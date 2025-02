Portrait 2025 des comportements suicidaires : la mortalité diminue légèrement, tandis que les visites aux urgences augmentent

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Grâce aux efforts d'une multitude d'acteurs et d'actrices et d'organisations, d'énormes progrès en matière de prévention du suicide ont été réalisés. Néanmoins, chaque année, un nombre trop important de personnes mettent fin à leurs jours ou aboutissent aux urgences pour des tentatives de suicide ou des pensées suicidaires.

Produit par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Les comportements suicidaires au Québec : Portrait 2025 présente les données officielles les plus récentes.

Ainsi, le taux ajusté de suicide s'élevait à 13,2 par 100 000 personnes dans l'ensemble de la population, soit 1 142 décès en 2022. Par ailleurs, les données provisoires du Bureau du coroner, mises à jour le 1er décembre 2024, indiquent qu'une légère baisse est à prévoir en 2023 avec un taux estimé pour le moment à 11,4 par 100 000 personnes.

Parmi les données préoccupantes, il faut souligner le taux de suicide chez les hommes, la situation chez les jeunes filles et les adolescentes, ainsi que l'augmentation des visites aux urgences pour des tentatives de suicide ou des idées suicidaires.

Les hommes toujours plus à risque de s'enlever la vie

Le taux de suicide reste trois fois plus élevé chez les hommes (20,0 par 100 000) que chez les femmes (6,5 par 100 000) en 2022. Les hommes de 50 à 64 ans présentent encore le taux de suicide le plus élevé : 29,8 par 100 000 personnes en 2022. Une baisse constante de 1,5 % par an est toutefois constatée de 2004 à 2022.

Situation préoccupante chez les jeunes filles et les adolescentes

Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisations pour des tentatives de suicide a triplé de 2010 à 2023, atteignant 90,7 par 100 000 personnes en 2023. Quant aux adolescentes de 15 à 19 ans, elles affichent le taux d'hospitalisations pour tentatives de suicide le plus élevé : 175,6 par 100 000 personnes en 2023. Il y a eu pour cette population deux périodes d'augmentation marquée de 2010 à 2021.

Par ailleurs, les adolescentes de 15 à 19 ans affichent le taux le plus élevé de visites aux urgences pour des idées suicidaires, soit 1 405,4 par 100 000 en 2024. Cependant, une baisse annuelle de 5,6 % a été observée depuis 2021.

Visites aux urgences pour des tentatives de suicide ou des idées suicidaires

Le taux ajusté de visites aux urgences attribuables aux tentatives de suicide a bondi de 45,5 en 2020 à 59,2 par 100 000 en 2024. Il s'agit d'une rupture de la tendance à la baisse observée avant 2020.

Le taux ajusté de visites aux urgences pour des idées suicidaires chez les femmes augmente de façon continue depuis 2016 avec une hausse moyenne de 2,0 % par an, atteignant 480,6 par 100 000 en 2024. Chez les hommes, on constate une hausse significative de 11,8 % par an depuis 2022, portant le taux ajusté à 466,3 par 100 000 en 2024. Le taux rejoint ainsi un niveau équivalent à celui observé chez les femmes.

Mieux identifier, orienter et soutenir les personnes en détresse

Si des progrès notables ont été réalisés au fil des années grâce aux efforts de prévention, le fardeau du suicide et des tentatives de suicide demeure élevé chez certains groupes.

Les données sur les visites aux urgences liées aux tentatives de suicide et aux idées suicidaires mettent en évidence des opportunités cruciales d'intervention dans le système de santé. Une attention particulière devra être accordée à ces points d'entrée pour mieux identifier, orienter et soutenir les personnes en détresse de conclure le rapport.

Besoin d'aide?

Vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un ou une proche, des intervenants et intervenantes sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553) Texto : 535 353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

