Manifestation des paramédics du SCFP

MONTRÉAL, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), laquelle représente quelque 600 paramédics répartis dans six régions du Québec et travaillant pour 18 employeurs différents, a manifesté ce matin devant les bureaux du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Rappelons que leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2020. En raison d'un blocage à la table de négociation avec le gouvernement du Québec, ces personnes salariées se sont dotées de mandats de grève au cours de l'année 2021.

Les pourparlers achoppent notamment sur la question salariale. Les paramédics demandent une augmentation de 3 % pour chacune des années du contrat, alors que le gouvernement leur offre seulement 2 %. De plus, ils et elles réclament un changement de rangement dans la structure salariale ainsi qu'une réévaluation de leur classe d'emploi.

Les syndiqué(e)s exigent également des mécanismes pour assurer la prise d'une période de repas pendant leur quart de travail, des améliorations au régime de retraite, une baisse du coût des assurances collectives et l'abolition des horaires de faction.

Le syndicat observe un taux de démission particulièrement inquiétant chez ces employé(e)s pour aller travailler dans d'autres domaines.

« Nos paramédics font un travail dangereux, stressant et exigeant. Comme le salaire n'est pas à la hauteur des difficultés reliées à leurs multiples fonctions, ces derniers préfèrent se recycler dans d'autres emplois, ce qui engendre une pénurie de personnel. Cela a des impacts sur les équipes et sur le temps de réponse en cas d'appels d'urgence de même que sur la qualité des interventions », a affirmé David Gagnon, vice-président de la FTPQ (SCFP 7300).

La FTPQ (SCFP 7300) est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 29 750 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications SCFP, cell. 514 802-2802, [email protected]