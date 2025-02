Manifestation devant l'hôtel de ville de Laval : « On veut négocier! »

LAVAL, QC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Laval et leurs allié(e)s ont fait du bruit devant l'hôtel de ville où se tenait le conseil municipal ce soir afin de démontrer leur appui à leur comité de négociation, lequel est en pourparlers depuis le printemps 2023. Leur contrat de travail est échu depuis décembre 2021.

« C'est long! Nous voulons nous concentrer sur notre vrai travail : servir la population de la troisième plus grande ville du Québec. Pour ce faire, nous avons besoin d'une convention collective et nous demandons aux élus de Laval de s'assurer que nos vis-à-vis à la table de négociation ont un mandat adéquat », de dire Alexandre Prégent, conseiller syndical du SCFP.

« Il faut améliorer et actualiser nos conditions de travail, car quatre ans sans augmentations salariales, c'est inacceptable! Au fait, c'est quatre ans de perte de qualité de vie et, concrètement, c'est environ 18 % de perte de pouvoir d'achat », d'ajouter Louis-Pierre Plourde, président du Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval.

Les discussions n'avancent pas assez rapidement. C'est pourquoi les 830 membres ont voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Le maire dit avoir une vision très moderne de sa ville, mais il me semble qu'un maire qui voit grand pour sa ville doit voir grand aussi pour ses services publics. C'est pour ça qu'il faut un nouveau contrat de travail rapidement », de conclure Richard Delisle, secrétaire général par intérim du SCFP-Québec.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

