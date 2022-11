Les pontons Manitou sont reconnus dans plusieurs catégories lors du Gala Boat Builders Award 2022

VALCOURT, QC, le 16 nov. 2022 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est fière d'annoncer que Manitou a été reconnue dans un total de trois catégories lors des Boat Builder Awards 2022 , organisés par International Boat Industry (IBI) et Raymarine, à l'événement METSTRADE à Amsterdam. Manitou s'est démarquée lors de la cérémonie des Boat Builder Awards et a gagné dans les catégories Innovative On-Board Design Solution et Rising Star, en plus d'obtenir une mention honorable dans la catégorie Retail Marketing Initiative.

En août, BRP a bouleversé l'industrie des bateaux avec le lancement des pontons Manitou entièrement redessinés, équipés du tout nouveau Rotax S. La nouvelle génération de Manitou a été conçue pour se surpasser sur tous les fronts et élever l'expérience sur l'eau à un tout autre niveau. Le résultat est un bateau véritablement intégré qui libère un espace précieux pour les plaisanciers et leurs familles, et qui pousse le design vers de nouveaux sommets étonnants.

« Nous avons entrepris de bouleverser l'industrie et de nous détacher des expériences traditionnelles en matière de pontons et de moteurs hors-bord avec le lancement de la nouvelle génération de Manitou », déclare Karim Donnez, président, Groupe marin chez BRP. « Ensemble, les équipes de conception et d'ingénierie de BRP ont travaillé à réimaginer l'expérience de navigation avec un design avant-gardiste et une attention particulière aux besoins des consommateurs. Nous sommes honorés d'être reconnus par des experts de l'industrie pour les efforts et la collaboration de nos équipes innovantes et de notre étoile montante, Garrett Koschak, qui ont apporté cette nouvelle expérience à l'industrie. L'équipe Marketing de la marque a aussi établi de nouvelles normes avec la campagne de lancement de Manitou en créant du contenu unique qui rejoint les consommateurs tout au long de leur aventure. »

Gagnant - Innovative On-Board Design Solution (Solution innovante en matière de design à bord)

La nouvelle plateforme MAX Deck, unique et exclusive à Manitou, a été intégrée au design intemporel du bateau, permettant au tableau arrière (transom) de mieux s'adapter aux besoins des consommateurs et de maximiser l'espace utilisable. Le MAX Deck libère 38 pieds carrés d'espace utilisable supplémentaire et est possible lorsqu'il est associé au tout nouveau moteur hors-bord Rotax S doté de la technologie Stealth. Ce nouveau design permet l'intégration complète du MAX Deck et fait disparaître les tuyaux et le câblage apparents d'un moteur hors-bord traditionnel. Cette conception crée une nouvelle expérience à l'arrière du bateau, ce qui signifie plus de confort et plus de possibilités de loisirs que l'on retrouve uniquement sur les tout nouveaux modèles Manitou Cruise et Explore.

Pour les modèles de 2023, Manitou a introduit le tout nouveau toit Bimini Sport qui est standard sur les modèles Explore. Le toit Bimini Sport est orienté vers l'avant pour complémenter le nouveau design des parois, et s'ouvre vers l'arrière, rehaussant l'aspect visuel et le design du bateau. De plus, le nouveau design permet de garder le bimini relevé lorsque la vitesse de croisière atteint 55 milles à l'heure, ce qui permet aux plaisanciers de bénéficier de plus d'ombre tout au long de la journée pour une expérience ultime à bord.

La toute nouvelle banquette 3 en 1, disponible exclusivement sur les modèles Manitou Explore, crée trois configurations de sièges uniques dans un seul espace, permettant une flexibilité tout au long d'une journée entière sur l'eau. Les dispositions comprennent une banquette pleine longueur, des sièges face à face ou une table à manger face à face, offrant ainsi la fonctionnalité de trois bateaux en un. La banquette 3 en 1 est un véritable témoignage de l'intégration de l'ingénierie, de la conception avant-gardiste et de l'attention portée aux besoins des consommateurs.

Gagnant - Rising Star (Étoile montante) : Garrett Koschak , Chef de service mondial, Stratégie de produit, Manitou

La catégorie Rising Star reconnaît les personnes âgées de 35 ans ou moins, œuvrant dans l'industrie des bateaux qui ont eu un impact et une influence par le biais de leur travail. « Je suis honoré et heureux de recevoir cette reconnaissance. Bien que je sois reconnu pour mes réalisations, le fait de faire partie de la famille BRP et d'avoir accès à son expertise a contribué à mon succès », a affirmé Garrett Koschak, chef de service mondial, stratégie de produit, Manitou. Garrett est complètement engagé dans la mission du Groupe marin de BRP depuis qu'il a débuté sa carrière directement à la sortie de ses études universitaires il y a 12 ans. Il est un membre important de l'équipe de développement de nouveaux produits et travaille en étroite collaboration avec les équipes de conception, d'ingénierie et de finances pour assurer la réussite du processus de développement de nouveaux produits. Garrett possède une connaissance approfondie de l'industrie marine et du marché concurrentiel, et entretient de solides relations avec les équipes de vente et le réseau de concessionnaires Manitou en pleine croissance.

Mention d'honneur - Retail Marketing Initiative (Initiative de marketing de détail)

L'équipe marketing du Groupe marin a développé un contenu attrayant et nouveau pour inspirer les consommateurs tout au long de leur aventure et leur faire découvrir la nouvelle expérience de navigation qu'ils peuvent vivre avec Manitou. La campagne se distingue clairement en mettant en valeur les pontons Manitou grâce à un visuel moderne et élégant, en rejoignant le public de manières inattendues et non conventionnelles, et en créant des partenariats ambitieux pour faire de Manitou une catégorie unique.

« En préparant notre lancement, nous avons observé que toutes les publicités de bateaux de plaisance se ressemblent, a déclaré Julie Tourville, directrice marketing mondial, Sea-Doo et Groupe marin chez BRP. Pour se différencier, avec la nouvelle direction créative et l'intention d'élever Manitou d'une manière aspirationnelle, nous avons développé un plan de lancement complet 360 et multicanal qui comprenait des initiatives distinctes et des campagnes d'influenceurs. »

