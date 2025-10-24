Mandat de grève du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec

MONTRÉAL ET QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) prend acte du vote de grève tenu par les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (CSQ). Depuis le début des négociations, l'INSPQ a déposé plusieurs propositions et la majorité des 180 demandes syndicales ont été résolues. Nous entamons maintenant la dernière phase des négociations et aucune impasse n'a été constatée. L'INSPQ demeure en mode solution et a bon espoir d'arriver à une entente satisfaisante rapidement. Pour ce faire, la partie patronale a proposé d'accélérer les pourparlers.

L'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Notre objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Pour information : Benoît Houle, chef d'unité scientifique, Affaires publiques, communications et transfert des connaissances, Institut national de santé publique du Québec, [email protected]