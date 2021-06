Manifestation devant les bureaux de l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) - Pas de développement durable sans transport public!

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats représentant les employé.e.s qui desservent la population en matière de transport public dans la grande région de Montréal ont manifesté devant l'ARTM afin de rappeler qu'il n'y a pas de développement durable sans transport public !

« Un rappel nécessaire vu que nous avons appris récemment que les sociétés de transport de la grande région de Montréal (STM, RTL, STL et EXO) subiraient des coupures significatives dans leurs budgets pour les années 2022, 2023 et 2024. En conséquence, certaines évoquent même une possible baisse de service de 15 % à 20 %. C'est inacceptable ! » de dénoncer Pino Tagliaferri, président Conseil provincial du secteur du transport terrestre (CPSTT) du SCFP.

Les spécialistes et les leaders mondiaux dans le développement durable et la lutte aux changements climatiques soulignent l'importance de maintenir et de bonifier l'offre en transport public pour une relance économique verte.

« Si le ministre des Transports, François Bonnardel, laisse faire cela, il sera responsable d'un recul important du transport collectif dans l'ensemble du territoire de la métropole, incluant la Rive-Sud et la Rive-Nord. Pourtant, avec les dépenses de presque 10 milliards de dollars annoncées récemment, le ministère semble encore avoir de l'argent à dépenser », rappelle le président du CPSTT.

Cette dépense est bien sûr l'annonce de dépenser 10 milliards de dollars pour la construction controversée d'un tunnel à deux étages dans la région de Québec.

