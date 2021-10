Manifestation des lockoutés de la cimenterie Ash Grove de Joliette au port de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Des membres de la section locale 177 du syndicat Unifor manifestent au port de Trois-Rivières ce matin dans le cadre du lock-out qui leur est imposé depuis le 22 mai dernier.

L'événement est concomitant avec le déchargement de 20 000 tonnes de clinker, une composante de base dans la fabrication du ciment. « En raison du lock-out imposé par l'employeur, cette matière première est importée à grands frais au lieu d'être prélevée dans la mine adjacente à l'usine faute de personnel. Pendant qu'on nous met à la rue, sous prétexte que l'usine n'est pas rentable, la compagnie dépense encore plus pour fabriquer son ciment, ça n'a pas de sens », déplore Daniel St-Pierre, représentant national d'Unifor.

Rappelons que les membres de la section locale 177 sont en lock-out illégal depuis le 22 mai dernier et légalement depuis le 3 juin. Malgré que des pourparlers se poursuivent avec l'employeur, le conflit perdure et de nombreux points sont toujours en litige. L'employeur tente d'arracher de nombreuses concessions aux membres de la section locale notamment sur la question de la sous-traitance. Tout cela dans un contexte où près de la moitié d'entre eux perdront leur emploi en raison de la fermeture de deux fours sur quatre.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Source: Unifor-Québec, www.uniforquebec.org; Pour information: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]

Liens connexes

http://www.uniforquebec.org