recours. On doit agir rapidement. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

