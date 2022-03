Mandat de la Commissaire à la Santé et au Bien-être - Les EÉSAD ont des solutions à présenter

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les EÉSAD saluent l'octroi d'un mandat sur le soutien à domicile à la Commissaire à la Santé et au Bien-être. Fortes de plus de 25 ans d'expertise et d'implication dans tout le Québec, elles souhaitent présenter leurs solutions et réflexions à la Commissaire. Elles invitent aussi le gouvernement à se doter d'un plan d'action concerté pour ne pas rester inactif en attendant les conclusions de la Commissaire.

Chez moi pour la vie

Le Réseau de coopération des EÉSAD a conduit des travaux de consultation et d'analyse durant plusieurs mois depuis la publication de son mémoire Chez moi pour la vie. Il en ressort que les solutions doivent s'articuler autour de trois priorités : rendre les services accessibles à toutes et tous, renforcer l'offre de soins, et améliorer les conditions de travail des aides à domicile.

« Le milieu connaît les solutions, il faut absolument qu'il soit consulté. Il serait impensable de rater cette occasion de concerter celles et ceux qui œuvrent tous les jours auprès des aînés et des personnes ayant des limitations fonctionnelles. On peut innover et trouver des solutions si on nous laisse partager 25 ans d'expertise et d'implication partout au Québec », affirme J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Ne pas attendre pour agir

Au sortir d'une crise sanitaire révélatrice de limites qui existaient déjà et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où chacune des ressources est une denrée rare, il ne faut pas attendre les conclusions de la Commissaire pour se doter d'un plan d'action concerté entre le réseau public et les partenaires, tant à l'échelle nationale que régionale.

« Tout le monde parle de soutien à domicile, mais personne ne se parle ni ne se coordonne. Sans objectifs communs, nous avançons à l'aveuglette », se désole monsieur Caron. Or, dans le cadre des programmes actuels et tenant compte des efforts budgétaires récents, il est déjà possible d'améliorer l'efficacité des services en optimisant l'utilisation complémentaire des ressources de chacun des réseaux.

Le Réseau de coopération des EÉSAD invite le ministre à le rencontrer dans les prochains jours pour définir ensemble des objectifs communs et un plan d'action concerté d'ici décembre 2023 et la publication du rapport de la Commissaire à la Santé et au Bien-être.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes.

Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Le mémoire présentant l'intégralité des recommandations des EÉSAD est disponible sur demande. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

