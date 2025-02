Mandat de grève adopté à 97% à la STM

MONTRÉAL, le 16 févr. 2025 /CNW/ - Les quelque 2400 employé-es d'entretien de la STM ont voté à 97% en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Ces travailleurs et ces travailleuses demandent notamment de freiner la sous-traitance et la privatisation, d'améliorer la conciliation famille-travail et des mesures pour attirer et retenir le personnel.

Rassemblés en assemblée générale le 16 février, les salarié-es souhaitent augmenter les moyens de pression afin d'obtenir des gains à la table de négociation. Le syndicat négocie depuis près d'un an avec la STM et les avancées sont peu nombreuses. Or, la loi prévoit un délai limité pour parvenir à une entente négociée dans le secteur municipal. L'employeur porte plusieurs demandes de recul, lesquelles visent notamment la création d'horaires atypiques et le déplacement de personnel. La négociation intervient dans un contexte où la STM a récemment annoncé l'abolition de postes et l'augmentation du recours à la sous-traitance pour le transport adapté. Tout cela alors que le gouvernement Legault refuse d'augmenter le financement public du transport collectif et ainsi enclencher la transition juste.

« La négociation dure depuis des mois et on ne sent pas de volonté d'avancer de la part de la STM. On fait face à plusieurs défis et on veut faire partie de la solution. La STM, ça roule chaque jour grâce à l'expertise des employé-es d'entretien. L'employeur doit cesser le recours à la sous-traitance et doit travailler avec nous à bonifier nos conditions de travail et nos salaires. On voit de plus en plus de gens qui s'en vont vers d'autres secteurs. Il faut inverser la tendance au plus vite », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

« Cette négociation se déroule dans un contexte complexe. Le gouvernement et les sociétés de transport se renvoient la responsabilité du financement du transport collectif. Une autre voie est possible : investir dans le transport collectif pour favoriser la transition écologique et préserver des emplois durables », explique Simon Mathieu Malenfant, vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Les travailleurs et les travailleuses d'entretien de la STM sont prêts à se mobiliser. La STM doit passer à la vitesse supérieure et donner des mandats pour que la négociation progresse si elle veut éviter la grève. Pour le bien des usagères et des usagers, il faut bonifier les conditions de travail et miser sur l'expertise publique », de conclure Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens, et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

