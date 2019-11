Manifestation des cols bleus et cols blancs de Blainville au conseil municipal

BLAINVILLE, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les cols bleus et cols blancs de la Ville de Blainville se sont présentés hier soir au conseil municipal de Blainville. Les syndiqués, qui sont sans convention collective depuis près de trois ans, réclament des augmentations salariales décentes à l'instar de ce que la Ville a accordé à ses pompiers.

Des représentants syndicaux ont questionné les élus sur leur entêtement à ne pas vouloir consentir l'équité à leurs employés. Les deux sections locales ont en main un mandat de grève à être utilisé au moment jugé opportun.

Les négociations piétinent, particulièrement en ce qui concerne les demandes des cols bleus. Même celles qui se sont déroulées en présence d'un conciliateur n'ont rien donné jusqu'à ce jour.

Du côté des cols blancs, une entente de principe a été conclue entre les parties la semaine dernière. Celle-ci devra cependant être soumise à l'approbation des membres le 20 novembre prochain.

Selon le conseiller syndical assigné aux deux sections locales, l'autre enjeu fondamental de ces négociations est la sous-traitance. « Nous n'allons pas laisser aller les emplois des cols bleus et cols blancs vers le privé », a averti Michel Gratton.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

